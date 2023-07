Bỏng điện cao thế, người đàn ông trụ cột gia đình phải cắt cụt tay, chân

Trên giường bệnh của khoa bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, anh Đào Quang Tới (SN 1985, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), đã hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê. Người đàn ông tội nghiệp nằm bất động, ánh mắt trân trối, nhìn không chớp mắt lên trần nhà.

Mỗi khi dịch vàng từ những vết bỏng sâu tứa ra thấm đẫm lớp băng trắng khắp cơ thể, hay máu rỉ ra từ chỗ ống chân, cánh tay bị cắt cụt tôi chỉ thấy anh khẽ rùng mình cựa quậy. Hẳn là anh đang phải trải qua những cơn đau khủng khiếp. Nhưng, dường như những nỗi đau thể xác kia, cũng khó mà sánh được với sự dằn vặt, giằng xé ghê gớm trong tâm can người đàn trụ cột gia đình này.

"Em giờ chỉ còn 1 tay, 1 chân không còn lành lặn. Không biết sau này em làm thế nào để nuôi các cháu đây. Em sống chỉ làm gánh nặng cho vợ con em...", cảm xúc dâng tràn khiến anh Tới nấc nghẹn, bỏ dở câu nói.

Đứng túc trực bên giường bệnh của chồng, gương mặt chị Nguyễn Thị Phương vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng. Ngước đôi mắt đỏ hoe, sưng húp chị Phương thổn thức cho biết, từ ngày chồng gặp nạn, chị chưa được một giấc ngủ trọn vẹn, chưa được một bữa ăn no.

Chị bảo, có lúc chị cũng muốn tranh thủ ngủ một lát cho lại sức, nhưng cứ hễ chợp mắt thì hình ảnh người chồng với cơ thể không còn nguyên vẹn lại hiện lên, khiến chị choàng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm.

Nước mắt lưng tròng, chị Phương nắm chặt lấy bàn tay trái còn lại đang được quấn băng trắng toát, nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của chồng mà trái tim người vợ nghèo khó như thắt lại.

Chị Phương tâm sự, chị mắc bệnh huyết áp, thấp khớp và tiền đình nên không đủ sức khỏe đi làm. Hàng ngày chị chỉ loanh quanh ở nhà chăm sóc 3 đứa con nhỏ. Mọi chi tiêu trong nhà chỉ còn biết trông vào tiền công hàn xì thuê của người chồng.

"Hôm đó chồng và anh trai em đang thi công mái tôn cho nhà dân thì không may bị điện cao thế phóng. Anh trai em tử vong tại chỗ, còn chồng em may mắn thoát chết nhưng giờ cơ thể không toàn vẹn...", chị Phương nức nở.

Người vợ nghèo cho biết, khi nhận tin chồng bị tai nạn, trong nhà chị không có lấy một đồng. Những người hàng xóm tốt bụng, thương tình gom góp được 3 triệu đồng để chị đưa chồng đi cấp cứu.

"Ròng rã đã hơn tháng trời chồng em nằm viện, em đã vay nợ các nơi khoảng 100 triệu đồng. Giờ trong người không còn đồng nào, bỉm cho chồng mấy hôm nay nhờ cả vào bệnh nhân cùng phòng. Viện phí em cũng đang xin khất nợ. Em kiệt quệ quá rồi, xin anh chị cứu chồng em với…", người vợ nghèo ôm mặt bật khóc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trần Quang Phú, khoa Bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia cho biết:

"Bệnh nhân Tới được chuyển đến khoa Bỏng người lớn điều trị, sau khi được phẫu thuật cắt cụt cấp cứu cánh tay phải và cẳng chân phải tại khoa Hồi sức cấp cứu. Hiện tại, vết bỏng của anh Tới còn khá nặng nề như bỏng xương sọ, hoại tử độ V ở bàn tay trái và bàn chân trái. Việc điều trị trong giai đoạn tiếp theo rất phức tạp, có khả năng phải tháo khớp vai phải của bệnh nhân".

Là người trực tiếp kêu gọi nguồn hỗ trợ cho bệnh nhân, chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ tổ Công tác xã hội, Bệnh viện Bỏng Quốc Gia chia sẻ: Việc phải bỏ đi một phần cơ thể để cứu tính mạng, khiến bệnh nhân từ người trụ cột trở thành người tàn phế, đây là một tổn thất lớn cả về thể xác lẫn tinh thần, không chỉ với bệnh nhân mà cả người nhà bệnh nhân.

"Việc chữa trị cho bệnh nhân Tới sẽ rất lâu dài, tốn kém. Sau khi hồi phục nếu có nguồn kinh phí, bệnh nhân sẽ được lắp tay chân giả, hỗ trợ cho sinh hoạt sau này. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ bệnh nhân", chị Dương nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4918 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Phương

Địa chỉ: Xóm 4, Nghi Mỹ, Nghi Lộc, Nghệ An

ĐT: 0395477725

Hiện bệnh nhân đang điều trị tại Khoa bỏng người lớn, Bệnh viện Bỏng Quốc gia.

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4918)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269