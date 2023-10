5 mẹ con sống trong chòi tạm, đêm lạnh co ro khi nước mưa dột tứ bề

Ca làm công nhân môi trường kết thúc lúc nửa đêm, dọn dẹp vệ sinh phải đến hơn 1h, chị Phạm Thị Tùng (37 tuổi, trú Phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) mới về tới nhà, chợp mắt. Nằm ngả lưng được một lúc, trời vừa tờ mờ sáng, chị lúi húi dậy nấu cơm cho 4 đứa con ăn lót dạ rồi đến lớp.

Dậy sớm, 4 đứa trẻ mặt ngái ngủ vì đêm qua mưa lớn, chòi tạm chừng 10m2 chắp vá bằng nhiều tấm bạt, ni lông đủ màu sắc bị dột tứ bề, mấy mẹ con phải tìm đủ xô chậu hứng nước mưa.

"Hồi mới xây cũng không đến nỗi, nhưng cứ mỗi mùa mưa bão đi qua, chòi lại hư thêm một tí, không có tiền sửa nên nay nó tồi tàn đến vậy. Nhiều đêm mưa to, gió lớn, nước dột tứ phía, 2 đứa lớn cùng tôi chia nhau hứng nước, còn 2 đứa nhỏ nằm lạnh co ro", chị Tùng kể.

Tâm sự thêm về cuộc đời mình, chị Tùng chia sẻ năm 20 tuổi, chị lên xe hoa về nhà chồng và lần lượt sinh được 4 con. Cháu lớn nhất 16 tuổi, đang học nghề, cháu nhỏ nhất 8 tuổi, đang học lớp 3.

Lập gia đình, vợ chồng chị Tùng dựng tạm chòi nhỏ trên mảnh đất thuộc diện nhà nước quản lý. Cả hai vợ chồng đều chí thú làm ăn, mong mỏi dành dụm được một khoản tiền tìm mảnh đất thổ cư, cất ngôi nhà nhỏ cho gia đình chung sống.

Bất ngờ, hơn 2 năm trước, chồng của chị Tùng phát hiện mắc ung thư gan. Để có kinh phí cứu cha của 4 đứa trẻ, bao nhiêu tiền bạc dành dụm được đều đổ vào những chuyến đi viện, mua thuốc nhưng cầm cự được một thời gian thì anh qua đời.

Chỗ dựa mất đi, chị Tùng vừa làm cha, vừa làm mẹ, đi sớm về khuya bươn chải đủ nghề như rửa chén, phụ giúp quán ăn. Mới đây, chị được nhận vào làm công nhân môi trường với mức lương 5 triệu đồng/tháng, kiếm tiền lo cho 4 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học.

"Công việc của mình là quét rác, bắt đầu vào lúc 3h chiều và kết thúc vào lúc nửa đêm. Nhiều đêm mưa ướt sũng cũng phải mặc áo mưa đi làm, cố gắng có lương nuôi các con", chị Tùng nghẹn ngào nói.

Làm ca đêm, còn ban ngày, người mẹ của 4 con thơ nuôi thêm gà, trồng rau nhỡ lúc ngặt nghèo mà bán đi trang trải.

Thu nhập ít ỏi, nhưng phải gánh đủ khoản chi tiêu tiền ăn, tiền học, tiền mua gạo mắm, chị Tùng không khỏi lo lắng cho tương lai của 4 con thơ.

Chị Tùng mong mỏi có một ít kinh phí sửa sang lại chòi nhỏ để 5 mẹ con sống qua mùa mưa, bão đang cận kề.

Bà Võ Thị Thanh Thúy, cán bộ Văn hóa - Xã hội UBND phường 9, cho biết chồng chị Tùng mất cách đây 2 năm do căn bệnh ung thư, một mình chị đang nuôi 4 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học. Gia đình chị Tùng thuộc diện hộ nghèo của địa phương, hoàn cảnh khó khăn.

Cũng theo cán bộ phường 9, thời gian qua, khi có các suất quà trong dịp lễ, tết, địa phương đều quan tâm ưu tiên cho hộ bà Tùng. Ngoài ra, người phụ nữ này đang nhận hơn 1 triệu đồng/tháng chính sách "Mẹ đơn thân nuôi con".

Nói về nơi 5 mẹ con đang ở, bà Thúy cho hay, trước đây gia đình chị Tùng xây chòi nhỏ trên đất thuê của địa phương để trông chừng hoa màu, còn nơi ở chính là nhà ông bà nội. Tuy nhiên, do không thuận hòa trong đời sống sinh hoạt nên bà Tùng cùng các con ra chòi tạm sinh sống.

"Mùa mưa bão cận kề, địa phương vận động 5 mẹ con về lại nhà ông bà nội ở", cán bộ Văn hóa - Xã hội UBND phường 9 cho hay.

1. Chị Phạm Thị Tùng

Địa chỉ: khu phố Phước Hậu 2, phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0972.195.914

Số tài khoản: 3972195914 - Ngân hàng Vietcombank - chủ tài khoản Phạm Thị Tùng

