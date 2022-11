"Bây giờ tôi chỉ ước có chiếc giường tử tế cho anh ấy nằm !"

Theo lời kể của cán bộ Văn hóa- Xã hội UBND xã Hưng Bình (huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông) về hoàn cảnh gia đình rất khó khăn tại địa phương, chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Miền.

Gọi là nhà nhưng nơi trú ngụ của 6 người, hai vợ chồng và 4 đứa con, chỉ giống căn chòi gỗ, bốn bề được quây kín bằng bạt, bên trong trống trơn, không có món đồ gì giá trị.

Trên chiếc giường đặt giữa nhà, anh Mã Văn Hậu (55 tuổi, chồng chị Miền) hướng ánh mắt về phía ánh sáng mặt trời. Đôi mắt của người đàn ông vẫn sáng rõ, nhưng ánh nhìn vô thức, khiến ai thấy cũng thương cảm.

Năm 2017, khi đang đưa con đi học, anh Hậu bị tai biến. Tưởng chừng cuộc đời của người đàn ông sẽ chấm hết khi bước sang tuổi 50, thế nhưng may mắn, anh giữ được tính mạng sau gần 6 tháng nằm viện điều trị.

Chị Miền kể anh chị quen nhau và nên duyên khi cùng làm công nhân ở Bình Dương. Đến năm 2000, hai vợ chồng đến Đắk Nông làm kinh tế. Từ đôi bàn tay trắng, anh chị cũng dành dụm mua được ít đất dựng nhà, nuôi các con ăn học.

"Cả 4 cháu năm nào cũng được học sinh giỏi nên vợ chồng lấy đó làm động lực mà phấn đấu", chị Miền nói.

Thế nhưng tai họa đổ ập xuống gia đình đang yên ấm. Vào năm 2017, anh Hậu bị tai biến trên đường đưa con trai út đến trường. Cũng từ ngày ấy, gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai chị Miền. Bao nhiêu cực nhọc, vất vả suốt 5 năm qua hằn lên khuôn mặt khắc khổ của người phụ nữ này.

"Ngày đưa anh ấy đi điều trị, chỉ có một mình tôi. Anh em họ hàng tới thăm, cũng khuyên tôi đưa anh ấy về nhà, nhưng vợ chồng với nhau, sao tôi làm thế được. Hơn nữa, các con của tôi cần có bố. Dù anh ấy nằm một chỗ, nhưng ít nhất mẹ con tôi còn có một điểm tựa tinh thần", chị Miền bật khóc nức nở.

Từ ngày trở về từ bệnh viện, anh Hậu nằm bất động trên giường, toàn bộ sinh hoạt ăn uống, vệ sinh đều một tay chị Miền lo liệu. Dù vậy, trong lòng chị Miền và những đứa con, anh Hậu vẫn là chồng, là cha và là một phần không thể thiếu của gia đình, dù nhiều lúc cả 5 người rơi vào cảnh bữa đói, bữa no.

Cuộc sống khó khăn, nhất là khi trụ cột của gia đình đổ bệnh, chị Miền vẫn tin rằng mình còn may mắn hơn nhiều hoàn cảnh khác. Ông trời cho chị sức khỏe và cả 4 đứa con đều học giỏi. Đó cũng là niềm an ủi lớn nhất của chị cho đến thời điểm hiện tại.

Tự hào nói về các con, chị Miền chia sẻ: "Bố các cháu nằm trên giường, sống như người thực vật, nhưng các cháu vẫn chào hỏi bố mỗi khi đi về. Các cháu cũng luôn phụ giúp mẹ chăm sóc bố. Cháu lớn đi học xa, ngày nghỉ đều tranh thủ về nhà giúp mẹ. Tôi xoay xở kiếm kế mưu sinh cho cả nhà với vườn cà phê".

Khẽ nhấc đôi bàn tay co quắp của anh Hậu để xoa bóp, chị Miền dường như đã quá sức. Đôi bàn tay nhăn nheo, gầy guộc của người phụ nữ gần 50 tuổi hàng ngày cứ vô vọng chăm sóc chồng.

Nhìn quanh căn nhà, đôi mắt của người phụ nữ ứa lệ: "Cầm cự đến ngày hôm nay, tôi cũng phải cố gắng hết sức. Tất cả vì chồng, vì con mà tôi cố sống để chăm lo cho anh ấy và các cháu. Ước mơ của tôi và các con lúc này là anh Hậu có một chiếc giường nằm tử tế. Nhà không có chiếc giường vững chãi nào. Cả 4 cháu nhỏ cũng chỉ có một chỗ nằm chung lưng mỗi đêm".

