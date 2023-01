Twitter yêu cầu nhân viên tự mang theo giấy vệ sinh để tiết kiệm chi phí

Kể từ thời điểm Elon Musk chính thức tiếp quản Twitter vào cuối tháng 10/2022, mạng xã hội này phải đối mặt với nhiều vấn đề về tài chính khi các thương hiệu lớn đã đồng loạt dừng hoặc cắt giảm mua quảng cáo trên Twitter.

Điều này đã buộc Elon Musk phải ban hành những chính sách nhằm cắt giảm chi phí hoạt động.

Tờ New York Times dẫn lời nguồn tin nội bộ từ Twitter cho biết dưới sự chỉ đạo của Elon Musk, Twitter đã sa thải nhân viên an ninh và lao công tại văn phòng ở thành phố New York, sa thải lao công tại trụ sở chính ở thành phố San Francisco và cắt giảm gần 75% lương của các nhân viên khác.

Elon Musk đang thực hiện hàng loạt chính sách nhằm tiết kiệm kinh phí hoạt động của Twitter (Ảnh: TB).

Nguồn tin cho biết Elon Musk đã yêu cầu sa thải các nhân viên vệ sinh sau khi họ đình công để yêu cầu tăng lương. Việc các nhân viên vệ sinh bị sa thải và chưa có người thay thế khiến văn phòng trở nên lộn xộn, nhà vệ sinh bẩn thỉu và bốc mùi. Thậm chí, các nhân viên của Twitter được yêu cầu phải tự mang theo giấy vệ sinh đến văn phòng để sử dụng vì không có người thay giấy vệ sinh mới trong toilet.

Elon Musk cũng đã yêu cầu nhân viên làm việc tại văn phòng ở San Francisco phải tập trung làm việc tại 2 tầng, đóng cửa 4 tầng khác để giảm chi phí thuê văn phòng. Nguồn tin cũng cho biết hiện Twitter chưa thanh toán tiền thuê văn phòng tại thành phố Seattle và đối mặt với nguy cơ bị thu hồi văn phòng tại đây.

Ngoài ra, Elon Musk cũng đã cho ngừng hoạt động trung tâm dữ liệu của Twitter tại thành phố Sacramento, bất chấp việc các nhân viên lo ngại rằng điều này có thể làm ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của Twitter. Vào tối 29/12 vừa qua, Twitter đã bất ngờ gặp sự cố trên diện rộng, ảnh hưởng khoảng 10.000 người dùng tại Mỹ. Chưa rõ sự cố này có liên quan gì đến việc trung tâm dữ liệu của Twitter vừa ngừng hoạt động hay không.

Đầu tháng này, Twitter cũng đã tiến hành đấu giá thanh lý hàng loạt thiết bị như máy tính, ghế văn phòng, tủ lạnh… để kiếm thêm tiền. Đây là những thiết bị từng thuộc về các nhân viên cũ của Twitter nhưng đã bị sa thải.

Các nguồn tin cho biết Elon Musk đang muốn tiết kiệm ít nhất 500 triệu USD chi phí hoạt động của Twitter bằng những chính sách "thắt lưng buộc bụng" và sa thải nhân viên.

Hiện Twitter chưa đưa ra bình luận gì về những thông tin do tờ New York Times đăng tải.

Kể từ khi chi 44 tỷ USD để thâu tóm Twitter, Elon Musk đã chia sẻ công khai các khó khăn về tài chính mà mạng xã hội này đang gặp phải. Musk cho biết sẽ cần phải thực hiện các biện pháp khác nhau để giúp Twitter không bị thâm hụt ngân sách 3 tỷ USD.

"Đó là lý do tại sao tôi đã dành 5 tuần qua để cắt giảm các chi phí hoạt động một cách điên cuồng", Elon Musk nói tại một sự kiện nội bộ của Twitter diễn ra vào tuần trước. "Về cơ bản, công ty này giống như một chiếc máy bay đang lao thẳng xuống mặt đất với tốc độ cao, trong khi động cơ đang bốc cháy và hệ thống điều khiển không hoạt động".

Theo New York Times/PCMag