"Cần gấp nhà hảo tâm giúp đỡ, hỗ trợ để cứu bệnh nhân đang nguy kịch"

Vợ mổ cấp cứu trong khi chồng đang ở giữa lằn ranh sinh tử

"Anh An nhập viện từ ngày 30/4, do không có Bảo hiểm y tế (BHYT) nên chi phí chữa trị tính đến nay đã gần 700 triệu đồng. Chị vợ đang chăm chồng thì bị viêm ruột thừa phải mổ cấp cứu, càng khiến gia đình họ túng quẫn hơn.

Chúng tôi được biết, gia đình họ thuần nông, ở nhà còn 3 con nhỏ và mẹ già cần người chăm sóc. Tình trạng của anh An đã bắt đầu có tiến triển, nhưng cũng là lúc họ quá kiệt quệ, không thể bấu víu vào chỗ nào nữa nên đã có ý định xin cho bệnh nhân về.

Chúng tôi rất mong nhà hảo tâm dang tay cứu giúp để anh An được trở về với mẹ già, con thơ", chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, khi dẫn chúng tôi tới phòng bệnh thăm anh An.

Trong phòng Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), anh Lê Văn An, SN 1983 (trú ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vẫn đang ở giữa lằn ranh của sự sống chết, sau gần 1 tháng nhập viện cấp cứu. Các y, bác sĩ đã phải sử dụng đến những trang thiết bị y tế hiện đại nhất, để giúp người đàn ông 41 tuổi cầm cự mạng sống.

Ánh mắt lo lắng dõi từng cử động nhỏ nhất của chồng qua ô cửa kính của phòng bệnh, chị Mai Thị Hạnh (SN 1993) dường như không thể chịu đựng nổi.

Đôi chân chị khụy xuống, trán rịn mồ hôi, 2 tay bám vào tấm kính một cách vô vọng khi nhìn cảnh người chồng mắt nhắm nghiền, ngực đập phập phồng theo từng nhịp máy thở.

Thấy chị Hạnh ngã gục trước cửa phòng bệnh, chị Lê Thị Lan (chị gái ruột anh An) vội vàng chạy tới. Quàng tay dìu em dâu lên ghế, vừa lấy lọ dầu gió xoa khắp người thiếu phụ trẻ tuổi, chị Lan ái ngại cho biết:

"Khổ thân em dâu tôi. Em nó vừa mổ ruột thừa ngày 24/5, sức còn yếu lắm, nhưng cứ nằng nặc đòi vào chăm chồng. Đến đây nhìn thấy chồng thế này, thì không chịu đựng nổi, em nó mà lại nằm liệt giường nữa thì các cháu tôi phải làm thế nào! Sao nhà em tôi lại khổ thế này!...", chị Lan bật khóc.

Được chị chồng chăm sóc, chị Hạnh đã dần dần lấy lại sức. Chống 2 tay xuống ghế người vợ tội nghiệp ngồi tựa lưng vào tường, mắt vẫn dán vào cửa phòng cách ly, chị Hạnh sụt sùi:

"Gần 1 tháng chồng em nằm trong phòng hồi sức tích cực. Em chỉ được đứng từ xa nhìn chồng, thấy anh ấy mở mắt nhưng không nói gì với em cả.

Ngày mai còn phải thay tiếp huyết tương nữa, nhưng trong người em giờ không có đồng nào. Đừng bỏ mẹ con em, anh ơi!...", chị Hạnh òa lên khóc như một đứa trẻ.

Do không có BHYT, gia đình anh An phải trả toàn bộ chi phí chữa trị đã lên tới gần 700 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Đưa ống tay áo lau nước mắt, chị Hạnh kể: Một ngày cuối tháng 4, tai họa bất ngờ giáng xuống đầu người chồng của chị. Hôm ấy anh An về nhà sớm hơn thường lệ. Không kịp thay bộ quần áo lao động, người đàn ông trụ cột gia đình vội vã lên giường nằm.

Một lúc sau, chị Hạnh thấy chồng thở dốc, rồi cứ thế lịm dần đi... Hốt hoảng chị hô hoán bà con, hàng xóm xúm vào đưa anh An đi bệnh viện.

Nằm ở khoa Thần kinh của Bệnh viện Bạch Mai 2 ngày mà bệnh không thuyên giảm, anh An được đưa lên khoa Hồi sức Tích cực và được chẩn đoán mắc chứng Viêm đa rễ dây thần kinh cấp tính.

Vợ nghèo khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu chồng

Kể về hoàn cảnh gia đình, người vợ bùi ngùi cho biết, do sức khỏe không được tốt lại thêm mắc bệnh tiền đình nặng, nên chị Hạnh chỉ ở nhà chăm sóc 3 đứa con nhỏ cùng người mẹ chồng năm nay đã gần 80 tuổi.

Mọi chi tiêu trong nhà, trông cả vào tiền công lái xe tải chở hàng thuê của anh An. Chính vì vậy, cuộc sống của gia đình này luôn trong cảnh chạy ăn từng bữa, hiếm khi dư dả được đồng nào. Khi lao động chính trong nhà gặp nạn "thập tử nhất sinh", gia đình lập tức rơi vào cơn túng quẫn.

"Em bán mọi thứ trong nhà, vay mượn anh em họ hàng, vay tín dụng, lãi ngoài... nhưng chi phí chạy chữa cho chồng em quá lớn, nên không thấm vào đâu. Chồng em vốn chẳng bao giờ ốm, với lại dành tiền để lo cái ăn cho các con, nên anh ấy không mua BHYT.

Giờ số tiền lên đến 700 triệu đồng phải trả, mẹ con em biết tìm ở đâu bây giờ. Các cô, bác, anh, chị ơi, cứu chồng em với…", người vợ nghèo tay bưng mặt, tay ôm bụng bật khóc nức nở.

Không khỏi lo lắng cho bệnh nhân, bác sĩ Đặng Duy Hiển, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết:

"Bệnh nhân An được chẩn đoán Viêm não - viêm đa rễ dây thần kinh cấp tính. Đây là bệnh lý tự miễn hiếm gặp, gây tổn thương thần kinh cấp tính nhưng có cơ hội hồi phục được hoàn toàn".

Bác sĩ Hiển cho biết thêm, hiện tại anh An bị viêm phổi rất nặng, nhiễm nấm máu, phải thay huyết tương, điều trị bằng thuốc đặc hiệu, thở máy, hồi sức tích cực…

Do không có Bảo hiểm y tế nên gia đình phải tự chi trả chi phí lên tới 10 triệu/ ngày. Sau gần 1 tháng điều trị, gia đình đã quá cạn kiệt. Trong khi bệnh nhân phải được tiếp tục thay huyết tương, thở máy và dùng kháng sinh liều cao và một số thuốc đặc trị đắt tiền mới giữ được tính mạng.

"Bệnh nhân có đến 80% cơ hội hồi phục, nếu được tiếp tục điều trị. Nhưng vợ bệnh nhân hiện giờ chỉ còn biết ngồi khóc, vì không thể xoay xở ở đâu được nữa. Anh An là trụ cột gia đình với mẹ già và 3 con nhỏ, nếu chỉ vì không có tiền điều trị mà chấp nhận đầu hàng số phận, thì thật quá xót xa", bác sĩ Hiển ái ngại.

