Phác họa chân dung loạt iPhone 15 trước giờ ra mắt

Sẽ có bao nhiêu biến thể iPhone 15?

Thông tin về tên gọi cũng như số biến thể của iPhone 15 vẫn còn khá mù mờ và gây ra nhiều tranh cãi.

Các thông tin ban đầu cho biết Apple sẽ cho ra mắt 4 biến thể iPhone 15, tương tự như iPhone 14 năm ngoái, bao gồm iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max. Sau đó, nhiều thông tin bị rò rỉ lại khẳng định iPhone 15 Pro Max sẽ được đổi tên thành iPhone 15 Ultra và Apple vẫn sẽ giữ nguyên 4 biến thể của iPhone 15.

iPhone 15 Ultra sẽ là sản phẩm đặc biệt, tạo nên điểm nhấn cho sự kiện sắp diễn ra của Apple? (Ảnh: iMore).

Tuy nhiên, những thông tin bị rò rỉ mới đây lại khẳng định rằng Apple sẽ cho ra mắt cả biến thể iPhone 15 Pro Max và 15 Ultra, nghĩa là sẽ có đến 5 biến thể iPhone 15 khác nhau.

Không loại trừ khả năng iPhone 15 Ultra sẽ là "át chủ bài" được Apple giữ kín để tạo nên điều bất ngờ cho sự kiện đặc biệt diễn ra vào rạng sáng 13/9 (theo giờ Việt Nam).

Giữ nguyên thiết kế của iPhone 14

Nhiều nguồn thông tin uy tín đều khẳng định loạt iPhone 15 chỉ được xem như bản nâng cấp "S" của iPhone 14, tương tự như iPhone 3GS, iPhone 4S hay iPhone 5S… trước đây, nghĩa là iPhone 15 chỉ có sự nâng cấp về cấu hình và tính năng bên trong, chứ không có sự nâng cấp nào về thiết kế bên ngoài.

iPhone 15 vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế của iPhone 14 ra mắt năm ngoái (Ảnh: AppleInsider).

Nhiều khả năng, điểm thay đổi đáng chú ý nhất đó là việc Apple sẽ trang bị màn hình khuyết Dynamic Island cho cả bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus, thay vì chỉ dành riêng tính năng này cho bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max như trên phiên bản iPhone 14 trước đây.

Ảnh mô hình mẫu cho thấy các tùy chọn màu sắc của iPhone 15 Pro (Ảnh: AppleInsider).

Ngoài ra, một số nguồn tin cho biết iPhone 15 Pro Max (hoặc iPhone 15 Ultra) sẽ có khung viền và lớp vỏ bằng titan, giúp tăng tính thẩm mỹ cũng như tăng độ bền cho sản phẩm.

Bộ đôi iPhone 15 và 15 Pro Max sẽ có thêm màu xám titan để người dùng lựa chọn. Còn bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus sẽ có 5 màu, bao gồm trắng, đen, xanh lục nhạt, xanh dương nhạt và hồng.

Chip A17 Bionic mạnh nhất thế giới

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất mỗi khi có phiên bản iPhone mới được ra mắt đó là thế hệ chip di động mới do Apple phát triển.

Giống như loạt iPhone 14 ra mắt vào năm ngoái, Apple sẽ sử dụng 2 loại chip khác nhau cho bộ đôi iPhone 15/15 Plus và iPhone 15 Pro/15 Pro Max.

Theo đó, bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus vẫn chỉ được trang bị chip A16 Bionic giống như trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Thông số chip không thay đổi, khi vẫn được xây dựng trên tiến trình 4nm và xung nhịp tối đa 3,46 GHz.

Bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ được trang bị chip A17 mạnh nhất thế giới (Ảnh: Twitter).

Trong khi đó, bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ được trang bị chip A17 Bionic hoàn toàn mới. Đây sẽ là chip di động đầu tiên trên thế giới được xây dựng trên tiến trình 3nm, giúp tiết kiệm năng lượng và đạt hiệu suất cao hơn.

Các nguồn tin cho biết chip A17 Bionic được trang bị 6 lõi xử lý với xung nhịp tối đa lên đến 3.7 GHz, giúp A17 Bionic trở thành chip di động mạnh nhất thế giới vào thời điểm được ra mắt.

Tuy nhiên, việc sử dụng tiến trình 3nm sẽ khiến chip A17 Bionic có khả năng bị tăng nhiệt cao khi sử dụng liên tục. Dĩ nhiên Apple sẽ phải tìm ra giải pháp để khắc phục vấn đề này trước khi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max đến tay người dùng.

Cổng kết nối USB-C hoàn toàn mới

Vào tháng 10/2022, Ủy ban châu Âu - cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu - đã thông qua một dự luật buộc các nhà sản xuất thiết bị di động phải sử dụng chung chuẩn sạc USB-C cho tất cả smartphone, máy tính bảng và máy ảnh bán ra tại thị trường châu Âu.

