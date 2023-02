Cậu bé bại não sống cầm cự qua ngày nhờ những suất cơm từ thiện

Từ lâu tại xóm trọ nghèo ở cổng Bệnh viện Nhi TW, ai cũng biết và xót thương cho hai bà cháu cậu bé Nguyễn Thành Trung (xóm 5, thôn Trần Hải, xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

Hoàn cảnh gia đình bi đát, bố bỏ đi khi con vừa chào đời, một mình mẹ tần tảo làm đủ thứ nghề để chăm hai chị em Trung. Khi lên bệnh viện điều trị chỉ có bà ngoại Trung và em.

Gạt nước mắt trên gương mặt nhăn nheo, bà ngoại của em nghẹn ngào: "Mẹ cháu cứ đòi lên với cháu nhưng mà tôi già rồi không ai nhận làm thuê nữa, nó còn sức khỏe hơn, còn làm được nên tôi lên với cháu để mẹ nó đi làm".

Thương con, xót cháu, lần nào đưa Trung đi viện điều trị, nước mắt bà Hiên cũng dường như cạn kiệt theo đó. Cháu không thể đứng, không thể ngồi, nhưng em có thể lắng nghe và dường như cảm hiểu được hết những điều người lớn nói. Đôi bàn tay còng queo cũng có thể nâng lên, hạ xuống theo sự hướng dẫn của bà, khiến bà không ngừng hi vọng vào sự phục hồi của cháu trong thời gian không xa.

"Nhìn cháu lần nào tôi cũng ứa nước mắt. Đáng ra năm nay nó lên 8 tuổi, phải đang học lớp 3 và giúp được bà khối việc rồi, vậy mà giờ cứ đặt đâu nằm đấy thế kia. Thằng bé bệnh đã thế, bố nó còn bỏ đi nữa… Nghĩ chỉ thế thôi là đã đau lòng lắm rồi cô ạ" - Bà Hiên không cầm lòng được, vừa bế ẵm cháu, vừa nghẹn lại.

Đôi bàn tay run run, đầy những nếp nhăn nheo của bà khẽ nắm lấy bàn tay cong queo của cháu khiến cậu bé nhoẻn miệng cười. Giây phút hiếm hoi ấy, gương mặt bà Hiên như bừng lên sự sống và niềm hi vọng thời gian không còn xa nữa, đứa cháu ngoại đáng thương của bà có thể đi lại, chạy nhảy như bao đứa trẻ khác ngoài kia.

Câu chuyện cứ thế cuốn đi, cho đến giờ cơm thì chị Bùi Thị Lan (người Ninh Bình, đang chăm con bại não sống cùng khu trọ với bà Hiên) khẽ gõ cửa, giọng buồn buồn nói: "Nay không có phiếu ăn từ thiện rồi bà ơi. Lát con mua 1 suất cơm, con biếu bà nửa suất, bà đừng từ chối nhé".

Vừa ngượng ngùng, vừa một chút xấu hổ, đến lúc này hỏi chuyện chúng tôi mới biết hai bà cháu cầm cự được cho đến ngày hôm nay là nhờ sự giúp đỡ của mọi người trong xóm trọ. Người san cho một chút cơm, người lại cho quả trứng thế là hai bà cháu lại sống tiếp qua ngày.

Bà kể chuyện: "Lên đây thuê phòng trọ như này, mỗi ngày mất 80 nghìn đồng, một tháng là 2,6 triệu đồng cả tiền điện, nước, chưa tính tiền đi lại, thuốc thang cho cháu cũng mất từ 5 -6 triệu/tháng. Mẹ cháu ở nhà làm thuê, làm mướn, ai mượn gì làm đó, chỉ được 4 triệu/tháng mà còn việc học của chị gái Trung (năm nay đang học lớp 9) nữa, nên không lo được cô ạ. Hai bà cháu ở trên này, sống được là nhờ những suất cơm từ thiện mọi người cho, chứ không thì không biết phải xoay xở thế nào nữa".

Biết hoàn cảnh của cậu bé Thành Trung, bác sĩ Trịnh Quang Dũng - Trưởng khoa vật lí trị liệu, phục hồi chức năng, Bệnh viện Nhi TW tha thiết mong muốn cậu bé được Báo điện tử Dân trí kêu gọi hỗ trợ.

"Cậu bé bị bại não, thể tổn thương não ở vùng nhân. Đây là một tổn thương lâu dài và có ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của đứa trẻ.

Ngoài vấn đề vận động thì cậu bé nhận biết chậm, thêm nữa hoàn cảnh gia đình bi đát quá, thành ra việc đưa cháu đi điều trị là gánh nặng rất lớn. Ngoài những hạng mục được bảo hiểm y tế chi trả, người bệnh cũng phải lo một số chi phí trong điều trị, thuốc thang nữa. Vì thế mà tôi rất mong muốn cậu bé được bạn đọc Báo Dân trí hỗ trợ để có thể tiếp tục tham gia điều trị bệnh".

Điều mong muốn của bác sĩ Dũng cũng là sự trăn trở của chúng tôi. Ngắm nhìn em, nước mắt lại trực trào ra lúc nào không hay. Bố em đã bỏ đi rồi, mẹ thì vẫn đang vật lộn từng ngày kiếm từng đồng bạc lẻ gửi cho con... Cái nghèo bủa vây khiến hai bà cháu không biết còn chống chọi được đến bao giờ nữa.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4782 xin gửi về:

1. Bà Lê Thị Hiên

Địa chỉ: Xóm 5, thôn Trần Hải, xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Số ĐT: 0977673087

Hiện tại bà Hiên đang chăm cháu Thành Trung tại xóm trọ ở cổng bệnh viện Nhi TW.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4782)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269