Gần 230 triệu đồng trao tới vợ có chồng suy tim, con gái bệnh máu bẩm sinh

Ngày 26/3, phóng viên Dân trí ở Đồng bằng sông Cửu Long đã đến thăm và trao số tiền 228.620.316 đồng tới gia đình bà Đặng Thị Bé Chính (56 tuổi, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp). Bà Chính là nhân vật trong bài viết "Vợ cầu xin cứu chồng suy tim, con gái bị bệnh máu bẩm sinh", đăng ngày 25/2.

Phóng viên thay mặt bạn đọc Dân trí trao số tiền được giúp đỡ tới gia đình bà Chính (Ảnh: Nguyễn Minh).

Thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc khắp nơi đã đồng cảm, ủng hộ số tiền trên để bà Chính chữa bệnh cho chồng và con gái. Toàn bộ số tiền đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của bà Chính.

Đón nhận số tiền, bà Chính mừng rỡ bày tỏ: "Dù có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình nhận được số tiền lớn đến thế. Tôi vô cùng cảm ơn bạn đọc Dân trí, những tấm lòng hảo tâm đã dành tình yêu thương đến gia đình tôi. Thật sự số tiền này quá lớn lao, tôi hiện tại chẳng thể nào kiếm được".

Theo lời bà Chính, nhờ số tiền này, bà có điều kiện đưa chồng và con gái điều trị bệnh tật. Vì ngôi nhà quá nhỏ và nóng nực, sắp tới bà trích ra vài triệu đồng để đóng la phông cho bớt oi bức, số còn lại sẽ gửi tiết kiệm để dùng khi có biến cố.

Chồng suy tim, con gái mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống cả nhà bà Chính rơi vào ngõ cụt (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Phan Đồng (chồng bà Chính) năm nay 63 tuổi, mang trên mình nhiều bệnh mãn tính như đái tháo đường, suy thận, suy tim giai đoạn cuối.

Còn cô con gái duy nhất là chị Phan Thị Hồng Đào (31 tuổi), mắc bệnh Thalassaemia (tan máu bẩm sinh). Hàng chục năm nay, chị Đào phải truyền máu, uống thuốc để tránh biến chứng mới cầm cự được đến ngày hôm nay.

Trong suốt thời gian qua, để có tiền điều trị, bà Chính đã vay tiền Ngân hàng Chính sách xã hội (2 lần, khoảng 70 triệu đồng) nhưng chưa có khả năng trả hết. Mỗi tháng, chồng bà và con gái được trợ cấp hơn 1 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền ấy chẳng thấm thía là bao so với chi phí điều trị, ăn uống, viện phí, thuốc men... của chồng, con.