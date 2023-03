Lộ diện thiết kế iPhone 15 Pro

Theo các thông tin rò rỉ, cụm phím tăng giảm âm lượng trên bộ đôi iPhone 15 Pro sẽ được làm thành một thanh dài duy nhất, thay vì tách riêng biệt 2 phím như các thế hệ tiền nhiệm.

Hình ảnh rò rỉ mới nhất về thiết kế của bộ đôi iPhone 15 Pro (Ảnh: ShrimpApplePro).

Trong khi đó, vị trí cần gạt rung quen thuộc sẽ được thay thế bằng một phím bấm để chuyển đổi chế độ âm thanh. Các nguồn tin rò rỉ trước đó cho biết toàn bộ các phím bấm trên iPhone 15 Pro sẽ được hoàn thiện theo thể rắn, tích hợp cảm biến Taptic Engines tương tự phím Home trên iPhone 7.

Phần khung của iPhone 15 Pro dự kiến được hoàn thiện từ titan. Chất liệu này sẽ giúp gia tăng độ bền cho sản phẩm, trong khi vẫn đảm bảo được tính thẩm mỹ và trọng lượng tổng thể của thiết bị.

Dĩ nhiên, những thay đổi này sẽ chỉ xuất hiện trên bộ đôi iPhone 15 Pro. Hai phiên bản iPhone 15 và iPhone 15 Plus vẫn sẽ sử dụng phím bấm vật lý và cần gạt rung.

Gần đây, nhà phân tích Jeff Pu từ công ty Haitong International Securities cho biết bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ có giá bán cao hơn so với các mẫu iPhone Pro trước đây. Hiện tại, chưa rõ bộ đôi iPhone 15 và iPhone 15 Plus có được điều chỉnh về giá bán so với phiên bản tiền nhiệm hay không.