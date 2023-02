Bạn đọc Dân trí giúp bé gái 6 tuổi mù lòa hơn 340 triệu đồng

Ngày 9/2, Báo điện tử Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình chị Võ Thị My (mẹ bé Hồ Thị Tường Vy) số tiền 341.948.831 đồng mà bạn đọc Dân trí đã ủng hộ bé Vy trong tuần 3 tháng 1/2023 (279.241.832 đồng) và tuần 4 tháng 1/2023 (62.706.999 đồng).

Hồ Thị Tường Vy là nhân vật trong bài viết "Người mẹ nghèo cầu xin cứu con gái 6 tuổi mù lòa" đăng trên Báo Dân trí ngày 16/1/2023.

Đại diện báo Dân trí trao quà nhân ái đến cho chị Võ Thị My (bên phải) (Ảnh: Tùng Nguyên).

Nhận được sự hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, chị My xúc động chia sẻ: "Em xin chân thành cảm ơn bạn đọc, các nhà hảo tâm đã yêu thương bé Vy, giúp đỡ cho gia đình em có tiền để tiếp tục điều trị cho con. Em cũng gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong tòa soạn đã kết nối các nhà hảo tâm biết đến hoàn cảnh khó khăn của gia đình em".

Vào thời điểm cuối năm 2022, bé Tường Vy đến đợt vào thuốc hóa trị chứng ung thư nguyên bào võng mạc mà gia đình My đã kiệt quệ, nợ nần khắp nơi. Đúng đợt này, mẹ chồng của My bị thoái hóa cột sống trở nặng, đau nhức toàn thân mà không có tiền nhập viện.

Gia đình My đang quay cuồng không biết ứng phó ra sao thì được bạn đọc Dân trí giúp đỡ. Người phụ nữ cho biết, đến nay chị đã có tiền đưa mẹ đi chữa bệnh và cho Tường Vy nhập viện tiếp tục điều trị theo phác đồ bác sĩ chỉ định.

"Theo lịch thì ngày 21/2 bé Vy mới tới ngày tái khám nhưng mùng 9 Tết thì con đau nhiều ở hốc mắt, đầu sưng to. May mà lúc này nhà em đã được bạn đọc giúp đỡ nên có tiền đưa con nhập viện ngay. Khối u chưa xẹp xuống nhưng nhờ vào thuốc kịp thời nên bé không còn đau đớn nữa", My cho hay.

Như Dân trí đã đưa tin, bé Hồ Thị Tường Vy (SN 2016) là con gái của anh Hồ Văn Mừng và chị Võ Thị My (cùng SN 1994). Cuối năm 2017, trong mắt trái của My xuất hiện khối u xâm chiếm 1/2 khoang pha lê thể.

Dù các tế bào ung thư nguyên bào võng mạc chưa xâm lấn thần kinh nhưng đã vôi hóa, xuất huyết và hoại tử gây ảnh hưởng đến thị giác của Tường Vy. Bác sĩ yêu cầu múc bỏ mắt trái vì không còn khả năng cứu chữa. Sau khi múc bỏ mắt trái, Tường Vy đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM để hóa trị.

Đến tháng 8/2019, mắt phải của Tường Vy mờ dần, sưng đỏ. Kết quả chẩn đoán hình ảnh phát hiện một khối u lớn xuất hiện bên trong mắt phải, chiếm hết nội nhãn, hoại tử xuất huyết và vôi hóa. Vì lẽ đó, mắt còn lại của bé gái cũng phải múc bỏ, không còn khả năng cứu chữa. Sau ca phẫu thuật, Tường Vy tiếp tục được chuyển qua Bệnh viện Ung bướu để hóa trị.

Đến tháng 12/2021, khối u tái phát ở hốc mắt phải của Tường Vy. Sau quá trình hội chẩn, bác sĩ nhận định tế bào ung thư đã xâm lấn quá sâu vào hốc mắt nên không thể phẫu thuật, chỉ có thể điều trị bằng phương pháp hóa trị kết hợp xạ trị.