Ông bà bệnh tật, cháu nội ốm đau được hỗ trợ gần 150 triệu đồng

Đây là số tiền do bạn đọc Dân trí ủng hộ gia đình bà Tiềm, nhân vật trong bài viết “Ông bà bệnh tật, cháu nội ốm đau không có tiền khám và điều trị”.

Trước đó, toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của bà Tiềm, giúp gia đình có kinh phí kịp thời chữa bệnh cho hai vợ chồng bà.

Đại diện báo Dân trí trao bảng tượng trưng tới bà Phan Thị Tiềm (Ảnh: Việt Hằng).

Đón nhận sự hỗ trợ quý báu, bà Tiềm xúc động chia sẻ: “Tôi biết ơn bạn đọc báo Dân Trí rất nhiều vì đã chung tay ủng hộ số tiền to lớn này cho gia đình chúng tôi. Nhờ các nhà hảo tâm mà tôi được đi phẫu thuật căn bệnh sa tử cung đã hành hạ nhiều năm qua, chồng tôi cũng có kinh phí để đều đặn tái khám bệnh”.

Bà Tiềm cho biết, sức khỏe của bà đang dần hồi phục tốt sau phẫu thuật. Tuy nhiên, theo lời khuyên của bác sĩ, bà cần nghỉ dưỡng một thời gian nên chưa thể đi làm lại. Bà dự định sẽ dành thời gian này để chăm sóc cháu nội và chồng.

Về tình hình của cháu Phan Thị Kim Ngọc (11 tuổi), bà Tiềm cho hay: “Trước mắt, cả nhà sẽ dành một khoản tiền riêng để lo cho bé. Sau khi hoàn tất giấy tờ rồi sẽ dùng tiền đó để cho bé đi khám bệnh và học tập, mong bé sớm được quay trở lại hòa nhập cùng bạn bè”.

Như Dân trí đã thông tin, ông Phan Văn Phương, chồng bà Tiềm, bị tai biến liệt giường, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào vợ và con trai cả. Bà Tiềm mắc bệnh sa tử cung và bướu cổ nhiều năm nhưng không có tiền điều trị. Cháu nội Kim Ngọc cũng không được khỏe mạnh và thiếu tiền chữa trị.

Toàn bộ gánh nặng chi phí đè nặng lên vai vợ chồng người con trai cả là anh Phan Văn Lượm (36 tuổi) và chị Ngô Thị Nhãn (31 tuổi). Hai vợ chồng hàng ngày làm phụ hồ, ai thuê gì cũng nhận để có tiền duy trì khám bệnh cho ông Phương và bà Tiềm.

Nhờ số tiền hỗ trợ từ bạn đọc Dân trí, gia đình bà Tiềm đã phần nào vơi bớt khốn khó, cải thiện được bữa ăn hàng ngày và quan trọng hơn là các thành viên được chữa bệnh, điều mà cả nhà mong mỏi bấy lâu.