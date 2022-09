Bé gái 8 tuổi "thập tử nhất sinh" sau khi ngã xuống sông, bị cuốn vào cống

Sau lời cầu cứu của gia đình, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An để tìm hiểu hoàn cảnh bé Trần Thị Huệ (8 tuổi, ở thôn 7, xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Trên giường bệnh, tiếng máy trợ thở phát ra những âm thanh yếu ớt của bé gái. Người nhà bệnh nhi và các y, bác sĩ luôn hướng ánh mắt về cô bé tội nghiệp. Theo bác sĩ, Huệ bị suy hô hấp, suy tuần hoàn, hôn mê, phù phổi cấp…, đang rơi vào tình trạng "thập tử nhất sinh".

Thân hình gầy gò, nước da xanh xao, môi tím tái, nằm lọt thỏm trên giường bệnh, nhìn Huệ như một con chim non thiếu sức sống. Đôi mắt đờ đẫn, lâu lâu mở ra rồi lại lịm dần khiến ai chứng kiến cũng phải rơi nước mắt.

Ngồi bên cạnh cháu gái, chị Trần Thị Thọ - cô ruột của Huệ trải lòng: "Thương lắm chú ơi, cháu tôi mới có 8 tuổi mà đã phải chịu đau đớn như thế này. Dù hôn mê nhưng lâu lâu cháu vẫn mở mắt ra như đang cầu cứu".

Chị Thọ nhớ lại, vào khoảng 17h, ngày 24/9, Huệ ra sau vườn để hái hoa dại ven bờ sông, không may trượt chân ngã xuống nước. Phát hiện sự việc, nhiều người hô hoán để cứu Huệ nhưng do những ngày trước đó, mưa lớn, nước sông chảy xiết nên bé nhanh chóng bị cuốn vào đoạn cống dài hơn 10m. Sau khi ra khỏi cống, cháu trôi thêm khoảng 15m thì dân làng mới vớt được bé lên.

Khi Huệ được đưa lên bờ thì toàn thân đã tím ngắt, tim ngừng thở… Sau khi hô hấp nhân tạo cho bé, những người có mặt đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu.

"Xe cấp cứu rú còi rồi lăn bánh, những ánh mắt đều hướng theo. Khi đó mọi người không cho bố mẹ Huệ lại gần, nhìn cháu mà tôi không cầm nổi nước mắt, chỉ biết cầu xin ông trời phù hộ cháu", chị Thọ nhớ lại.

Đã 4 ngày trôi qua, từ khi con nhập viện cấp cứu, chị Hồ Thị Hiên (SN 1982) và anh Trần Văn Đài (SN 1973), chỉ biết đứng ngoài phòng bệnh ngóng con trong thấp thỏm, lo âu. Hình ảnh người phụ nữ gầy gò, ngồi vịn tay vào lan can bệnh viện khiến ai đi qua trông thấy cũng xót thương.

"Các bác sĩ và người thân khuyên tôi không nên vào vì sợ cháu không qua khỏi. Ruột tôi như lửa đốt, đứng ngồi không yên, tôi chỉ cầu mong ông trời ban cho cháu một phép màu. Nó còn nhỏ quá, hãy cho con tôi một cơ hội sống", chị Hiên òa khóc.

Gạt nước mắt chị Hiên kể: "Năm 2010, hai vợ chồng lấy nhau rồi sinh đôi được hai cậu con trai. Năm 2014, cháu Huệ ra đời, căn bệnh tim bẩm sinh của tôi tái phát. Cũng từ đó, mọi thứ từ cơm, áo, gạo, tiền đổ dồn lên vai chồng".

Thương vợ con, hàng ngày anh Đài đi làm phụ hồ để kiếm thêm thu nhập nhưng chẳng thấm vào đâu. Toàn bộ 5 miệng ăn chỉ trông vào đồng tiền từ nghề phụ hồ của anh Đài. Công việc nặng nhọc nhưng không ổn định nên cả gia đình cũng bữa no, bữa đói, các con thiếu thốn đủ thứ. Hơn 10 năm lập gia đình ở riêng nhưng hai vợ chồng chị Hiên chưa cất nổi gian nhà kiên cố để ở.

Để có tiền cứu chữa cho con, anh Đài phải đi vay mượn khắp nơi. Con bò làm giống là tài sản lớn nhất của gia đình anh cũng phải bán để có tiền chữa trị cho con gái.

Ngồi cạnh vợ, lâu lâu anh Đài ngoái cổ vào cửa sổ phòng cấp cứu, đôi mắt anh rơm rớm: "Cháu là đứa con ngoan hiền, học giỏi. Sự việc ập đến quá nhanh, nhìn con như thế này lòng tôi rất bất an. Tôi chắp tay cầu xin mọi người hãy cho con tôi một cơ hội sống".

Từ ngày Huệ gặp nạn, anh Đài phải chạy đi chạy lại giữa quê và thành phố Vinh. Người đàn ông tuổi ngoài tứ tuần nhưng nhìn chẳng khác gì một cụ già khắc khổ. Mọi gánh nặng đang dồn lên vai của anh nhưng liệu anh có thể đứng vững để lo cho cả gia đình trong hoàn cảnh lúc này.

Theo bác sĩ CK1 Nguyễn Hùng Mạnh, Khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, từ ngày cháu Huệ nhập viện, các bác sĩ đã rất tận tình, chu đáo, tìm mọi cách để chữa trị. Vì Huệ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, di chứng thiếu ô xy não có thể ảnh hưởng đến tính mạng bất cứ lúc nào. Huệ đang trong tình trạng hôn mê, phải điều trị phục hồi lâu dài.

Trao đổi với phóng viên Dân trí về hoàn cảnh gia đình chị Hiên, ông Nguyễn Trung Hoàng, Chủ tịch UBND xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu cho biết, ở địa phương hai vợ chồng chị Hiên rất siêng năng, chăm chỉ làm ăn. Gia đình đang rơi vào bế tắc khi con gái không may gặp nạn, còn mẹ thì bị căn bệnh tim. Địa phương rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn.

Rời phòng bệnh, hình ảnh cháu bé với những hơi thở yếu ớt bên cạnh chiếc máy trợ thở khiến tôi cảm thấy bất an cho bé. Ngoài hành lang, vợ chồng chị Hiên ngồi tựa vào lan can, vẻ mặt đau buồn hướng vào phía phòng bệnh ngóng tin con.

Chị Hiên gạt nước mắt, níu tay tôi giọng nghẹn ngào: "Vợ chồng tôi rơi vào hoàn cảnh bi đát quá, chỉ còn lại miếng đất cắm dùi nếu bán được thì cũng sẽ bán để lo cho con. Mong sao có một phép màu để con có thể lành lặn như trước, vợ chồng có cắn rơm, cắn cỏ cũng chịu".

