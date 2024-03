Bố nuôi tâm thần, mẹ nuôi mắc ung thư, cậu bé 9 tuổi mịt mờ tương lai

Cậu bé bất hạnh rơi vào tình cảnh vô cùng bi đát và đang phải đối diện với tương lai mịt mờ, u ám hơn bao giờ hết kể trên là em Nguyễn Đức Hùng, (SN 2015, trú ở thôn Hội, Văn Hoàng, Phú Xuyên, Hà Nội).

Trên đường dẫn chúng tôi đến thăm Hùng, chị Trần Thị Thương, Chi hội trưởng hội Phụ nữ thôn Hội chia sẻ: "Số phận thằng bé thật éo le, mới 6 tháng tuổi thì bố bị điện giật tử vong. Mẹ đẻ cháu lúc đó một nách 3 con nhỏ không thể nuôi nổi, đành phải gửi Hùng cho gia đình anh trai chồng nuôi dưỡng.

Đầu năm 2021 người bố nuôi phát bệnh tâm thần nặng, giữa năm mẹ nuôi phát hiện ung thư vú, nên khó khăn càng thêm khó khăn".

Căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp đã mục nát nằm sâu trong thôn Hội, với những mảng tường nứt toác loang lổ là nơi trú ngụ của Hùng cùng bố mẹ nuôi.

Trên chiếc chiếu cói cũ trải giữa nhà, chị Nguyễn Thị Bổng, (SN 1975, là bác dâu cũng là người nuôi dưỡng Hùng từ nhỏ- PV) đang ngồi cắm cúi xâu hương vòng.

Ngước khuôn mặt hốc hác, tiều tụy nhìn tôi, chị Bổng cho biết: "Từ ngày mắc bệnh, em không làm được việc nặng, chỉ ở nhà làm những việc lặt vặt như thế này thôi...".

Người phụ nữ 49 tuổi đưa tay đỡ ngực, húng hắng ho rồi nói tiếp: Mấy hôm nay trời trở lạnh, chị ho nhiều hơn, có lúc người rũ ra như tàu lá nhưng không dám đi bệnh viện vì không có tiền.

Trong nhà cũng chẳng còn gì để bán, tiền công xâu hương vòng làm cật lực mỗi ngày cũng được 15 ngàn đồng, nhưng còn để lo cái ăn cho cả gia đình.

Khuôn mặt buồn rười rượi, chị Bổng ứa nước mắt khi kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh gia đình mình. Lấy nhau gần 20 năm nhưng không có con.

Năm 2016, vợ chồng chị đón cháu Hùng về nuôi dưỡng, những mong lo cho cháu có cuộc sống tốt hơn khi không may sớm mồ côi bố.

Nhưng, những biến cố đau lòng liên tiếp ập đến, khiến gia đình chị lâm vào cảnh bi đát, cùng quẫn còn cậu bé 9 tuổi phải đối diện với một tương lai vô cùng mờ mịt.

"Đầu năm 2021, chồng em phát bệnh tâm thần phân liệt. Giờ anh ấy chỉ biết đi lang thang, khi nào mệt thì về nằm một chỗ, đói thì dậy đòi ăn…", chị Bổng hướng đôi mắt ầng ậc nước về phía người đàn ông trung niên đang nằm đắp chăn trên chiếc giường gỗ cáu bẩn.

Nói về bản thân, người phụ nữ tội nghiệp bùi ngùi cho biết, giữa năm 2021 chị thấy người mệt mỏi, sút cân, ho sốt kéo dài…, khi đến bệnh viện, bác sĩ cho biết chị mắc phải căn bệnh ung thư vú.

"Em đã vay 30 triệu đồng làm phẫu thuật. Từ năm 2022 đến nay, em không dám đi bệnh viện, vì không biết tìm đâu ra tiền. Mỗi khi thấy đau, mệt mỏi thì uống thuốc nam thôi…", chị Bổng đưa tay quệt nước mắt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Băng, Trưởng thôn Hội (Văn Hoàng, Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết: "Hoàn cảnh gia đình chị Bổng rất éo le, là hộ cận nghèo của địa phương. Bản thân chị mắc bệnh hiểm nghèo, chồng mắc tâm thần.

Ông Băng cho biết thêm, bà con, chính quyền địa phương, nhà trường rất quan tâm nhưng nguồn quỹ không có nhiều nên sự giúp đỡ còn hạn chế.

"Qua đây, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình chị Bổng, giúp anh chị được đến viện điều trị bệnh, cháu Hùng được tiếp tục tới trường", ông Băng tha thiết nói.

