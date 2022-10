Báo điện tử Dân trí hỗ trợ "nóng" người dân vùng lũ Nghệ An

Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng 2/10, đã làm cho thị trấn Mường Xén, một số bản của xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An thiệt hại nặng nề. Một cháu bé 4 tháng tuổi bị lũ cuốn, tử vong; hàng trăm căn nhà bị sập, cuốn trôi, hư hỏng..., ước tính thiệt hại do mưa lũ tại huyện Kỳ Sơn là hơn 100 tỷ đồng.

Cơn lũ đi qua, đã để lại hậu quả nặng nề, nhiều gia đình không có nhà ở, học sinh bị trôi sách vở, tài sản bị mất trắng…

Để chia sẻ một phần những khó khăn, mất mát của bà con vùng lũ, ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí đã quyết định hỗ trợ "nóng" 45 triệu đồng tới 14 gia đình tại huyện Kỳ Sơn. Trong đó, hỗ trợ một gia đình có người tử vong và trôi nhà 5 triệu đồng, 13 hộ bị trôi nhà, mỗi trường hợp 3 triệu đồng.

Thừa ủy quyền của Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí, ngày 5/10, nhà báo Nguyễn Duy, đại diện báo Dân trí đã có mặt tại các gia đình để trao số tiền nói trên tới tận tay từng hoàn cảnh.

Đón nhận món quà, cô giáo La Thị Coóng (SN 1984, trú bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ) gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí. Cô Coóng nói: "Trận lũ vừa qua, nhà tôi bị nước cuốn trôi hết tất cả. Giờ vị trí căn nhà cũ nằm trên dòng suối, không có đất để làm nữa. Hôm nay tôi được nhận món quà ủng hộ, xin chân thành cảm ơn Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí".

Lãnh đạo chính quyền địa phương, người dân đã gửi lời cảm ơn tới Báo điện tử Dân trí đã có món quà động viên, sẻ chia kịp thời với mất mát của người dân vùng lũ Kỳ Sơn.

Không chỉ hỗ trợ "nóng" đến người dân thiệt hại trong lũ, Báo điện tử Dân trí đã có bài viết: "Quặn lòng nỗi đau nơi tâm lũ quét qua ở huyện biên giới Nghệ An" để quý bạn đọc cùng Báo Dân trí giúp đỡ, sẻ chia phần nào những khó khăn, mất mát của bà con vùng lũ Kỳ Sơn.

Hình ảnh phóng viên Dân trí trao quà tới các gia đình bị thiệt hại nặng nề do trận lũ vừa qua tại huyện Kỳ Sơn:

