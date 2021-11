Loại iPhone 13 có giá rẻ hơn iPhone 12 nhưng hãy cân nhắc kỹ trước khi mua

Dân trí iPhone 13 lock được một số cửa hàng chào bán với mức giá 19 triệu đồng, thấp hơn 5 triệu đồng so với máy chính hãng. Thậm chí, mức giá trên còn rẻ hơn khi so với chiếc iPhone 12 64 GB chính hãng.

Vài ngày gần đây, những chiếc iPhone 13 hàng lock (khóa mạng) đã được một số cửa hàng nhập về Việt Nam thông qua con đường xách tay. Theo thông tin từ các cửa hàng, chúng được đưa về từ thị trường Mỹ (mã LL/A) và Nhật Bản (JP/A).

iPhone 13 lock có giá bán thấp hơn 5 triệu đồng so với phiên bản chính hãng cùng dung lượng.

So với hàng quốc tế, những chiếc iPhone 13 khóa mạng có mức giá rẻ hơn đáng kể, thấp hơn khoảng 5-8 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Cụ thể, iPhone 13 hàng lock đang được chào bán với mức giá 19 triệu đồng cho phiên bản 128 GB, thấp hơn 5 triệu đồng so với máy chính hãng. Thậm chí, mức giá này còn thấp hơn 1-2 triệu đồng so với giá của iPhone 12 bản 64 GB hàng chính hãng.

Trong khi đó, hai chiếc iPhone 13 Pro và 13 Pro Max hàng lock có mức giá khởi điểm từ 25,5 triệu đồng và 28 triệu đồng cho phiên bản 128 GB. Lưu ý, mức giá trên có thể chênh lệch khoảng vài trăm nghìn đồng, tùy theo từng phiên bản màu sắc cũng như chính sách bảo hành của mỗi cửa hàng.

Có thể thấy, giá bán của những chiếc iPhone 13 khóa mạng đang chênh lệch khá nhiều so với máy quốc tế, có thể rẻ hơn tới 5-7 triệu đồng tùy từng phiên bản. Tuy nhiên, theo nhận định từ một số chuyên gia, khách hàng không nên chọn mua những loại máy này, đặc biệt là những người dùng ít tìm hiểu về công nghệ.

"iPhone khóa mạng từng rất phổ biến và được nhiều người dùng lựa chọn trong khoảng 3-4 năm trước. Tuy nhiên, chúng đang dần biến mất trên thị trường do thường xuyên xuất hiện lỗi trong quá trình sử dụng, ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm của người dùng", ông Minh Đức, đại diện truyền thông một hệ thống kinh doanh điện thoại tại Thái Hà, Hà Nội cho biết.

Hiện tại, theo như quảng cáo từ các cửa hàng, những chiếc iPhone 13 đã có thể lắp được SIM ghép và kích hoạt bằng mã ICCID lậu. Tuy nhiên, đây chỉ được xem là giải pháp tạm thời. Trong quá khứ, không ít lần những chiếc iPhone khóa mạng đã bị biến thành "cục gạch" khi Apple thẳng tay khóa những mã kích hoạt ICCID lậu đó lại.

iPhone lock tồn tại rất nhiều hạn chế cũng như lỗi vặt trong quá trình sử dụng.

Đây cũng được xem là nguyên nhân chính khiến cho người dùng quay lưng với loại hàng này. Thậm chí, nhiều cửa hàng cũng đã ngừng hẳn việc kinh doanh iPhone lock do những bất tiện mà chúng mang lại.

"iPhone lock mang lại nhiều bất tiện và rủi ro cho người dùng cũng như chính các cửa hàng. Chính vì thế, chúng tôi đã ngừng việc kinh doanh loại hàng này từ 2 năm qua", ông Nguyễn Hoàng Giang, chủ một hệ thống bán điện thoại xách tay lâu năm tại Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.

Thế Anh