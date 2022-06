Bác sĩ BV Việt Đức kêu gọi cứu tính mạng người đàn bà nghèo khổ suy đa tạng

Người phụ nữ nghèo khó bất hạnh kể trên là bà Phạm thị Xá (sinh năm 1958, trú ở thôn Phù Sa, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Đã gần một tháng trôi qua sau cú ngã định mệnh, tính mạng người đàn bà góa này vẫn đang ở thế "ngàn cân treo sợi tóc".

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức cấp cứu 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bà Xá vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu. Phòng bệnh yên ắng đến rợn người, chỉ có những âm thanh tịch tịch, xè xè…, khô khốc của các loại máy móc thiết bị y tế hiện đại nhất, trợ giúp người phụ nữ này cầm cự mạng sống.

Bồn chồn đứng ngồi không yên bên hành lang buồng bệnh của mẹ, ngước lên gương mặt hốc hác đầy vẻ suy sụp, chị Trần Thị Phương Nhung (39 tuổi) nghẹn giọng: "Đã gần 1 tháng rồi, mẹ em vẫn nằm bất động chẳng nói với em lời nào, em sợ lắm. Cũng chỉ vì chị em em nghèo khó, mà mẹ em mới nên nông nỗi này!…", không thể nói hết câu, chị Nhung òa khóc nức nở như một đứa trẻ.

Đưa tay gạt nước mắt, chị Nhung nghẹn ngào tâm sự: Bà Xá sinh được 2 người con gái. Cũng bởi cuộc sống khó khăn nơi thôn dã, mà chị em chị Nhung không được học hành đến nơi đến chốn.

Nên khi đến tuổi trưởng thành, họ lần lượt xây dựng gia đình, người thì làm nông nghiệp, người thì làm công nhân thời vụ đều sống trong cảnh nghèo khó… Chồng thì thường xuyên đau ốm, nên gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai gầy của bà Xá.

6 năm trước, bố chị Nhung qua đời sau 5 năm chống chọi với căn bệnh ung thư gan quái ác. Để trang trải cuộc sống và hy vọng trả dần các khoản vay nợ để chữa bệnh cho chồng trước đó, người đàn bà góa nghèo khó chỉ biết làm quần quật tối ngày. Ngoài những lúc canh tác trên mấy sào ruộng được chia, bà Xá còn đi khắp bờ mương, bờ ruộng bắt con cua, con ốc…, đắp đổi qua ngày.

Tai họa giáng xuống người đàn bà góa 64 tuổi vào một buổi trưa tháng 5 oi nóng. Hôm ấy những người đi làm đồng phát hiện bà Xá nằm bất tỉnh bên mương nước thủy lợi, cơ thể vắt ngang thành máng bê tông, tay vẫn nắm chặt mấy con ốc bươu vàng.

Mọi người vội vã đưa bà Xá đi bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, rồi tức tốc đưa lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Vốn dĩ đã khó khăn, mẹ bất ngờ gặp nạn "thập tử nhất sinh" lập tức đẩy 2 chị em chị Nhung lâm vào cảnh khốn khó. Từ ngày mẹ nhập viện, 2 chị em phải thay phiên thay nhau người ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ, người trở về quê vay tiền…

"2 chị em vay 150 triệu đồng rồi, bác sĩ bảo mẹ em phải điều trị lâu dài, tiền cần nhiều hơn chỗ đó nữa. Ở quê ai cũng khó khăn, nên mấy ngày nay chị gái em vẫn chưa vay ở đâu được. Chúng em biết tìm đâu ra mấy trăm triệu nữa bây giờ. Các bác, các anh chị ơi, cứu mẹ em với!... ", chị Nhung kêu cứu trong những tiếng nấc nghẹn.

Những giọt nước mắt đau đớn, những lời khẩn cầu xót xa của người con gái nghèo khó, khiến chúng tôi chỉ biết chôn chân đứng lặng, mà nước mắt cũng nhòe theo.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Trịnh Xuân Khánh, khoa Hồi sức tích cực 2 cho biết: "Bệnh nhân Xá được chuyển từ tuyến dưới lên Việt Đức trong tình trạng rất nặng. Bệnh nhân bị gãy xương sườn, vỡ gan, nhiễm trùng huyết, tràn máu và khí màng phổi…, để cứu bệnh nhân bệnh viện đã phải sử dụng nhiều trang thiết bị y tế bậc cao như: Thở máy, lọc máu, truyền huyết tương…".

Bác sĩ Khánh cho biết thêm, hiện tại bệnh nhân vẫn hôn mê sâu, bệnh nhân sẽ phải tiếp tục hồi sức tích cực, tuy nhiên bước đầu đã thấy có dấu hiệu khả quan.

"Bệnh nhân Xá sẽ phải tiếp tục hồi sức tích cực và điều trị lâu dài, ước tính kinh phí cần tới 200- 300 triệu nữa, trong khi gia đình 2 người con gái của bệnh nhân đã kiệt quệ. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ bệnh nhân… ", bác sĩ Khánh nói.

