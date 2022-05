Bác sĩ BV Thanh Nhàn cầu cứu giúp bệnh nhân vô danh bị tai nạn nguy kịch

Dốc sức cứu sống bệnh nhân vô danh

Trong những ngày nghỉ lễ, khi mọi người đang hối hả về quê thì tại khoa Ngoại Thần kinh, bệnh viện Thanh Nhàn, TS. BS Phạm Quang Phúc - Trưởng khoa vẫn không rời mắt khỏi bệnh nhân với hồ sơ bệnh án "vô danh". Gương mặt đầy lo lắng, anh cho biết: "Từ hôm qua nhiều bệnh nhân tiên lượng tốt cũng đã xin về nhà nghỉ lễ, duy chỉ có anh là từ khi vào viện đến giờ chỉ có một mình vì cho đến thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn không tìm được người nhà".

Tận tình, tỉ mỉ xem lại các chỉ số của bác, bác sĩ Phúc tiếp lời: "Bệnh nhân được đưa vào viện tối ngày 9/4 khi mà người dân phát hiện bị tai nạn trên đường vành đai 3, được xe cấp cứu 115 đưa vào BV Thanh Nhàn với chẩn đoán chấn thương sọ não nặng. Thời điểm đó, hoàn toàn trên người bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân gì cả, người nhà không có nhưng ngay lập tức bệnh viện đã tiến hành mổ cấp cứu ngay vì tính mạng đã rất nguy kịch rồi".

Trong lúc trao đổi với bác sĩ Phúc, tôi quay sang nhìn bệnh nhân, gương mặt hốc hác và sự sống vẫn đang phụ thuộc vào ống thở, các loại thuốc và máy móc kèm theo. Thi thoảng đôi mắt anh he hé mở, nhìn xung quanh rồi lại nhanh chóng đóng cụp lại. Có lẽ bệnh nhân chừng 50 tuổi và không hiểu chuyện gì đã xảy ra để một mình lại gặp tai nạn trên đường nghiêm trọng đến vậy?.

Vì không có người thân bên cạnh nên những ngày ở viện, người đàn ông được cán bộ y tế chăm sóc như người thân của mình. Ai đi qua nhìn anh cũng thương bởi trong giây phút sự sống và cái chết ở lằn ranh mà trên quyển bệnh án vẫn phải ghi dòng chữ "bệnh nhân vô danh".

Bác sĩ Phúc cho biết hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang phải tiếp tục điều trị tích cực. Tổng kinh phí cho đến thời điểm hiện tại đã hết hơn 100 triệu đồng và cần số tiền tương tự nữa cho việc điều trị tới đây. "Đặt mục tiêu cứu sống người bệnh là quan trọng nhất nên phía khoa, phòng bệnh viện Thanh Nhàn chúng tôi vẫn đang dốc sức mong tình hình của bệnh nhân khả quan hơn. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng rất mong mỏi tìm được người nhà cho bác ấy để bác đỡ tội".

Tha thiết tìm được người nhà của bệnh nhân và mong mỏi cộng đồng giúp đỡ

Song song với việc điều trị tích cực, phía bệnh viện Thanh Nhàn đã liên hệ với bên công an để nhờ tìm người thân của bác nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Hàng ngày nhìn bác nằm một mình trên giường bệnh, không có người thân bên cạnh khiến ai cũng xót xa, thương cảm.

"Những lúc ốm đau, nguy kịch thế này thì đáng ra bác phải được con cháu chăm sóc, bên cạnh thì cũng đỡ tủi thân nên chúng tôi vẫn đang bằng mọi cách tìm người nhà cho bác. Qua kênh báo Dân trí, cũng tha thiết có thể kết nối được với người nhà và mong muốn được cộng đồng chung tay cứu bác" - Bác sĩ Phúc tiếp tục câu chuyện với những trăn trở của mình.

Trên giường bệnh, người đàn ông vẫn đang thiêm thiếp trong cơn mê man. Qua ống thở được đặt ở nội khí quản, dấu hiệu của sự sống đã bắt đầu rõ rệt hơn. Đó là điều mà tất cả các bác sĩ ở đây vô cùng mong mỏi. Khẽ nắm tay anh, đôi mắt của một điều dưỡng trong khoa lấp lánh niềm vui và hi vọng. Tôi hiểu rằng trong những ngày qua, cuộc chạy đua với tử thần để cứu mạng sống anh của các cán bộ y tế ở đây đã có kết quả… Hi vọng đã mở ra rồi, chặng đường tiếp theo dù có gian nan nhưng tràn đầy hi vọng. Bác sĩ Phúc cho biết cần thêm hơn 100 triệu đồng nữa cho việc điều trị của anh với tha thiết, mong mỏi được bạn đọc báo Dân trí chung tay.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4470:

Bệnh nhân Vô danh (ghi rõ bệnh nhân VODANH NGOAI TK 01)

Hiện bác đang được điều trị tích cực tại khoa Ngoại Thần Kinh, bệnh viện Thanh Nhàn

Số ĐT: 02439720652

Số TK 1011276288 ngân hàng SHB - CN Tây Hà Nội,

chủ TK: Bệnh viện thanh nhàn

Xin ghi rõ: Giúp đỡ bệnh nhân Vô danh khoa Ngoại TK01

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269