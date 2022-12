Loạt smartphone cao cấp giảm giá nhiều nhất tại Việt Nam trong năm 2022

Vẫn như "truyền thống" trước đây, nhiều mẫu smartphone cao cấp sử dụng nền tảng Android ra mắt vào dịp đầu năm thường có giá bán rất cao, tuy nhiên, không ít sản phẩm sau đó đã giảm giá đáng kể vào thời điểm cuối năm cũ và đầu năm mới.

Galaxy Z Fold4 - Giảm từ 3 đến gần 5 triệu đồng

Được bán ra tại thị trường Việt Nam từ tháng 8/2022, chiếc smartphone màn hình gập thế hệ mới của Samsung là một trong những sản phẩm đắt tiền nhất thị trường di động trong năm qua. Khi mới được ra mắt, Galaxy Z Fold4 có giá 40,99 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 256GB và 44,49 triệu đồng cho phiên bản bộ nhớ 512GB.

Hiện tại, Galaxy Z Fold4 đã được điều chỉnh lại mức giá và hiện đang được bán với giá lần lượt 37,99 triệu đồng và 40,99 triệu đồng cho 2 phiên bản tương ứng 256GB và 512GB.

Thậm chí, tại một số hệ thống bán lẻ điện thoại di động, Galaxy Z Fold4 đang được niêm yết với mức giá 36,8 triệu đồng cho tùy chọn bộ nhớ 256GB và 39,65 triệu đồng cho bộ nhớ 512GB, tương ứng với mức giảm gần 5 triệu đồng (với phiên bản 512GB).

Galaxy Z Flip4 - Giảm từ 3 đến 4,5 triệu đồng

Tương tự Galaxy Z Fold4, chiếc smartphone màn hình gập Galaxy Z Flip4 của Samsung cũng đã giảm giá đáng kể so với thời điểm mới ra mắt. Trong đó, 2 tùy chọn bộ nhớ 128GB và 256GB có mức giảm 3 triệu đồng, xuống còn 20,99 triệu và 22,99 triệu đồng. Riêng tùy chọn bộ nhớ 512GB có mức giảm giá lên đến 4,5 triệu đồng và đang được bán với giá 24,99 triệu đồng.

Loạt Galaxy S22 - Giảm từ 5 đến hơn 9 triệu đồng

Loạt Galaxy S22 là những mẫu smartphone cao cấp đầu tiên "tấn công" thị trường di động trong năm 2022. Đây cũng là loạt sản phẩm cao cấp có mức giảm giá mạnh nhất trên thị trường trong năm qua.

Vào thời điểm mới ra mắt, Galaxy S22, S22+ và S22 Ultra có giá khởi điểm lần lượt là 21,99, 25,99 và 30,99 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện tại, mức giá các phiên bản khởi điểm (bộ nhớ 128GB) của Galaxy S22, S22+ được điều chỉnh còn 16,99 triệu đồng, 20,99 triệu đồng; còn giá khởi điểm của Galaxy S22 Ultra hiện còn 23,99 triệu đồng, tương đương mức giảm 7 triệu.

Thậm chí, một số hệ thống bán lẻ điện thoại di động còn giảm giá Galaxy S22 Ultra xuống còn 21,39 triệu, tương đương mức giảm hơn 9 triệu đồng.

iPhone 14 và 14 Plus - Giảm từ 3 đến 5 triệu đồng

Bộ đôi iPhone 14 và 14 Plus được xem là bản nâng cấp không đáng kể so với loạt iPhone 13 ra mắt vào năm 2021, khi vẫn được trang bị màn hình "tai thỏ" kiểu cũ và sử dụng chip A15 Bionic, thay vì A16 Bionic mới nhất như trên bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max. Đó là lý do nhiều người dùng tại Việt Nam không hứng thú với bộ đôi sản phẩm này.

Các hệ thống bán lẻ điện thoại đã phải giảm giá của bộ đôi iPhone 14 và 14 Plus để lôi kéo người dùng. Hiện tại, giá bán của bộ đôi sản phẩm này đã giảm từ 3 đến 5 triệu so với mức giá niêm yết ban đầu, ở mức 20,49 triệu đồng và 22,99 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhiều người dùng tại Việt Nam vẫn ưu tiên lựa chọn các mẫu iPhone 13 Pro và 13 Pro Max đời cũ, hơn là lựa chọn bộ đôi iPhone 14 mới ra mắt nhưng ít được nâng cấp.

Xiaomi 12 và 12 Pro - Giảm 4 triệu đồng

Được ra mắt hồi tháng 3 vừa qua, hiện tại bộ đôi Xiaomi 12 và 12 Pro cũng đang có mức giảm giá 4 triệu đồng, xuống 15,49 triệu và 23,49 triệu đồng.

Xiaomi 12 là loạt smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 1 cao cấp nhất của Qualcomm, cùng sở hữu màn hình công nghệ AMOLED với tần số làm tươi 120Hz. Phiên bản Xiaomi 12 sở hữu màn hình 6,28-inch, bộ nhớ RAM 8GB, còn 12 Pro có màn hình 6,7-inch, bộ nhớ RAM 12GB, cả 2 đều sở hữu bộ nhớ lưu trữ 256GB.

Bộ đôi sản phẩm đều sở hữu camera chính 50 megapixel ở mặt sau, camera góc rộng 13 megapixel và một camera tele macro độ phân giải 5 megapixel. Camera trước trên sản phẩm có độ phân giải 32 megapixel.

Oppo Find X5 Pro - Giảm giá từ 3 đến 5 triệu đồng

Chiếc smartphone cao cấp nhất thị trường hiện nay của Oppo được ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 5/2022. Sản phẩm nổi bật với màn hình 6,7-inch độ phân giải 2K+, chip xử lý Snapdragon 8 Gen 1 cao cấp nhất của Qualcomm, đi kèm bộ nhớ RAM 12GB, bộ nhớ lưu trữ 256GB. Sản phẩm có camera chính và góc rộng đến 50 megapixel, đi kèm camera tele 13 megapixel, hỗ trợ zoom quang học 2x.

Vào thời điểm mới được ra mắt, Oppo Find X5 Pro có giá 32,99 triệu đồng, nhưng hiện tại mức giá đã được giảm xuống còn 29,99 triệu đồng. Thậm chí, một số hệ thống bán lẻ còn giảm giá sản phẩm đến 5 triệu đồng, đưa mức giá xuống còn 27,99 triệu đồng.