"Mong bớt đau... kiếm ít tiền nuôi các con… mà sao khó quá!"

Là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhiều năm, chị Bùi Thị Huệ (SN 1979, trú xóm Búm 3, xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) đang từng ngày gồng mình chống chọi với bệnh tật, mất mát và gánh nặng cơm áo.

Chồng mất, bản thân sức khỏe yếu, cuộc sống của chị Huệ vô cùng chật vật (Ảnh: Gia Khoa).

Anh Bùi Văn Dinh (SN 1978, chồng chị Huệ), trước đây là lao động chính trong nhà, mưu sinh bằng nghề thợ xây.

Năm 2021, anh Dinh phát hiện mắc ung thư gan. Để có tiền chữa bệnh cho chồng, chị Huệ phải chạy vạy, vay mượn anh em họ hàng, bà con lối xóm. Chi phí điều trị quá lớn khiến gia đình dần rơi vào kiệt quệ.

“Lúc biết chồng mắc bệnh, tôi nghĩ còn nước còn tát, đi vay mượn khắp nơi cố chạy chữa cho anh. Đến khi không còn khả năng xoay xở, đành để anh ở nhà uống thuốc cầm chừng...”, chị Huệ nghẹn ngào chia sẻ.

Sau 3 năm chống chọi với bệnh tật, năm 2024, anh Đinh qua đời, để lại người vợ đau yếu cùng 3 con trong cảnh túng quẫn, nợ nần chồng chất.

Chồng mất vì ung thư, chị Huệ ốm bệnh kiệt quệ chăm lo các con (Ảnh: Gia Khoa).

Những năm tháng chạy chữa cho chồng, chị Huệ cũng âm thầm chịu đựng bệnh tật của chính mình.

Chị Huệ cho biết, bản thân từng phẫu thuật sỏi ở cả 2 bên thận năm 2009. Dù đã điều trị, bệnh vẫn thường xuyên tái phát, sức khỏe chị ngày càng suy kiệt. Những cơn đau thắt vùng hông kéo dài khiến người phụ nữ khốn khổ không thể làm các công việc nặng để kiếm thêm thu nhập.

Tháng 12/2025, khi đi khám tại Trung tâm Y tế Lạc Sơn, chị Huệ được chẩn đoán mắc nhiều bệnh: sỏi thận, giãn bể thận trái độ 2, giãn niệu quản trái và nang thận phải. Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật, tuy nhiên do sức khỏe quá yếu nên đến nay chị vẫn chưa thể thực hiện.

“Mỗi sáng thức dậy, tôi chỉ mong hôm nay bớt đau để còn đi làm thuê những việc lặt vặt, kiếm ít tiền nuôi các con… mà sao khó quá!”, giọng chị Huệ chùng xuống.

Con trai động kinh gãy chân, con gái nguy cơ dang dở giấc mơ học hành

Con gái đầu của chị Huệ sinh năm 2002, đã lập gia đình, song cuộc sống riêng còn nhiều vất vả. Con gái thứ hai là Bùi Thị Lưu (SN 2008) đang học lớp 12. Con út là Bùi Chí Vĩ (SN 2013) bị động kinh từ nhỏ.

Hai năm nay, cứ khoảng 3 tháng, chị Huệ lại đưa Vĩ ra Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Mỗi chuyến đi, chị đều phải vay mượn bạn bè, anh em họ hàng để trang trải chi phí.

Đầu tháng 2, trong một lần lên cơn động kinh, Vĩ không may ngã gãy xương đùi, hiện vẫn phải bó nẹp và điều trị tại nhà. Chi phí thuốc men, chữa trị cho con tiếp tục là gánh nặng vượt quá khả năng của người mẹ nghèo.

“Mỗi ngày, con lên cơn động kinh, ngã lăn ra đất cả chục lần. Vì vậy, tôi không dám đi đâu xa”, chị Huệ xót xa.

Vĩ ngã gãy xương đùi, vẫn phải bó nẹp và điều trị tại nhà (Ảnh: Gia Khoa).

Đối với chị Huệ, giờ đây, con gái Bùi Thị Lưu là niềm hy vọng lớn nhất. Nhiều năm liền, Lưu đạt học lực khá, giỏi; trong đó có 2 năm liên tiếp giành giải Ba và Khuyến khích môn Lịch sử cấp huyện, cấp tỉnh (tỉnh Hòa Bình cũ). Không chỉ học tốt, Lưu còn tích cực tham gia đội bóng chuyền nữ của trường và đạt nhiều thành tích.

Khi được hỏi về dự định tương lai, Lưu cho biết rất muốn được học lên cao. Thế nhưng, sau kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, cô bé chưa dám nghĩ đến việc học tiếp vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Bố mất, mẹ thường xuyên đau yếu, em trai lại mắc bệnh cần chăm sóc, khiến con đường học tập của Lưu đứng trước nguy cơ dang dở.

Thành tích trong học tập của cháu Bùi Thị Lưu trong những năm vừa qua (Ảnh: Gia Khoa).

"Lưu là niềm an ủi lớn nhất của tôi. Con học giỏi, năm nào cũng có giấy khen. Trước đây, con từng nói muốn học đại học hoặc học nghề. Nhưng gia đình khó khăn quá, dạo gần đây con bảo sẽ học hết lớp 12 rồi đi làm để đỡ đần mẹ. Tôi thương con lắm mà không biết làm thế nào…”, chị Huệ nghẹn ngào.

Hiện nay, 3 mẹ con chị Huệ không có nguồn thu nhập nào ngoài khoản trợ cấp khuyết tật 1 triệu đồng/tháng của Vĩ và 1 triệu đồng/tháng trợ cấp dành cho mẹ đơn thân.

Ông Bùi Văn Yên, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Đại Đồng tới thăm gia đình chị Huệ (Ảnh: Gia Khoa).

Ông Bùi Văn Yên, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Đại Đồng cho biết, gia đình chị Huệ rất khó khăn. Dù đã nhiều lần được chính quyền địa phương và các đoàn thể hỗ trợ, song do bệnh tật kéo dài, cuộc sống của mẹ con chị vẫn vô cùng chật vật.

"Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để gia đình chị Huệ có điều kiện vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống", ông Yên bày tỏ.