Luật này được thông qua nhằm giảm lãng phí, cắt giảm rác thải điện tử từ các loại phụ kiện và giúp thuận tiện hơn cho người dùng khi họ có thể sử dụng một bộ sạc cho nhiều thiết bị khác nhau.

Điều này đã buộc Apple, dù muốn hay không, cũng phải chuyển sang sử dụng cổng kết nối USB-C trên iPhone, thay vì sử dụng cổng Lightning độc quyền như trước đây. Do vậy, iPhone 15 sẽ được trang bị cổng kết nối USB-C và thông tin này đã được chính Apple xác nhận.

Hình ảnh cổng kết nối USB-C trên iPhone 15 bị rò rỉ trên mạng xã hội (Ảnh: Twitter).

Tuy nhiên, theo giới thạo tin, Apple sẽ tạo ra sự khác biệt về tốc độ truyền dữ liệu và công suất sạc trên bộ đôi iPhone 15 thường (iPhone 15 và 15 Plus) so với bộ đôi iPhone 15 Pro.

Cụ thể, bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus sẽ được trang bị cổng USB-C 2.0, với công suất sạc và tốc độ truyền tải dữ liệu tương đương cổng Lightning trên bộ đôi iPhone 14 và 14 Plus ra mắt năm ngoái. Nghĩa là bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus sẽ có công suất sạc tối đa 20W.

Trong khi đó, bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ được trang bị chuẩn kết nối USB 4 Gen 2, cho tốc độ truyền dữ liệu lên đến 40Gbps. Hiện vẫn chưa rõ Apple có trang bị công nghệ sạc siêu nhanh cho bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max hay không.

Trong khi các hãng smartphone khác đang chạy đua để phát triển công nghệ sạc nhanh và trang bị công suất sạc lớn cho sản phẩm của mình, Apple hầu như đứng ngoài cuộc đua và vẫn trang bị cho iPhone công suất sạc không quá lớn. Dường như Apple không muốn rủi ro khi đánh đổi tuổi thọ pin để tăng công suất sạc cho sản phẩm.

Cấu hình loạt iPhone 15

Theo các thông tin bị rò rỉ, bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Pro sẽ cùng có màn hình 6,1-inch, còn bộ đôi iPhone 15 Max và 15 Pro Max sẽ cùng có màn hình 6,7-inch. Nhiều khả năng cả 4 sản phẩm đều được trang bị màn hình OLED và tính năng Dynamic Island.

Tuy nhiên, chỉ có bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ được trang bị chip A17 Bionic hoàn toàn mới, còn bộ đôi iPhone 15 và 15 Plus vẫn sẽ tiếp tục sử dụng chip A16 Bionic tương tự như trên bộ đôi iPhone 14 Pro trước đây.

Apple vẫn sẽ có sự phân biệt rõ về cấu hình trên iPhone 15 và iPhone 15 Pro (Ảnh minh họa: PhoneArena).

Ngoài chip A17 Bionic mạnh mẽ, Apple sẽ trang bị cho bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max bộ nhớ RAM dung lượng 6GB, chuẩn LPDDR5 cho tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn.

Các nguồn tin cũng cho biết Apple sẽ loại bỏ tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 128GB trên bộ đôi iPhone 15 và 15 Pro Max. Tùy chọn bộ nhớ lưu trữ thấp nhất trên bộ đôi sản phẩm này là 256GB và tối đa lên đến 2TB, thay vì chỉ 1TB như iPhone 14 Pro và 14 Pro Max hiện nay.

Một nâng cấp đáng chú ý đó là Apple sẽ trang bị ống kính tiềm vọng, với khả năng zoom quang học 10x, cho bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max. Nếu thông tin này là chính xác, đây là lần đầu tiên iPhone được tích hợp camera tiềm vọng.

Giá bán và ngày lên kệ

Giới thạo tin cho biết bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max sẽ có giá tăng thêm 100 USD so với bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, nguyên do bắt nguồn từ giá chip A17 cao hơn trước. Trong đó, iPhone 15 Pro có giá khởi điểm 1.099 USD và iPhone 15 Pro Max có giá khởi điểm 1.199 USD hoặc 1.299 USD.

Giá khởi điểm dự kiến các biến thể của iPhone 15 (Ảnh: Twitter).

Nếu Apple vẫn giữ nguyên lộ trình ra mắt và lên kệ sản phẩm như các phiên bản iPhone trước đây, loạt iPhone 15 sẽ chính thức được bán ra thị trường vào ngày 22/9.

Hiện mọi thông tin vẫn chỉ đang dừng lại ở mức đồn đoán, sự thật về loạt iPhone 15 sẽ phải chờ cho đến khi Apple tổ chức sự kiện đặc biệt để ra mắt loạt iPhone mới của hãng.