Bé Thùy Dương đã về trời, không còn đau đớn nữa

Ngày 10/9, phóng viên Dân trí tại Nghệ An và lãnh đạo khoa Bệnh máu ghép tủy - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trao số tiền hơn 80 triệu đồng bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ đến chị Hồ Thị Thúy, mẹ bé Nguyễn Thùy Dương - nhân vật trong bài viết "Rơi nước mắt bé ung thư an ủi: "Mẹ đừng khóc, con không đau nữa...". Số tiền trên do độc giả Báo Dân trí ủng hộ qua chương trình Tấm lòng nhân ái tuần 3, tuần 4 tháng 8/2022.

Bé Thùy Dương đã về trời, chấm dứt mọi đau đớn của căn bệnh ung thư... (Ảnh: Hoàng Lam).

Năm 2018, bé Nguyễn Thùy Dương (SN 2011) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư nguyên bào thần kinh giai đoạn 4. Dù chạy chữa hết bệnh viện tỉnh đến Trung ương nhưng bệnh tình của Thùy không suy giảm. Tế bào ung thư di căn tủy, tủy xương, gan, não khiến bé phải chịu đau đớn từ các đợt điều trị hóa chất.

Gần 5 năm ròng rã, chị Hồ Thị Thúy (SN 1990, trú xã Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An) theo con đi bệnh viện, gánh nặng kinh tế gia đình đều dồn lên đôi vai chồng. Dẫu đau đớn vì bệnh tật hành hạ nhưng Dương là một cô bé hiểu chuyện, nhiều lần, chính em là người an ủi, động viên mẹ.

Thông qua chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, độc giả đã ủng hộ bé Thùy Dương gần 80 triệu đồng (Ảnh: Hoàng Lam).

"Mẹ đừng khóc, con không đau nữa...", lời động viên của đứa con đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác để giành giật sự sống từng phút, từng giây khiến đôi mắt chị Thúy nhòe lệ. Chị không sợ khó khăn, vất vả, chỉ sợ mất đứa con yêu quý của mình. Nhưng số phận nghiệt ngã đã cướp mất đứa con bé bỏng của chị...

Chị Hồ Thị Thúy xúc động kể, đầu tháng 9, mặc dù các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng sức khỏe của Thùy Dương chuyển biến xấu. Biết sức con đã cạn kiệt khi tế bào ung thư lan khắp nội tạng, chị Thúy đưa con về nhà.

Độc giả ủng hộ bé Thùy Dương hơn 1,3 triệu đồng thông qua Quỹ khuyến học Việt Nam (Ảnh: Hoàng Lam).

"Bé lịm dần trong tay tôi rồi mất. Điều an ủi lớn nhất của con lúc ra đi là có tất cả người thân trong gia đình bên cạnh và đã được đón nhận tình cảm yêu thương từ độc giả Báo Dân trí. Gia đình đã nhận được hơn 100 triệu đồng kết chuyển từ Chương trình nhân ái Báo Dân trí, Quỹ khuyến học Việt Nam và các tấm lòng hảo tâm gửi trực tiếp đến tài khoản cá nhân. Con đã về trời, chấm dứt mọi đau đớn...", chị Thúy bật khóc.

Chị Thúy cũng xin gửi lời cảm ơn độc giả Báo Dân trí và tập thể y, bác sỹ Khoa Bệnh máu ghép tủy đã luôn yêu thương, chia sẻ cùng Thùy Dương và gia đình suốt thời gian qua.