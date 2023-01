Những tên tuổi nổi bật trên thị trường smartphone năm 2022

Cuộc đua trên thị trường smartphone trong năm 2022 vẫn tiếp tục "nóng", với sự xuất hiện của nhiều mẫu smartphone mới, trong đó mỗi sản phẩm đều mang trên mình những ưu điểm, tính năng vượt trội để cạnh tranh với các đối thủ.

Không chỉ các mẫu sản phẩm cao cấp, những hãng smartphone giờ đây cũng trang bị cho các sản phẩm thuộc phân khúc cận cao cấp và tầm trung những tính năng nổi bật, không thua kém gì những sản phẩm đắt tiền.

Rất khó để chọn ra chiếc smartphone tốt nhất trong năm qua, tuy nhiên, nếu xét riêng theo từng tiêu chí thì dưới đây là những sản phẩm nổi bật nhất.

Smartphone tốt nhất về tổng thể: iPhone 14 Pro Max

Giới thiệu iPhone 14 Pro Max - Smartphone toàn diện nhất năm 2022 (Video: Apple).

Nếu bộ đôi iPhone 14 và 14 Plus không có nhiều sự nâng cấp so với iPhone 13 ra mắt vào năm ngoái, thì iPhone 14 Pro Max lại có sự nâng cấp đầy ấn tượng về cấu hình, hiệu năng hoạt động với chip xử lý A16 Bionic được đánh giá mạnh nhất thị trường di động. Đặc biệt, màn hình khuyết Dynamic Island được xem là thay đổi lớn nhất trên phiên bản iPhone 14 Pro và Pro Max của Apple.

Thời lượng pin cũng là một trong những điểm nâng cấp ấn tượng nhất trên iPhone 14 Pro Max, khi sản phẩm có thời lượng sử dụng pin tăng lên đáng kể so với các phiên bản cũ.

iPhone 14 Pro Max (cùng với iPhone 14) là những phiên bản iPhone đầu tiên được nâng cấp camera chính lên 48 megapixel (trong khi iPhone 14 và 14 Plus vẫn trang bị camera 12 megapixel). Tính năng chụp ảnh và quay video trên iphone 14 Pro Max cũng được nâng cấp đáng kể so với các phiên bản cũ và được đánh giá rất cao.

Xét về tổng thể, không quá khi nói rằng iPhone 14 Pro Max là chiếc smartphone ấn tượng nhất trong năm qua và điều này được người dùng cũng như nhiều trang công nghệ lớn trên thế giới thừa nhận.

Smartphone màn hình gập tốt nhất: Galaxy Z Fold4

Giới thiệu Galaxy Z Fold4 - Smartphone màn hình gập tốt nhất năm 2022 (Video: Samsung).

Smartphone màn hình gập là phân khúc khá sôi động trong năm 2022, khi xuất hiện thêm nhiều mẫu sản phẩm mới, đến từ những tên tuổi lớn như Samsung, Huawei, Xiaomi, Motorola hay Oppo…

Nổi bật trong số đó có Galaxy Z Fold4 của Samsung. Dù sản phẩm không được thay đổi trong thiết kế so với phiên bản cũ, Samsung vẫn nâng cấp cấu hình ấn tượng và đặc biệt tăng độ bền cho sản phẩm, giúp chiếc smartphone màn hình gập này có tuổi thọ cao hơn và có thể chịu được số lần gập màn hình lớn hơn so với các phiên bản cũ.

Cấu hình mạnh, hiệu suất và khả năng chụp ảnh được giới công nghệ đánh giá cao… có thể nói Galaxy Z Fold4 là chiếc smartphone màn hình gập nổi bật nhất trong năm 2022.

Smartphone chạy Android tốt nhất: Galaxy S22 Ultra

Giới thiệu Galaxy S22 Ultra - Smartphone chạy Android tốt nhất năm 2022 (Video: Samsung).

Thị trường smartphone chạy Android luôn luôn sôi động khi mỗi năm đều xuất hiện nhiều mẫu smartphone mới thuộc mọi phân khúc, từ giá rẻ, tầm trung đến cao cấp.

Nếu xét về tổng thể, bao gồm thiết kế, cấu hình, hiệu suất hoạt động, camera, giá tiền… thì Galaxy S22 Ultra được nhiều trang công nghệ lớn và uy tín đánh giá là chiếc smartphone chạy Android tốt nhất trong năm 2022, khi đáp ứng hầu hết các tiêu chí được đưa ra.

Bên cạnh cấu hình mạnh mẽ, Galaxy S22 Ultra được đánh giá cao về màn hình hiển thị, hiệu suất hoạt động, thời lượng pin và chất lượng camera. Đặc biệt, Galaxy S22 Ultra là sản phẩm đầu tiên của dòng Galaxy S được tích hợp cây viết S Pen, cho phép người dùng viết, vẽ trên màn hình dễ dàng hơn. Điều này giúp nhiều người có thể quên đi dòng Galaxy Note mà Samsung đã "khai tử" từ năm 2020.

Smartphone chụp ảnh đẹp nhất: Huawei Mate 50 Pro

Giới thiệu Huawei Mate 50 Pro - Smartphone chụp ảnh đẹp nhất năm 2022 (Video: Huawei).

