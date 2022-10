Bố đột ngột qua đời, hai anh em trọ học trong căn phòng 15m2

Căn phòng trọ của anh em Nguyễn Tâm Đức (SN 2011) và Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 2013) nằm tại thôn 8, xã Đắk Ha (huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông). Hơn một tháng nay, cả hai anh em Đức phải sống cuộc sống tự lập khi thiếu đi hơi ấm của bố và sự chăm sóc của mẹ.

Dẫn chúng tôi đến nơi anh em Đức và Ánh đang ở trọ, cô Nguyễn Thị Huệ, giáo viên lớp 6A3, Trường THCS Chu Văn An (cô giáo chủ nhiệm của Tâm Đức) chia sẻ, hoàn cảnh của Đức có lẽ là khó khăn nhất trường.

Bố mất khi hai em còn nhỏ, mẹ lại không biết chữ, hàng ngày phải theo người khác đi làm thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thế nhưng vượt lên hoàn cảnh bất hạnh, cậu học sinh lớp 6 lại rất nghị lực, cáng đáng nhiều việc nhà để mẹ yên tâm đi làm.

Cô Huệ cho biết, tháng 7 vừa qua, bố Đức phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối, chạy chữa được hơn một tháng thì qua đời.

Sau khi bố mất, mẹ Đức tất tả lo cho cuộc sống hàng ngày nên không thể đưa đón 2 anh em đi học. Đức và em gái được mẹ thuê cho một căn phòng trọ, nằm giữa Trường Tiểu học Nguyễn Trãi và Trường THCS Chu Văn An để thuận tiện cho 2 anh em đi học.

Cũng vì không có mẹ bên cạnh, bữa trưa của hai anh em chỉ có mì tôm hoặc cơm rau đạm bạc.

Theo cô Huệ, hàng ngày, cả hai anh em được mẹ cho 20.000 đồng, số tiền đó Đức và Ánh mua đồ ăn sáng nên bữa trưa của 2 anh em chỉ có mì tôm.

Nhiều lần chứng kiến bữa trưa đạm bạc của học trò, cô Huệ cùng một số giáo viên sinh sống gần phòng trọ của học trò ngỏ ý nấu cơm cho anh em Đức nhưng hai anh em ngại ngùng xin thôi, sợ làm phiền mọi người.

"Từ khi bố mất, cả 2 em cũng sống khép kín hơn. Sau giờ học, Đức và Ánh nhanh chóng trở về phòng trọ rồi học bài chứ không đi chơi ở đâu", cô Huệ nói.

Chia sẻ về cuộc sống trọ học, Đức cho biết: "Cả gia đình rất buồn khi bố mất. Để nuôi 2 anh em ăn học, mẹ phải đi làm thuê nên 2 anh em động viên nhau cùng cố gắng.

Do em Ngọc Ánh còn nhỏ, chưa thể nấu ăn được nên mỗi khi tan học, em thường chạy nhanh về nhà chuẩn bị mì tôm cho 2 anh em. Chỉ đến tối, khi mẹ đi làm về, cả 3 mẹ con mới được quây quần ăn cơm cùng nhau".

Vất vả, thiếu thốn, đặc biệt là thiếu bàn tay chăm sóc, chỉ bảo của người lớn, nhưng cả Đức và Ngọc Ánh đều tự lập, biết lo liệu cho bản thân.

Nhiều lần thấy con ăn mì tôm để đến trường, chị Nguyễn Thị Lào, mẹ của Đức và Ngọc Ánh, không biết bao nhiêu lần kìm nén nỗi đau, nỗi xót xa vào trong lòng.

Mất chồng đã đau đớn, nay để các con phải sống cuộc sống tự lập khi còn quá nhỏ, chị Lào càng đau đớn, tủi hờn hơn.

Chị Lào nghẹn ngào: "Ông nhà tôi lập gia đình muộn, hơn 50 tuổi mới có con. Bây giờ hai cháu còn nhỏ quá mà đã mồ côi bố nên tôi cố gắng bù đắp tình cảm cho các con. Cuộc sống khó khăn, tôi cũng phải đành để con trọ học rồi đi làm kiếm cơm, kiếm tiền đóng học phí cho các cháu. Bây giờ còn sức khỏe, còn làm được ngày nào thì các cháu đỡ vất vả ngày đó".

Cả 3 mẹ con sống trong căn phòng nhỏ hẹp, hạnh phúc nhất là khi đêm về, 3 người được ăn chung một bữa cơm.

Thế nhưng gánh nặng cứ đè lên người phụ nữ góa bụa khi tiền phòng trọ, tiền học phí, tiền sinh hoạt hàng tháng cứ tăng theo. Chính vì thế, đã có lúc Đức muốn nghỉ học để phụ giúp mẹ và để em gái yên tâm đến trường.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của học trò, các thầy cô giáo ở trường nơi em Đức đang học tha thiết mong em được các mạnh thường quân giúp đỡ, để con đường đến trường của các em bớt gian nan hơn.

