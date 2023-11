Bố mẹ bỏ đi, 3 đứa trẻ lay lắt sống cùng ông bà ngoại

Cuối giờ chiều, trong căn nhà bếp tạm bợ, ông K'Biêng (bon R'Dạ, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) và vợ là bà H'Jen cặm cụi chuẩn bị bữa tối cho 3 cháu (H'Nhung, K'Tùng và K'Trung).

Bữa cơm tối chỉ có mấy miếng thịt và phần cơm chay được vợ chồng ông K'Biêng xin về từ trưa. Nhiều năm qua, những bữa cơm từ thiện này đã giúp gia đình 5 người của ông K'Biêng vơi bớt gánh nặng kinh tế, những đứa trẻ cũng không bị đói.

Vợ chồng ông K'Biêng có một người con gái tên H'Bét. Tám năm trước, khi đang học lớp 7, cô gái quen và nảy sinh tình cảm với một thanh niên ở địa phương khác. Chỉ vài tháng sau, Bét sinh H'Nhung khi mới tròn 14 tuổi.

Nhắc đến con, ông K'Biêng đau xót: "Vợ chồng tôi khuyên thế nào nó cũng không nghe. N'Nhung ra đời khi mẹ nó chưa đủ tuổi nên đâu có làm được giấy khai sinh".

H'Bét lần lượt sinh thêm 2 người con khác. Tuy nhiên, khi đứa con thứ 3 chưa được 6 tháng tuổi, người mẹ trẻ đã để con lại cho bố mẹ rồi bỏ đi biệt tích.

Hơn 3 năm qua, vợ chồng ông K'Biêng nhiều lần tìm con, song đến nay vẫn không biết mẹ của những đứa trẻ đang ở nơi nào.

Bà H'Jen nghẹn ngào kể, có những đêm vợ chồng bà thức trắng để chăm cháu. Ngày bố mẹ bỏ đi, K'Trung vẫn còn được bế ngửa, cậu bé thường xuyên quấy khóc vì thiếu sữa mẹ.

Người phụ nữ dân tộc Mạ nức nở: "Tôi cũng buồn lắm, có đêm cháu khóc mà bà cũng khóc theo. Mẹ nó bỏ đi biệt tích, suốt mấy năm qua không về lại nhà để nhìn mặt vợ chồng tôi và 3 đứa trẻ".

Trong lúc bà ngồi nói chuyện, chị em H'Nhung lục lọi khắp bếp, kiếm đồ ăn tối. Đôi mắt của bà H'Jen ái ngại khi ba đứa trẻ đói bụng, mở tìm từng chiếc nồi.

Bà H'Jen cho biết, do chỉ có 3 sào đất nên cuộc sống của gia đình rất khó khăn. Vợ chồng bà đều có tuổi, ngày nào đi làm thuê thì kiếm được khoảng 180.000-200.000 đồng. Ngày nào không đi làm được, cả gia đình xin cơm từ thiện để ăn.

Hôm nay, vợ chồng bà H'Jen xin được 3 suất cơm chay. Thương các cháu còn nhỏ, hai vợ chồng già mua thêm một miếng thịt để nướng cho 3 đứa trẻ. Cũng vì thiếu chất, cô bé H'Nhung dù đã bước sang tuổi thứ 8, nhưng dáng người còn nhỏ hơn trẻ mầm non.

Bà H'Jen kể tiếp: "Ngày trước, H'Nhung không được khai sinh. Tháng 8 vừa rồi, các cô giáo đến nhà vận động cho cháu đi học, chồng tôi mới ra xã làm khai sinh cho nó. Cháu nhỏ quá nên vợ chồng tôi cho cháu học mẫu giáo, sang năm mới vào lớp 1".

Chia sẻ về hoàn cảnh của H'Nhung, cô Đào Thị Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Quỳnh cho biết, trong quá trình đi điều tra phổ cập, giáo viên phát hiện cả 3 chị em H'Nhung chưa được khai sinh và chưa được đi học. Sau khi phối hợp với chính quyền địa phương làm khai sinh, cả 3 cháu nhỏ đều được tiếp nhận vào trường.

Cô Lý cho biết thêm, do hoàn cảnh khó khăn nên nhà trường tạo điều kiện để cả 3 chị em được ăn bán trú tại trường. Cũng vì trước đây chế độ dinh dưỡng không bảo đảm nên thể trạng của 3 chị em rất nhỏ so với các bạn cùng trường.

H'Nhung sắp vào lớp 1 trong năm học tới, cô Lý mong muốn các nhà hảo tâm chung tay chia sẻ một phần gánh nặng với gia đình ông K'Biêng và tiếp thêm động lực để cho 3 chị em H'Nhung tiếp tục đến trường.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5049 xin gửi về:

1. Ông K'Biêng

Địa chỉ: bon R'Dạ, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Hoặc cô giáo Nguyễn Thị Thái, giáo viên chủ nhiệm của H'Nhung (đã được gia đình ủy quyền).

STK: 5306205030310, tại Ngân hàng Agribank

SĐT: 0964.918.588

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5049)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269