Tính năng camera và chất lượng ảnh chụp là những yếu tố luôn được các hãng smartphone đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt ở phân khúc cao cấp. Năm 2022 tiếp tục chứng kiến của nhiều mẫu smartphone được đánh giá cao về khả năng chụp ảnh. Có thể nói, chất lượng ảnh chụp trên các mẫu smartphone cao cấp rất ít chênh lệch nhau, do vậy rất khó để chọn ra chiếc smartphone có camera tốt nhất trong năm qua.

Tuy nhiên, theo DxOMark, trang web chuyên đánh giá chất lượng ảnh chụp của smartphone và các loại máy ảnh kỹ thuật số, thì Mate 50 Pro của Huawei được đánh giá chiếc smartphone có camera tốt nhất trong năm 2022.

Sản phẩm được trang bị cụm 3 camera ở mặt sau, hỗ trợ công nghệ chống rung quang học, bao gồm camera chính 50 megapixel, camera tele 64 megapixel hỗ trợ zoom quang học 3,5x, camera góc siêu rộng 13 megapixel. Sản phẩm còn được trang bị đèn laser để tự động lấy nét, nhất là trong điều kiện thiếu sáng.

Mate 50 Pro được đánh giá cao về khả năng chụp ảnh và quay video ở điều kiện thường và cả thiếu sáng. Ngoài ra, chiếc smartphone này cũng cho phép người dùng thực hiện chế độ thiết lập các thông số bằng tay khi chụp ảnh cũng như quay video, để cho ra kết quả ưng ý nhất.

Đánh giá của DxOMark được nhiều trang công nghệ lớn đồng tình và thừa nhận Mate 50 Pro là chiếc smartphone có chất lượng chụp ảnh tốt nhất được ra mắt trong năm 2022.

Smartphone cỡ nhỏ tốt nhất: iPhone 14 Pro

Cận cảnh iPhone 14 Pro - Smartphone cỡ nhỏ tốt nhất năm 2022 (Video: Giz).

Nếu iPhone 14 Pro Max được xem là smartphone toàn diện nhất năm 2022, thì không có lý do gì để iPhone 14 Pro không phải là chiếc smartphone cỡ nhỏ tốt nhất trong năm qua.

Được trang bị màn hình 6,1-inch, iPhone 14 Pro đủ nhỏ gọn để có thể dễ dàng sử dụng bằng một tay. iPhone 14 Pro cũng được trang bị chip xử lý A16 Bionic được đánh giá mạnh nhất thị trường di động hiện nay, camera nâng cấp lên 48 megapixel và màn hình khuyết Dynamic Island giống như iPhone 14 Pro Max.

Smartphone "kinh tế" nhất: Xiaomi 12 5G

Giới thiệu Xiaomi 12 5G - Smartphone "kinh tế" nhất năm 2022 (Video: Xiaomi).

Xiaomi tiếp tục phát huy thế mạnh của mình trong năm 2022 với việc ra mắt nhiều mẫu smartphone "giá mềm" đi kèm một cấu hình mạnh mẽ, tương đương các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp. Nổi bật trong số đó có Xiaomi 12 5G, chiếc smartphone được ra mắt hồi tháng 3 vừa qua.

Với mức giá khoảng 13,9 triệu đồng (tại thị trường Việt Nam), chiếc smartphone này sở hữu màn hình AMOLED với tần số quét 120Hz, chip Snapdragon 8 Gen 1 cao cấp của Qualcomm, bộ nhớ RAM 8GB đi kèm bộ nhớ lưu trữ 256GB, hỗ trợ mạng 5G. Mặt sau của sản phẩm có camera chính 50 megapixel, đi kèm thỏi pin dung lượng 4.500mAh và công nghệ sạc nhanh 67W.

Cấu hình mạnh tương đương các mẫu smartphone cao cấp, nhưng có mức giá chấp nhận được, do vậy Xiaomi 12 5G có thể xem là chiếc smartphone "kinh tế" nhất được ra mắt trong năm 2022.

Smartphone gây thất vọng nhất: iPhone 14 Plus

Giới thiệu iPhone 14 Plus - Smartphone gây thất vọng nhất năm 2022 (Video: Apple).

Thay vì ra mắt iPhone 14 Mini giống như trên iPhone 13, Apple đã bất ngờ cho ra mắt phiên bản iPhone 14 Plus để thay thế. Apple hy vọng việc cho ra mắt một phiên bản iPhone với kích thước màn hình lớn tương tự iPhone 14 Pro Max, nhưng mức giá "mềm" hơn sẽ giúp đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Tuy nhiên, Apple đã nhầm. iPhone 14 Plus có màn hình lớn, nhưng lại có quá ít sự thay đổi về thiết kế lẫn cấu hình. Sản phẩm vẫn chỉ được trang bị màn hình dạng "tai thỏ", thay vì dạng Dynamic Island, cùng với chip xử lý A15 Bionic thế hệ cũ mà không được nâng cấp lên A16 mới nhất. Mức giá của iPhone 14 Plus cũng không quá chênh lệch so với iPhone 13 Pro Max, điều này khiến nhiều người dùng lựa chọn iPhone 13 Pro Max thay vì iPhone 14 Plus thế hệ mới.

iPhone 14 Plus không chỉ gây thất vọng với người dùng mà doanh số của sản phẩm cũng khiến cho Apple thất vọng, đến mức nhiều nguồn tin cho biết Apple đang phải cân nhắc việc có tiếp tục cho ra mắt iPhone 15 Plus vào năm 2023 hay không.