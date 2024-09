Vào 0h ngày 10/9, Apple sẽ tổ chức sự kiện đặc biệt của hãng với tên gọi "It's Glowtime". Tại đây, công ty sẽ giới thiệu thế hệ iPhone 2024 với bốn phiên bản, bao gồm iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

Bên cạnh thế hệ iPhone mới, nhiều nguồn tin rò rỉ cũng tiết lộ hãng sẽ ra mắt nhiều dòng sản phẩm khác như đồng hồ thông minh Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 3, tai nghe không dây AirPods 4 hay máy tính bảng iPad Mini 7.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max

Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, bộ đôi iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ không có nhiều thay đổi về ngoại hình so với thế hệ tiền nhiệm. Apple có thể sẽ bổ sung một phiên bản màu sắc mới có tên gọi "Desert Titanium" (tạm dịch: màu titan vàng sa mạc) để thay thế phiên bản màu "Blue Titanium" trên dòng sản phẩm iPhone 15 Pro.

Bên cạnh đó, công ty cũng được cho là sẽ áp dụng quy trình sản xuất mới để hoàn thiện và tạo màu titan cho dòng sản phẩm iPhone 16 Pro. Sự thay đổi này hứa hẹn sẽ mang lại vẻ ngoài bóng bẩy hơn so với kiểu hoàn thiện dạng phay xước của thế hệ iPhone 15 Pro.

Trang MacRumors cho biết iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ được gia tăng kích thước màn hình lên lần lượt là 6,3 inch và 6,9 inch (thay vì 6,1 inch và 6,7 inch như trên bộ đôi iPhone 15 Pro). Viền màn hình trên iPhone 16 Pro cũng hứa hẹn sẽ có kích thước mỏng nhất so với các đối thủ hiện nay.

Màu Desert Titanium mới trên bộ đôi iPhone 16 Pro (Ảnh: 9to5mac).

Cụ thể, Apple sẽ ứng dụng công nghệ giảm cấu trúc viền màn hình (Border Reduction Structure), cho phép bố trí mạch điện phía dưới màn hình hiệu quả hơn, từ đó giúp thu hẹp phần viền một cách tối đa.

Theo Apple Hub, hai mẫu iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ là những chiếc iPhone đầu tiên được trang bị dung lượng RAM 12GB. Nâng cấp này nhằm đáp ứng các tính năng nâng cao của bộ công cụ Apple Intelligence.

Ngoài ra, iPhone 16 Pro sẽ hỗ trợ chuẩn kết nối WiFi 7. Công nghệ này hứa hẹn mang lại tốc độ nhanh hơn, độ trễ thấp hơn cùng khả năng bảo mật tốt hơn. WiFi 7 sẽ cung cấp tốc độ truyền tải dữ liệu cao nhất đạt hơn 40 Gbps, cao gấp 4 lần so với chuẩn Wi-Fi 6E trên iPhone 15 Pro.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max dự kiến sẽ tích hợp viên pin dung lượng 3.355mAh (tăng 2%) và 4.676mAh (tăng 5,7%). Thông tin rò rỉ còn tiết lộ hai mẫu máy này sẽ được nâng cấp tốc độ sạc nhanh lên mức 40W và sạc không dây MagSafe 20W.

Nguồn tin từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo còn tiết lộ iPhone 16 Pro Max sẽ sử dụng viên pin có mật độ năng lượng cao hơn. Điều này sẽ cung cấp thời lượng sử dụng pin dài hơn trong khi không làm thay đổi kích thước tổng thể cũng như trọng lượng của thiết bị.

iPhone 16 và iPhone 16 Plus

Trái ngược với iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max, hai phiên bản iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ được Apple làm mới về thiết kế. Nhiều hình ảnh rò rỉ cho thấy cụm hai camera của máy sẽ được đặt dọc, thay vì đặt chéo như trên phiên bản tiền nhiệm. Đèn flash LED sẽ được đặt bên ngoài cụm camera và nằm trên mặt lưng.

Mặt lưng kính trên iPhone 16 vẫn được thiết kế dạng nhám mờ tương tự thế hệ iPhone 15. Apple sẽ cung cấp cho người dùng 5 tùy chọn khác nhau về màu sắc, bao gồm đen, trắng, xanh lá cây, xanh da trời và hồng.

Lộ video mở hộp iPhone 16 trước giờ ra mắt

iPhone 16 và iPhone 16 Plus vẫn giữ nguyên kích thước màn hình tương tự thế hệ tiền nhiệm. Nhiều khả năng, tất cả các mẫu iPhone 16 đều tích hợp bộ xử lý A18. Tuy nhiên, Apple có thể sẽ tạo ra sự khác biệt về số lượng nhân GPU và NPU giữa các phiên bản Pro và tiêu chuẩn nhằm phân cấp các dòng sản phẩm.

Theo PhoneArena, iPhone 16 sẽ được trang bị viên pin dung lượng 3.561mAh, tăng 5,8% so với iPhone 15. Viên pin trên iPhone 16 Plus sẽ chỉ có dung lượng 4.006mAh, giảm 8,6% so với phiên bản tiền nhiệm.

