Bị cụt tứ chi khi hái cho con trái xoài, mẹ nghèo khóc nấc tận cùng đau đớn

Những ngày cuối tháng 4, PV Dân trí đã nhận được cuộc điện thoại "cầu cứu" cho bệnh nhân từ bác sĩ khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vì Khoa đang điều trị cho một hoàn cảnh vô cùng đau lòng, bệnh nhân mất cả tứ chi, không còn cả 2 tay, 2 chân vì bi kịch "từ trên trời" phóng xuống.

Cụt tứ chi khi hái 2 trái xoài cho con

Đó là trường hợp của chị Bùi Thị Bích Tuyền (SN 1988, ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Nhìn cảnh người phụ nữ co ro trên giường bệnh, đến cầm ly nước, lấy khăn lau mặt cũng không thể tự làm, những người bên cạnh đều không khỏi xót xa.

Nén nỗi đau như cắt vào da thịt, chị Tuyền kể lại, hai vợ chồng nhiều năm qua đi làm công nhân kiếm tiền nuôi 3 đứa con nhỏ, trong đó có một bé lớn bị bại não. Trưa ngày 11/4, đứa con trai đòi ăn xoài. Thương con, chị cầm cây sào sắt với tay hái 2 trái xoài ở vườn nhà.

"Hái xong trái đầu tiên, tôi quay hái trái xoài thứ hai thì cây sào quơ trúng đường điện trần. Tôi chỉ kịp nghe tiếng nổ, rồi sau đó đã ngất xỉu. Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trong Bệnh viện Cai Lậy. Lúc đó tay chân tôi vẫn còn, mà đau lắm không thể cựa quậy nỗi…" - nữ bệnh nhân nhớ lại.

Từ bệnh viện tuyến huyện vì vết thương quá nặng, các bác sĩ chỉ kịp sơ cứu rồi chuyển thẳng nữ bệnh nhân lên TPHCM. Tại khoa Phỏng của Bệnh viện Chợ Rẫy, các bác sĩ xác định chị Tuyền bỏng điện đến 32% nhiều vùng trên cơ thể như cổ, mông, tứ chi, hoại tử rất nặng.

Dù xác định khả năng bảo tồn tứ chi rất khó khăn, ekip điều trị vẫn cố gắng hết sức để giữ được phần cơ thể nào tốt phần đó, và cũng để bệnh nhân không quá sốc trước biến cố bất ngờ. Hai ngày sau nhập viện, 2 cẳng tay hoại tử sâu của bệnh nhân bị cắt cụt. Ngày 16/4, chị Tuyền bị đoạn chân phải, đến ngày 20/4 thì mất luôn chân trái.

"Bệnh nhân có 3 đứa con nhỏ, hai vợ chồng làm công nhân nên hoàn cảnh rất khó khăn. Giờ đây bệnh nhân đã cụt tứ chi không thể sinh hoạt, khi trở về nhà cũng cần có người phục vụ" - TS.BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy xót xa chia sẻ.

Nhờ sự cố gắng hết mình của đơn vị y xã hội (phòng Công tác xã hội), hàng chục triệu viện phí của bệnh nhân sau hơn 3 tuần điều trị đã được hỗ trợ ổn thỏa. Tuy nhiên, đó chỉ là sự bắt đầu, bởi con đường tìm lại sự sống, trở về với các con của bệnh nhân còn lắm chông gai.

Theo bác sĩ Hiệp, bệnh nhân sắp được phẫu thuật lần thứ 5 để xử lý mỏm cụt tứ chi. Dự kiến nếu thuận lợi, khoảng 15 ngày nữa mới tính đến việc cho bệnh nhân xuất viện. "Việc kêu gọi nhằm để bệnh nhân vừa lo chuyện điều trị lâu dài, vừa để tiếp sức cho cuộc sống sau này, khi cô ấy không còn tay chân nữa…" - bác sĩ chia sẻ.

"Tôi hết ôm con được rồi…"

Cẩn thận bón từng ngụm nước cho em gái, chị Bùi Thị Lịnh nghẹn ngào chia sẻ: "Giờ nó không còn tự làm được gì nữa rồi. Ăn uống, vệ sinh mấy ngày nay tôi phải lo liệu. Chồng nó thì phải ở nhà lo cho ba đứa nhỏ, bà ngoại cũng phải phụ".

Theo chị Lịnh, trước đây khi còn cơ thể lành lặn, cuộc sống của cả nhà chị Tuyền đã "khốn lên khổ xuống". Không có ruộng đất rộng canh tác, họ đi làm mướn quanh năm để lo vun vén cho mái nhà xập xệ. Sau khi sự việc xảy ra, đến nay viện phí mà chị Tuyền phải trả đã hơn 100 triệu đồng.

Những ngày qua khi biết được tai nạn đau lòng của chị Tuyền, một số mạnh thường quân cũng có nhã ý xây cho vợ chồng 3 con một căn nhà tình thương, để chống chọi những khi trái gió trở trời.

Hỏi mấy đứa nhỏ ở quê có hay gọi điện thoại hỏi thăm mẹ không, chị Tuyền nghèn nghẹn cổ họng không nói được, chỉ cố gật đầu. Mãi một lúc sau, nữ bệnh nhân mới chua chát bày tỏ: "Giờ tôi chỉ muốn sớm khỏe để được về nhà. Nhưng có về thì tôi cũng không làm được gì nữa, tôi hết được ôm con rồi…".

Nhìn cảnh bệnh nhân chơ vơ trên giường bệnh như ngọn đèn treo trước gió, bác sĩ Hiệp chia sẻ, cứ 2 ca bỏng điện lại có một trường hợp phải cắt cụt chi. Nguyên nhân bỏng điện chủ yếu thường gặp nhất là tai nạn do xây dựng, sinh hoạt gần đường điện cao thế. Và khi gặp nạn, nạn nhân thường để mình trần mà không có gì bảo hộ.

"Có bệnh nhân bỏng nặng đến nỗi cháy luôn cả xương sọ, ảnh hưởng não. Chỉ cần có đội một chiếc nón bảo hộ thì không đến nỗi tệ như thế. Người dân, nhất là công nhân hãy chú ý bảo đảm an toàn khi làm việc, sinh hoạt gần đường điện" - bác sĩ cảnh báo.

Với trường hợp của chị Bích Tuyền, khi con đường về nhà đã không thể tự bước đi, ngoài nghị lực của bà mẹ 3 con, rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng, để lòng nhân ái hóa thành những "đôi tay, đôi chân" níu mạng bệnh nhân.

