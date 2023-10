Bữa cơm với chuối xanh chấm muối của anh em mồ côi bố, mẹ đi lấy chồng

Non trưa, bà Nguyễn Thị Hướng (68 tuổi, trú xóm Đồng Trổ, xã Đồng Thành, Yên Thành, Nghệ An) bê nồi cơm đặt trên chiếu, gọi 2 cháu nội vào ăn. Trên chiếu, ngoài nồi cơm chỉ có một đĩa chuối xanh cắt lát, một bát chẻo (lạc giã chưng mặn - PV) và một hộp bột canh gần hết.

Thấy mâm cơm, bé Nguyễn Gia Huy (9 tuổi) phụng phịu, không chịu chấm chẻo, nằng nặc đòi "xúp mì tôm". Bà Hướng dỗ dành: "Cháu ăn tạm đi, nhà ta hết mì tôm rồi, chiều đi chợ bà mua cho".

Nói mãi, bé Huy cũng chịu ăn cơm. Anh trai của Huy - bé Nguyễn Quang Sáng (12 tuổi) - dường như đã quen với những bữa cơm như thế này, không ý kiến gì, bê bát cơm chuối xanh ăn ngon lành

Bữa cơm của ông bà và các cháu diễn ra lặng lẽ. Ăn hết bát cơm, ông Nguyễn Văn Khang (69 tuổi) chống tay vào đầu gối phải, kéo cái chân gỗ lên, ra bàn ngồi uống nước.

"Bố chúng nó chết rồi, mẹ đi lấy chồng, giờ hai vợ chồng tôi nuôi cháu", ông Khang buồn bã nói về người con trai vắn số.

Năm 2016, anh Nguyễn Văn Sáu (con ông Khang) đi dự đám cưới, xảy ra mâu thuẫn với một người cùng xã và bị đâm tử vong. Khi đó, bé Huy mới gần 2 tuổi. Ngoài án phạt tù, người gây án đã bồi thường 150 triệu đồng cho vợ anh Sáu.

"Chồng mất đột ngột, con dâu tôi cũng vất vả khi một nách hai con nhỏ. Hồi tháng 5 vừa rồi, nó xin vợ chồng tôi đi lấy chồng. Con mình phận mỏng, hai đứa cháu sớm chịu cảnh côi cút nhưng con dâu còn trẻ, mình có quyền gì đâu mà cấm cản...

Tôi có hỏi khoản tiền 150 triệu đền bù trước kia để anh em thằng Sáng có khoản tiền tích lũy, cũng gọi là "tiền xương máu" của bố, thì con dâu bảo không còn đồng nào nữa", bà Hướng tiếp câu chuyện của chồng.

Sau cuộc họp hai bên gia đình, con dâu giao 2 con lại cho ông bà nội rồi đi lấy chồng. Hai người già ốm đau bệnh tật bao bọc hai đứa cháu mồ côi...

Ông Khang chỉ còn một chân sau vụ tai nạn cách đây hơn 40 năm. Phần chân bị thương, cắt cụt đến đùi được gắn một chân giả, bước tấp tểnh, bởi vậy nhiều năm nay ông không làm được việc nặng. Ngoài khoản trợ cấp hàng tháng dành cho người tàn tật, ông Khang nuôi thêm con trâu, con gà để đỡ đần vợ con.

Trong khi đó, bà Hướng cũng chẳng phải là người khỏe mạnh gì khi mang căn bệnh huyết áp nhiều năm, một bên mắt giảm thị lực. Mới đây, người mệt mỏi, sức khỏe suy kiệt, bà đi khám. Thấy bác sĩ nghi ngờ gan có vấn đề, hướng dẫn đi kiểm tra thêm, bà hoảng hốt, len lén bỏ về.

Chồng như thế, rồi 2 đứa cháu thơ dại nữa, nhỡ khám ra bệnh thật, bà lấy tiền đâu mà chữa...

"Các bác, các chú của bọn nhỏ có hỗ trợ thêm, nhưng các con tôi đứa đông con, đứa đau bệnh, cũng không hỗ trợ được nhiều. Giờ tôi chỉ mong trời thương, cho sức khỏe để nuôi cháu trưởng thành, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo", bà Hướng nói.

"Mẹ các cháu không gửi tiền nuôi con ạ?", tôi hỏi. "Mẹ chúng nó nghe đâu cũng mang thai rồi", bà tránh trả lời trực tiếp vào câu hỏi, rồi buông tiếng thở dài.

Ông Ngô Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Đồng Thành - xác nhận việc vợ chồng ông Khang đang nuôi hai cháu mồ côi bố, mẹ đi lấy chồng.

"Ông Khang là người tàn tật, mất sức lao động, đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Bà Hướng - vợ ông Khang sức khỏe cũng kém, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo. Ở cái tuổi đáng ra phải được nghỉ ngơi, ông bà Khang còn phải nặng gánh con cháu.

Phía chính quyền địa phương và trường học luôn tạo điều kiện tốt nhất để hỗ trợ các cháu và hai ông bà. Chúng tôi tha thiết mong cộng đồng xã hội, bạn đọc báo Dân trí quan tâm, giúp đỡ ông bà có điều kiện tốt hơn để nuôi nấng, chăm sóc các cháu", ông Tuấn cho hay.

