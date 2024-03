Nhà nghèo gặp nạn

Trên chuyến xe 0 đồng chuyển tuyến từ bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An ra Hà Nội điều trị, chị Hồ Thị Hương (29 tuổi, trú xóm 13, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) nằm bất động với một chân bị băng bó, nẹp đinh cố định sau tai nạn giao thông.

Suốt chặng đường đi, chị luôn lo lắng cho con trai 3 tuổi cũng bị thương nặng đang nằm quấy khóc bên cạnh và người chồng mắc bệnh động kinh ở quê nhà không người chăm sóc. Lo cho chồng con khiến người phụ nữ này quên mất bản thân cũng đang gồng mình gánh chịu đau đớn, nguy cơ bị cắt bỏ chân.

Chị Hương kể, đêm mùng 1 Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bé Đậu Đức Nhật (3 tuổi, con trai út của chị) sốt cao, ho nhiều, khó thở nên chị đưa con nhập viện. Bác sĩ chẩn đoán bé Nhật bị viêm phổi. Con bệnh nằm viện, Tết cũng không còn.

Chiều 16/2 (tức ngày mùng 7 Tết), bé Nhật được xuất viện về nhà. Khi đang điều khiển xe máy về cách nhà khoảng hơn 1km, mẹ con chị Hương gặp nạn. Chiếc xe máy của chị bất ngờ va chạm với xe tải chở vật liệu xây dựng chạy cùng chiều khiến cả 2 mẹ con bị thương rất nặng.

Vụ tai nạn khiến chị Hương bị cán gãy nát chân phải. Cháu Nhật bị gãy chân trái. Cả 2 được phẫu thuật kịp thời nhưng đang trong quá trình theo dõi.

"Vết thương ngày càng nặng nên tôi đã làm thủ tục chuyển tuyến và xin được chuyến xe thiện nguyện 0 đồng đưa cả 2 mẹ con ra Hà Nội điều trị. Bác sĩ nói chân của em gái và cháu Nhật đang trong quá trình bị hoại tử.

Khổ thân em tôi quá, bố mẹ chồng già yếu, chồng thì mắc chứng thần kinh, động kinh nặng, 3 con nhỏ chỉ trông chờ vào một mình em tôi. Nhà thì nghèo khó, lo ăn từng bữa. Giờ cả 2 mẹ con gặp nạn thế này, không biết phải xoay xở thế nào đây", chị Hồ Thị Phương (chị gái chị Hương) thở dài.

Đau đớn, khó chịu vì nằm một chỗ khiến bé Nhật gào khóc suốt ngày đêm. Bà Hoàng Thị Vị (70 tuổi, mẹ chồng chị Hương) bơ phờ, mệt mỏi sau nhiều ngày túc trực chăm con dâu và cháu nội.

Gia cảnh vô cùng khó khăn, không tiền cứu chữa

Vợ chồng bà Vị có 4 người con (3 gái, 1 trai). Anh Đậu Đức Thuận (38 tuổi, chồng chị Hương) là con trai duy nhất, cũng là người gánh chịu bất hạnh khi mắc phải bệnh động kinh nặng.

Mỗi lần phát bệnh, anh Thuận lên cơn co giật, có thể cắn lưỡi và ngã vào bất cứ lúc nào. Bệnh tật khiến tính khí của anh Thuận ngày càng thất thường, nói nhảm suốt ngày, không thể lao động.

Thương con bệnh tật không lấy được vợ, bà Vị nhờ người mai mối với hi vọng con trai sẽ có một gia đình, chỗ dựa.

"Qua mai mối, vợ chồng tôi cũng hỏi được vợ cho con. Nhưng chỉ sống được 2 năm, con dâu bỏ về nhà ngoại, để lại cho tôi cháu nội vừa 9 tháng tuổi. Con trai như thế, tôi nào dám trách con dâu, chỉ thương con, thương cháu. 3 năm sau, tôi hỏi cưới vợ thứ 2 cho con nhưng rồi người con dâu này chỉ ở với gia đình tôi được 6 tháng cũng bỏ đi", bà Vị kể lại.

Chị Hương là vợ thứ 3 của anh Thuận và cũng được bà Vị hỏi cưới về qua mai mối. Chị Hương không được thông minh, nhanh nhẹn nhưng siêng năng và chịu khó làm ăn. Ngoài con riêng của anh Thuận, vợ chồng chị Hương có thêm 2 con trai chung là bé Đậu Đức Minh (4 tuổi) và bé Nhật.

Ông Nguyễn Thế Lai, Phó Chủ tịch xã Quỳnh Văn cho biết, gia đình chị Hương là một trong những hộ nghèo của xã. Bố mẹ chồng đều đã 70 tuổi, già yếu, không còn khả năng lao động. Anh Thuận bị thần kinh, động kinh nặng, được hưởng trợ cấp 540.000 đồng/tháng. 3 con còn quá nhỏ dại. Chị Hương là lao động duy nhất trong gia đình.

Ngoài thu nhập chính từ 2 sào ruộng, ai thuê rửa bát, phụ hồ, phu gạch, cấy gặt… chị Hương đều nhận làm để trang trải cuộc sống, sinh hoạt cho cả gia đình. 2 bên nội ngoại đều khó khăn.

"Vụ tai nạn khiến chị Hương và con trai bị thương rất nặng ở chân, đang được chăm sóc và điều trị tại Hà Nội. Thời gian điều trị lâu dài, chi phí tốn kém. Địa phương, bà con lối xóm cũng tạo điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ được phần nhỏ.

Qua báo Dân trí, rất mong độc giả sẻ chia, ủng hộ để mẹ con chị Hương có thêm chi phí điều trị, sớm phục hồi trở về nhà", ông Lai chia sẻ.

Được biết, ngày gặp nạn, gia đình chị Hương không có đồng nào ngoài mấy trăm nghìn tiền mừng tuổi của 3 đứa con. Không có tài sản gì đáng giá để bán, tiền viện phí trông chờ hoàn toàn vào sự giúp đỡ của 2 bên nội ngoại và gia đình tài xế xe tải.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5142 xin gửi về:

1. Chị Hồ Thị Hương

Địa chỉ: Xóm 13, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Điện thoại: 0388.539.483

STK của chị Hồ Thị Phương (chị gái chị Hương): 8890203297, Ngân hàng BIDV.

