Bố tập tễnh đi xin từng đồng mong ghép thận cứu con

Bố vừa có chỉ định mổ, con trai phát hiện suy thận giai đoạn cuối

Run rẩy viết lá đơn gửi cầu cứu báo điện tử Dân trí bởi đã nhiều đêm rồi anh Nguyễn Văn Thanh không thể chợp mắt được. Những cơn đau hành hạ khiến anh lúc nào cũng phải gắng sức nhưng biết làm sao được bởi tính mạng của con trai còn quan trọng hơn.

Ngồi thu mình trên giường bệnh trong bệnh viện 103, đôi mắt anh lúc nào cũng hoen đỏ, len lén nhìn con trai đang vật vã vì đau. Tin dữ ập đến đã gần 3 tháng qua nhưng cho đến giờ anh vẫn không tin được những gì xảy đến với gia đình của mình.

Nằm thu gọn ở một góc giường, Ngọc mệt và đau đến không nói được gì cả. 19 tuổi, em đang phơi phới bao dự định cho việc đi thi đại học và sẽ được lên Hà Nội, vậy mà…

"Đúng chiều mùng 1 Tết là cháu đau dữ dội và ngất đi. Gia đình cho cháu đi cấp cứu thì bác sĩ nói là phải chuyển lên tuyến trên gấp. Lên trên này thì cháu có chỉ định phải ghép thận vì tình trạng suy thận mãn ở giai đoạn cuối rồi. Tôi sợ lắm vì không hiểu chuyện gì đang xảy đến với bố con tôi nữa".

Anh Thanh hốt hoảng kể lại sự tình của hai bố con trong sự hoang mang tột độ. Vừa trước Tết, anh có chỉ định phải phẫu thuật thay xương chậu bởi tổn thương lâu năm khiến anh đau đớn không đi lại được. Định bụng thời điểm Tết về vay mượn tiền đi mổ, nào ngờ mọi chuyện xảy đến quá bàng hoàng.

Cảm nhận rõ ràng cơ thể yếu đi bởi căn bệnh hiểm nghèo đã gọi tên mình nên Ngọc buồn lắm. Qua chiếc khẩu trang y tế, em ngước lên nhìn chúng tôi rồi lại quay mặt vào tường. Mọi thứ dường như đổ sụp trước mắt khiến em vô cùng sợ hãi. Ca ghép thận sẽ được diễn ra nhưng chi phí lên đến vài trăm triệu đồng, em biết dựa vào ai đây?

Mẹ đi bán vé số… kiệt quệ khóc ròng thương con trai ở lằn ranh cửa tử

Chồng đau ốm từ lâu nên chị Tới trở thành lao động chính trong gia đình. Ở mảnh đất Lộc Hà, Hà Tĩnh đầy nắng gió, chị không kiếm đủ cái ăn nên phải bươn trải trên những con phố của mảnh đất Sài Gòn với công việc bán vé số nhiều năm nay. Hơn 2 năm liên tiếp dịch COVID-19 kéo dài, buộc chị phải cầm cự, sống qua ngày. Đến thời điểm cuối năm vừa qua, do kiệt sức, không trụ được nữa nên chị phải quay trở về nhà, thì cũng là thời điểm nhận tin dữ chồng và con phải đi viện.

Nhắc đến mẹ, Ngọc khóc. Giọt nước mắt hiếm hoi mặn chát, xót xa: "Mẹ đã vất vả đi làm nuôi cháu ăn học, chỉ mong được nhìn thấy cháu vào Đại học và trở ra thủ đô. Vậy mà… Khi biết tin cháu bệnh, mẹ đã ngã quỵ, ngất đi, vì không chịu nổi nỗi đau này".

Ngọc kiệm lời, em chỉ nói khi nhắc đến mẹ rồi xin phép đi nằm vì mệt quá. Thương vợ tảo tần sớm hôm, khiến anh Thanh nghẹn lại: "Hôm vợ tôi về, cô ấy có tích góp được mấy đồng gói cẩn thận trong chiếc khăn mùi xoa cũ đưa cho tôi. Thương cô ấy lắm vì bố con tôi mà phải bươn trải vào tận miền Nam, giờ về lại nhà thì là lúc hai bố con tôi đi bệnh viện".

Là người đã trực tiếp dạy dỗ Ngọc, thầy giáo Trần Quốc Hùng vô cùng sốt ruột và lo lắng cho học trò của mình. Anh ái ngại chia sẻ: "Ngọc là học trò rất ngoan ngoãn và chăm chỉ học tập cho dù hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Đợt Tết vừa rồi, chúng tôi biết tin em bị bệnh, ai cũng bàng hoàng bởi em còn trẻ quá mà đã phải đối mặt với án tử rồi. Chúng tôi tha thiết mong muốn được báo điện tử Dân trí giúp đỡ cho em, để em có cơ hội được tiếp tục sống".

Hơn ai hết, hiểu được căn bệnh của mình nên Ngọc sợ lắm. Em mệt nên không nói nhiều nhưng khi chúng tôi chào để ra về, em ngước đôi mắt rơm rớm nước lên cầu xin khẩn thiết: "Xin các cô chú cứu cháu, cho cháu được tiếp tục sống với ạ. Cháu còn nhiều điều dở dang chưa làm lắm cô chú ơi"…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4467:

Anh Nguyễn Văn Thanh

Địa chỉ: Thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu, huyện Hậu Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Số ĐT: 0353172558

Hiện tại anh Thanh đang chăm Ngọc tại bệnh viện 103, Hà Nội

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Tầng 13 tòa nhà Cung Trí thức TP Hà Nội, số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269