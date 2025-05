Bố trẻ nhìn con 8 tháng tuổi mắc bệnh hiểm nghèo: "Mong con được sống!"

Bế con trai 8 tháng tuổi trên tay, chị Lê Thị Hải (27 tuổi, trú ở tổ dân phố 7, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) vừa vỗ về, vừa rưng rưng nước mắt.

"Con phải ghép tủy mới có cơ hội sống. Chồng tôi có tủy tương thích để hiến cho con nhưng gia đình khánh kiệt quá rồi, không biết xoay đâu ra tiền", chị Hải nghẹn ngào.

Chị Hải khóc kể về hành trình chạy chữa cho con trai (Ảnh: Hạnh Linh).

Năm 2022, chị kết hôn với anh Lê Đồng An (28 tuổi). Trong lần mang thai đầu tiên, chị mất con vì thai nhi không có tim thai. Đầu năm 2024, vợ chồng chị hạnh phúc đón bé Lê Đồng Minh Quân chào đời.

Tuy nhiên, từ khi lọt lòng, Minh Quân được các bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết giảm tiểu cầu, nhiễm nhiều loại virus, xuất huyết tiêu hóa. Sau nhiều đợt điều trị, các bác sĩ kết luận, bé mắc chứng bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh.

Sức đề kháng yếu, bé Quân ốm triền miên, phải nhập viện thường xuyên. Mỗi ngày bé phải uống 5-7 loại thuốc để duy trì sự sống. Gia đình phải tự mua nhiều loại thuốc ngoài danh mục được Bảo hiểm y tế chi trả, kinh phí đắt đỏ.

"Sau 8 tháng chạy chữa cho con, vợ chồng tôi đã tiêu hết sạch tiền dành dụm, rồi phải vay bạn bè, người thân thêm 500 triệu đồng", chị Hải nói.

Do bệnh tình ngày càng nặng, đầu năm nay, Minh Quân được bệnh viện chỉ định ghép tủy. Đây là phương án cuối cùng để giữ lại mạng sống cho bé trai 8 tháng tuổi. Dù đã có tủy của bố hiến nhưng chi phí ca phẫu thuật ghép tủy lên đến 2,5 tỷ đồng, vượt quá khả năng xoay xở của gia đình.

Từ lúc chào đời, bé Minh Quân đã mắc bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh (Ảnh: Hạnh Linh).

"Sau nhiều tháng vay mượn, thậm chí thế chấp cả ngôi nhà của ông bà nội, vợ chồng tôi mới xoay được hơn 1 tỷ đồng. Nếu không được ghép tủy, con tôi sẽ yếu dần…", chị Hải chia sẻ.

Trước đây chị Hải làm nhân viên bán thuốc tại Hà Nội, mức lương 7 triệu đồng/tháng. Anh An làm tại các mỏ khai thác chì, than ở các tỉnh phía Bắc. Hai vợ chồng chưa có nhà riêng, nên đang sống chung với bố mẹ và gia đình anh trai của anh An.

Từ khi sinh con, chị Hải phải nghỉ làm, mọi sinh hoạt trong gia đình trông cả vào đồng lương hơn 10 triệu đồng/tháng của chồng.

Anh Lê Đồng An cho biết, anh đã sẵn sàng hiến tủy, níu giữ mạng sống cho con nhưng lại không có tiền để thực hiện ca phẫu thuật.

"Số tiền 2,5 tỷ đồng là quá lớn đối với gia đình. Mỗi khi đến bệnh viện, nhìn con đau đớn, khóc không thành tiếng, tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi mong con được sống! Xin các mạnh thường quân, nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình tôi!", người bố trẻ khẩn cầu.

Anh Lê Đồng An bất lực khi không thể kiếm đủ tiền phẫu thuật cho con (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Ông Lê Bật Nên, Bí thư chi bộ tổ dân phố 7 cho biết, vợ chồng chị Lê Thị Hải hiền lành, chịu khó lao động. Gia đình trẻ lâm cảnh khó khăn kể từ khi cháu Lê Đồng Minh Quân mắc bệnh hiểm nghèo.

"Từ khi cháu Quân bị ốm, chúng tôi nhiều lần kêu gọi bà con trong tổ dân phố giúp đỡ, hỗ trợ. Tuy nhiên, chi phí điều trị quá lớn, số tiền quyên góp được chỉ như "muối bỏ bể". Thông qua báo Dân trí, tôi tha thiết mong quý độc giả của báo chung tay giúp đỡ gia đình chị Hải", ông Nên bày tỏ.