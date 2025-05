Mưa lớn kéo dài, người Hà Tĩnh trắng đêm chạy lũ giữa mùa hè

Sáng 25/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cho biết, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài dẫn đến ngập lụt.

Theo đó, từ khoảng 21h ngày 24/5 đến rạng sáng 25/5, khu vực xã này xảy ra mưa rất lớn gây ngập lụt gần như toàn địa bàn.

Khu vực xã Cẩm Mỹ xảy ra lũ quét (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trong đó có 4 thôn nằm gần khu vực rừng núi là Mỹ Phú, Mỹ Đông, Mỹ Lâm, Mỹ Hà với khoảng 450 hộ dân bị lũ quét, nước vào nhà 0,5-1m, có nơi nước ngập sâu 1,5m.

Lũ quét xảy ra giữa đêm khiến người dân không kịp trở tay, lúa vừa gặt xong không kịp kê cao.

Người dân trắng đêm chạy lũ (Ảnh: Văn Nguyễn).

"Nhiều diện tích lúa chưa gặt kịp, cánh đồng đã ngập trắng. Ngoài ra, gà, vịt, lợn của nhiều hộ bị cuốn trôi, đồ điện tử, gia dụng ngập trong nước, thiệt hại lớn.

Do lũ bất ngờ, địa phương chỉ huy động được lực lượng tại chỗ sơ tán người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Đây là lần đầu tiên địa phương chúng tôi phải chạy lũ giữa mùa hè do thời tiết cực đoan", ông Dương thông tin.

Nhiều cánh đồng, tuyến đường dân cư ngập sâu trong nước (Ảnh: Văn Nguyễn).

Một lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên cho biết, ngoài các xã Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ nằm sát hồ Kẻ Gỗ bị ngập sâu, một số xã khác như Cẩm Quan, Cẩm Thịnh, Cẩm Thạch cũng bị ngập lụt cục bộ.

Trong đêm, cơ quan chức năng huyện Cẩm Xuyên đã chỉ đạo các vùng ngập lụt khẩn trương sơ tán người, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.

Ngoài ra, các xã cũng bố trí lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân kê cao tài sản nhằm giảm thiểu thiệt hại do lũ quét.