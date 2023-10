Nỗi đau liên tiếp

Phạm Thị Hoài Trinh là cô học sinh lớp 10 của Trường THPT Ninh Châu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Trinh là con duy nhất của anh Phạm Sinh Thuận (SN 1971) và chị Phan Thị Lai (SN 1968), trú thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh.

Gia đình vốn khó khăn, chị Lai bị bệnh tim nhiều năm qua, sức khỏe yếu nên cuộc sống gia đình phụ thuộc hết vào chồng. Là trụ cột gia đình, anh Thuận luôn thức khuya dậy sớm, bám vào mấy sào ruộng và nghề phụ hồ với mong muốn có tiền chữa bệnh, thuốc thang cho vợ, nuôi con gái ăn học nên người.

Năm 2018, anh Thuận thường xuyên bị đau đầu, đi khám thì hay tin mình có một khối u ở não. Mặc dù được bác sĩ cho phác đồ điều trị và khuyến cáo nên nhập viện, tuy nhiên vì hoàn cảnh khó khăn, anh Thuận đã từ chối. Sợ vợ con lo lắng, anh giấu bệnh và tiếp tục lao động, kiếm tiền chăm lo cho gia đình.

"Bố bị bệnh, nhưng không nói ra nên không ai biết, có mấy lần cháu thấy bố uống thuốc, nhưng bố nói là bị đau đầu, uống thuốc nghỉ ngơi là khỏe. Cháu cũng không ngờ bố có khối u ở não, đến khi mẹ và cháu biết thì đã muộn mất rồi", Hoài Trinh bật khóc.

Mặc dù bị u não nhưng anh Thuận thường xuyên lao động nặng, cố gắng vì vợ con. Không có tiền chạy chữa nên sức khỏe anh yếu đi, khối u ngày một lớn và nguy hiểm đến tính mạng. Gần 5 năm sau ngày phát hiện bệnh, tháng 7 vừa qua, anh Thuận đã qua đời, để lại nỗi đau cho người vợ và đứa con gái bé bỏng.

Chồng mất, chị Lai gần như suy sụp, bệnh tim ngày một chuyển nặng vì không có điều kiện chạy chữa. Đã vậy, mới đây người phụ nữ nghèo còn bị xuất huyết não, dẫn đến bại liệt phải nằm một chỗ. Nỗi đau mất bố còn chưa nguôi ngoai thì nỗi lo mất mẹ dần hiện hữu với cô học trò Hoài Trinh.

Lời cầu khẩn của nữ sinh nghèo

Đến thăm gia đình Hoài Trinh, vừa bước chân vào căn nhà, chúng tôi đã cảm nhận được sự hoang lạnh. Giữa căn nhà là chiếc bàn thờ dựng tạm còn phảng phất mùi hương. Trên chiếc giường nhỏ ở gian trong, chị Lai cứ ho lên từng cơn không dứt.

Thắp nén hương lên bàn thờ bố, Hoài Trình nghẹn ngào: "Cũng vì nhà nghèo nên bố của cháu không có tiền chữa bệnh. Bố chỉ mới mất hơn 50 ngày, mẹ thì bị bệnh tim, mới đây còn xuất huyết não mà cháu chẳng có tiền đưa mẹ đi viện. Cháu lo lắm, chỉ mong ông trời đừng cướp mẹ của cháu đi nữa".

Từ ngày bố mất, mẹ lâm bệnh nặng, Hoài Trinh bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình. Cô học trò nghèo này đã khóc rất nhiều và suy nghĩ đến việc nghỉ học, xin đi làm thuê để có tiền nuôi mẹ.

Sau giờ tan trường, Trinh lại vội vã về nhà lo nấu cháo, thuốc thang cho mẹ, hương khói cho bố… Ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới", chẳng ai dám chắc Hoài Trinh có thể vượt qua cơn bĩ cực khi cuộc sống đang dần rơi vào ngõ cụt. Hai mẹ con cứ ăn bữa nay, lo bữa mai, sống dựa vào tình thương của bà con làng xóm.

Hoài Trinh cũng tâm sự rằng, bên cạnh niềm khao khát đến trường, ước mơ lớn nhất của em hiện nay là có tiền để đưa mẹ vào bệnh viện, chỉ mong sao sức khỏe mẹ đỡ hơn. Bởi khi không còn bố, mẹ là niềm động viên duy nhất để Trinh có thể vượt lên nghịch cảnh.

Nói về gia cảnh gia đình Hoài Trinh, ông Lê Văn Đặng, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Ninh, cho biết, vì tuổi còn nhỏ, mẹ bệnh nặng nên cuộc sống hiện tại của Hoài Trinh hết sức cơ cực. Những biến cố từ gia đình gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của em.

Theo ông Đặng, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể ở xã, thôn thường xuyên động viên em Trinh khắc phục khó khăn của gia đình để tiếp tục đến trường.

"Hoài Trinh học giỏi, chịu khó và rất thương mẹ, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, tự lực vượt qua là điều rất khó. Qua báo Dân trí, thiết mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân chung tay giúp đỡ cho Trinh, để cháu không phải nghỉ học giữa chừng; chị Lai có điều kiện chữa bệnh, để Trinh không phải gánh chịu những nỗi đau liên tiếp", ông Đặng bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5018 xin gửi về:

1. Em Phạm Thị Hoài Trinh

Địa chỉ: Thôn Hiển Lộc, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Điện thoại: 0857.485.614

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5018)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269