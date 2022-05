Bất hạnh bủa vây người phụ nữ nghèo và con gái nhỏ cùng mắc căn bệnh lạ

3 phận người khốn khổ

Theo đơn thư cầu cứu khẩn cấp, PV Dân trí tìm đến gia đình chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1980, trú tại thôn Kim Thành, xã Hùng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Trong căn nhà chật chội, ba bà cháu, mẹ con đang vật vã bởi thời tiết đầu hè oi bức. Bà Nguyễn Thị Phiên (77 tuổi, mẹ chị Hồng), tay cầm quạt mo phe phẩy, ánh mắt nhìn xa xăm.

Thấy khách vào, chị Hồng vội đứng dậy ngước mắt nhìn lên để chào, cháu Nguyễn Thị Trà Giang thì khóc thét lên, hai tay quờ quạng đòi mẹ bế vào lòng. Dù đã 3 tuổi nhưng đôi mắt của Giang nhìn không rõ vì căn bệnh sụp mi mắt.

Chị Hồng nhớ lại, sinh thời cha mẹ kể, từ nhỏ chị đã bị căn bệnh sụp mi mắt, mặc dù không bị mù hẳn nhưng mọi sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt vào những ngày động trời, đôi mắt không thể mở ra được.

Nhắc lại bi kịch cuộc đời, chị quay mặt đi như muốn giấu những giọt nước mắt chia sẻ: "Chuyện dài lắm, khổ lắm chú ơi. Cha mẹ sinh ra như thế nào thì phải chịu thế đấy nhưng cũng quen rồi nên nhiều khi chẳng buồn mà nhớ đến cái khổ nữa. Vì bản thân mình, mẹ già và con gái bé bỏng nên phải gượng dậy mà kiếm sống, được ngày nào hay ngày đó".

Bố chị nguyên là chiến sĩ chống Mỹ, lúc còn sống vì ảnh hưởng chất độc da cam nên cũng ốm đau thường xuyên. Bố qua đời, một mình mẹ chị sớm hôm tần tảo nuôi 4 người con. 12 tuổi, chị Hồng theo chị gái vào Đắk Lắk hái cà phê, nhặt hạt điều để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sức khỏe yếu, công việc bấp bênh nên thu nhập chẳng được bao nhiêu.

Nhiều năm sau, chị Hồng quyết định xuống Đồng Nai làm công nhân. Tại đây chị đem lòng yêu một người đàn ông quê ở Quảng Ngãi rồi chung sống với nhau được 10 năm. Năm 2018, do không có con, áp lực tinh thần…, chị phải khăn gói rời nhà chồng về quê.

Để nuôi sống mẹ già và bản thân, chị Hồng làm đủ thứ việc. Hạnh phúc mỉm cười với chị khi cô con gái (SN 2019) là Nguyễn Thị Trà Giang chào đời.

"Trong quá trình đi làm công nhân, tôi đã có bầu với một người đàn ông. Không tình yêu, đó là sự lựa chọn bột phát nhưng bây giờ tôi nghĩ lại mình đã may mắn", chị Hồng thổ lộ.

Thế nhưng số phận nghiệt ngã vẫn không buông tha cho chị. Cháu Trà Giang sinh ra không may bị căn bệnh sụp mi mắt, cơ thể phát triển không bình thường, còn chị Hồng đang đối diện với căn bệnh suy thận và đôi mắt đang mờ dần. Điều kiện khó khăn, 2 mẹ con không có tiền để đến bệnh viện.

Nhặt ve chai nuôi mẹ già và con gái ốm yếu

"Lúc còn nhỏ đi học thì bạn bè trêu chọc, lớn lên thì tự ti, ngại ngùng, làm việc gì cũng khó… Nhưng khó mấy tôi cũng cố gắng, sợ mai này tôi có mệnh hề gì thì con gái tôi không biết bám víu vào đâu", vừa nói chị vừa lau nước mắt.

Mẹ già yếu, bản thân bị bệnh tật hành hạ, cuộc sống ba bà cháu, mẹ con chị Hồng vô cùng vất vả, bế tắc. Để có tiền ăn uống sinh hoạt, hàng ngày chị Hồng lang thang khắp nơi nhặt ve chai.

"Đã nhiều năm rồi con tôi chưa một lần nhìn rõ ánh sáng. Con biết khóc khi đau, khi đói nhưng chưa bao giờ cháu được một ngày đầy đủ. Con còn nhỏ nhưng đã phải chịu nhiều đau khổ, xót lắm nhưng tôi chẳng thể làm gì hơn", chị Hồng nói không nên lời.

"Tôi cũng đã cố gắng hết sức mình để cho cháu đến các bệnh viện chạy chữa, nhưng cũng không được đều đặn, thường xuyên vì không có tiền. Không biết có phải vì vậy không mà bệnh của các cháu ngày càng nặng. Giờ đôi mắt của cháu nhìn không rõ, cơ thể ngày càng ốm yếu", dứt lời chị Hồng ôm đứa con gái vào lòng.

Ngồi bên cạnh, bà Nguyễn Thị Phiên kể lại, ngày trước chồng bà tham gia kháng chiến, có thể vì chất độc da cam nên ảnh hưởng đến con cháu.

"Đứa thì bị bệnh mắt, đứa thì bệnh thần kinh… làm cha, làm mẹ đứt ruột sinh ra ai mà cầm lòng được. Không những con mà nay cháu cũng thế. Tôi thì già rồi nhưng chúng nó còn quá trẻ, không biết ngày mai, ngày kia rồi sẽ…", bà Phiên nghẹn ngào.

Ông Trần Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Hùng Thành, huyện Yên Thành cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Hồng quá éo le. Sau khi trở về quê, hai mẹ con bệnh tật còn phải nuôi mẹ già yếu. Chính quyền địa phương và làng xóm thường xuyên quan tâm, chia sẻ cả vật chất lẫn tinh thần nhưng không thấm vào đâu. Qua Báo Dân trí, địa phương hi vọng các tấm lòng thơm thảo sẽ giúp đỡ gia đình bớt phần bĩ cực.

Năm nay bà Phiên gần 80 tuổi, chẳng còn sức lao động để bớt gánh nặng cho con cháu. Ba mẹ con, bà cháu cứ vậy lầm lũi qua ngày, mọi chi tiêu, sinh hoạt dựa vào số tiền trợ cấp xã hội hàng tháng và tiền nhặt ve chai của chị Hồng. Cuộc sống của họ sẽ đi về đâu khi mọi gánh nặng dồn trên đôi vai của người phụ nữ yếu ớt, bệnh tật...

