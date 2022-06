Laptop gaming 2 màn hình mạnh nhất thế giới về Việt Nam

Tại một sự kiện diễn ra vào tối 1/6, Asus đã giới thiệu hàng loạt sản phẩm laptop gaming mới sử dụng bộ xử lý AMD Ryzen 6000 Series. Trong đó, nổi bật nhất là mẫu ROG Zephyrus Duo 16 - chiếc laptop gaming 2 màn hình có hiệu năng mạnh nhất thế giới.

Bên cạnh màn hình chính với kích thước 16 inch, Zephyrus Duo 16 còn được trang bị thêm màn hình thứ hai với tên gọi ScreenPad Plus. Asus cho biết màn hình phụ này giúp tăng năng suất làm việc, hỗ trợ stream game trực tuyến hoặc trải nghiệm phong cách điều khiển hoàn toàn mới với các tựa Game được hỗ trợ như Dying Light 2.

Zephyrus Duo 16 hiện là mẫu laptop gaming 2 màn hình mạnh nhất thế giới (Ảnh: Thế Anh).

Màn hình ScreenPad Plus sở hữu cơ chế bản lề 4 hướng mới, có khả năng tự động nâng cao một góc 13 độ khi mở máy và nằm sát với màn hình chính.

Máy được tích hợp vi xử lý AMD Ryzen 9 6900HX và card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti với công suất tối đa 150 W. Thiết bị cũng đi kèm keo tản nhiệt kim loại lỏng giúp giảm nhiệt độ CPU lên tới 15 độ C so với keo tản nhiệt truyền thống. Ngoài ra, công nghệ tản nhiệt AAS Plus 2.0 sẽ giúp tăng 30% lượng gió mát vào hệ thống. ROG Zephyrus Duo 16 cũng được tích hợp tính năng MUX Switch giúp tối ưu giữa hiệu năng và thời lượng pin.

Màn hình chính của máy có độ phân giải QHD cùng tần số quét 165 Hz, đạt chuẩn VESA DisplayHDR 1000. Máy được cài đặt sẵn trên phiên bản hệ điều hành Windows 11. Thiết bị này có mức giá niêm yết là 96 triệu đồng tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh Zephyrus Duo 16, Asus cũng giới thiệu hàng loạt phiên bản mới của các dòng sản phẩm, bao gồm Zephyrus G14/G15, Strix G15/G17, TUF Gaming A15/A17, cũng như ROG Flow X13 và ROG XG Mobile.