Xuất hiện mô hình của 4 chiếc iPhone 13

Sonny Dickson, người từng tiết lộ nhiều thông tin chính xác về iPhone trước đây, vừa đăng tải hình ảnh mô hình của 4 chiếc iPhone 13. Những mô hình này được cung cấp cho các nhà sản xuất phụ kiện để thiết kế ốp lưng cho máy.

Trong bài đăng, Dickson không đề cập đến kích thước chi tiết của từng thiết bị. Tuy nhiên, người này nói rằng mô hình của mẫu iPhone 13 Pro Max lớn hơn đôi chút so với chiếc iPhone 12 Pro Max.

Mô hình của 4 chiếc iPhone 13.

Hình ảnh này cũng cho thấy Apple sẽ thay đổi thiết kế cụm camera trên hai phiên bản kế nhiệm của iPhone 12 và 12 Mini. Cụ thể, 2 ống kính của máy sẽ được đặt chéo góc, thay vì thẳng hàng như hiện tại. Trong khi đó, 2 mẫu iPhone 13 Pro và 13 Pro Max không có bất cứ thay đổi nào về ngoại hình.

Mới đây, nhà phân tích Dan Ives từ Wedbush đưa ra dự đoán rằng Apple có thể sẽ tổ chức sự kiện ra mắt thế hệ iPhone 13 vào ngày 14/9. Đến ngày 24/9, chúng sẽ bắt đầu được bán ra thị trường.

Ngoài ra, theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng của Apple tại châu Á, Apple đang đặt ra kỳ vọng iPhone 13 sẽ trở thành sản phẩm bán chạy nhất trong thế hệ iPhone 2021 với khoảng 45% lượng máy sẽ được lắp ráp trong quý III. Bên cạnh đó, các nhà phân tích ước tính rằng Apple sẽ xuất xưởng khoảng 130-150 triệu thiết bị trong nửa cuối năm nay.

Cách đây không lâu, nguồn tin từ MacRumors tiết lộ rằng iPhone 13 sẽ có một số thay đổi về kích thước so với phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, cả 4 phiên bản iPhone 13 sẽ dày hơn khoảng 0,17 mm so với iPhone 12 hiện tại. Kích thước máy dày hơn do được trang bị viên pin có dung lượng lớn hơn.

Một nguồn tin mới đây cho biết iPhone 13 Mini sẽ được trang bị viên pin với dung lượng 2.406 mAh, tăng hơn đáng kể so với viên pin 2.227 mAh của iPhone 12 mini. Bộ đôi iPhone 13 và 13 Pro sẽ có pin dung lượng 3.095 mAh, lớn hơn mức 2.815 mAh trang bị trên iPhone 12/12 Pro.

Hệ thống Face ID trên iPhone 13 sẽ được thiết kế nhỏ gọn hơn so với hiện tại.

Điều này sẽ giúp kéo dài thời gian sử dụng pin trên thiết bị bởi nhiều nguồn tin cho rằng iPhone 13 sẽ sử dụng màn hình có tần số quét 120 Hz, tiêu tốn nhiều điện năng hơn màn hình của iPhone 12.

Bên cạnh đó, nguồn tin từ DigiTimes cho biết Apple đang tìm kiếm nguồn cung chip VCSEL với kích thước nhỏ hơn 40-50% so với thế hệ trước. Chip VCSEL được sử dụng trong máy quét của Face ID, cho phép hãng thu nhỏ kích thước của cụm cảm biến Face ID, từ đó phần màn hình khuyết đỉnh trên iPhone cũng sẽ được làm nhỏ lại.