Dự kiến, cả bốn mẫu iPhone 16 đều sẽ tích hợp phím bấm mới với tên gọi Capture Button. Phím bấm này sẽ hỗ trợ cả thao tác cảm ứng và khả năng phản hồi xúc giác, cho phép người dùng điều khiển nhiều tính năng khác nhau trên camera.

Apple Watch

Nguồn tin từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo tiết lộ đồng hồ Apple Watch thế hệ tiếp theo sẽ có thiết kế mỏng hơn cùng màn hình với kích thước lớn hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, Apple Watch Series 10 sẽ có hai phiên bản với kích thước lần lượt 44mm và 49mm (thay vì 41mm và 45mm như trước đây).

Ngoài ra, sản phẩm cũng sẽ có một số thay đổi về thiết kế, giúp nâng cao khả năng chống nước. Điều này cho phép người dùng có thể sử dụng Apple Watch Series 10 để chơi các môn thể thao dưới nước với độ sâu tối đa 20m.

Một số báo cáo cũng cho rằng Apple đang lên kế hoạch tích hợp cảm biến nhịp tim và ECG lên Apple Watch Series 10. Cải tiến này cho phép thiết bị có thể phát hiện tình trạng ngừng thở khi ngủ.

Apple Watch Series 10 sẽ có thiết kế mỏng hơn cùng màn hình với kích thước lớn hơn (Ảnh: MacRumors).

Bộ xử lý S10 trên Apple Watch Series 10 cũng hứa hẹn sẽ mang lại hiệu suất mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng hơn. Ngoài ra, Apple cũng sẽ tích hợp nhiều tính năng AI để hỗ trợ theo dõi sức khỏe người dùng.

Những tính năng mới liên quan đến sức khỏe cũng sẽ được trang bị trên dòng sản phẩm Apple Watch Ultra 3. Tuy vậy, thiết bị này nhiều khả năng sẽ không có thay đổi về ngoại hình so với phiên bản tiền nhiệm.

Bên cạnh Apple Watch Series 10 và Apple Watch Ultra 3, công ty có thể sẽ giới thiệu một mẫu đồng hồ thông minh thuộc phân khúc tầm trung Apple Watch SE 3. Theo MacRumors, sản phẩm này sẽ được hoàn thiện từ vỏ nhựa thay vì sử dụng vỏ nhôm, nhằm tối ưu chi phí sản xuất.

Chất liệu vỏ nhựa cũng sẽ giúp Apple có thể tạo ra nhiều phiên bản màu sắc khác nhau hơn. Ngoài ra, Apple Watch SE 3 vẫn sẽ giữ nguyên thiết kế cùng các tính năng tương tự phiên bản tiền nhiệm.

AirPods 4

Theo Bloomberg, Apple đang phát triển hai mẫu tai nghe không dây hoàn toàn mới. Nguồn tin này tiết lộ cả hai thiết bị này đều sẽ có ngoại hình khác biệt so với sản phẩm hiện tại, là sự kết hợp giữa AirPods và AirPods Pro.

AirPods 4 sẽ có hai phiên bản với mức giá khác nhau (Ảnh: MacRumors).

Phiên bản AirPods 4 cao cấp hơn sẽ được trang bị khả năng chống ồn chủ động. Phần hộp đựng cũng sẽ có thiết kế mới và tích hợp loa ngoài, cho phép phát ra âm thanh khi người dùng tìm kiếm thông qua tính năng Find My.

Trong khi đó, phiên bản cấp thấp hơn được xem là phiên bản nâng cấp của mẫu AirPods 3 hiện tại. Toàn bộ phần cổng sạc trên hộp tai nghe mới đều sẽ chuyển sang chuẩn USB-C, thay vì Lightning như trước đây.

iOS 18, iPadOS 18 và macOS Sequoia

Tại sự kiện WWDC 2024 diễn ra vào đầu tháng 6, Apple đã giới thiệu hàng loạt hệ điều hành mới, bao gồm iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia, tvOS 18, watchOS 11 và visionOS 2. Theo như thông lệ hàng năm, công ty sẽ phát hành bản cập nhật chính thức của những hệ điều hành này ngay sau khi giới thiệu iPhone mới.

Bản cập nhật iOS 18 chính thức sẽ được phát hành ngay sau khi Apple giới thiệu iPhone mới (Ảnh: CNet).

Trên iOS 18, Apple đã bổ sung bộ công cụ tùy chỉnh mới hỗ trợ màn hình chính và màn hình khóa. Khu vực trung tâm điều khiển (Control Center) cũng được thiết kế lại và cho phép người dùng có thể tùy biến theo nhu cầu cá nhân.

Đáng chú ý, Apple cũng giới thiệu hệ thống trí thông minh nhân tạo (AI) do công ty phát triển với tên gọi Apple Intelligence. Hệ thống này bao gồm hàng loạt công cụ AI tạo sinh như Writing Tools, Image Playground hay Genmoji. Apple Intelligence cũng bao gồm bản cập nhật lớn nhất từ trước đến nay cho trợ lý ảo Siri.