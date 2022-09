iPhone 14 và loạt smartphone cao cấp vừa ra mắt

iPhone 14 Series

Tại sự kiện "Far out" diễn ra vào 0h ngày 8/9 (giờ Việt Nam), Apple đã giới thiệu thế hệ iPhone mới, bao gồm iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

So với phiên bản tiền nhiệm, bộ đôi iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đã được làm mới về thiết kế ở mặt trước. Cụ thể, phần "tai thỏ" đã được thay thế bằng màn hình đục lỗ Dynamic Island.

Thế hệ iPhone 14 sở hữu nhiều cải tiến về thiết kế, cấu hình và camera (Ảnh: The Verge).

Hai sản phẩm này vẫn sở hữu kích thước màn hình 6,1 inch và 6,7 inch, nhưng đã được trang bị thêm tính năng màn hình luôn sáng (Always-on). Đây là tính năng đã xuất hiện từ lâu trên smartphone Android, nhưng lần đầu xuất hiện trên iPhone.

Máy được trang bị bộ xử lý A16 Bionic thế hệ mới, cho khả năng xử lý xử lý nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Camera chính trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max cũng được nâng lên thành 48 MP, tăng khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng.

Trong khi đó, hai phiên bản iPhone 14 và iPhone 14 Plus không có nhiều khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm, từ ngoại hình đến tính năng. Máy vẫn chỉ được trang bị chip xử lý A15 Bionic như trên iPhone 13. Cụm camera kép 12 MP đã được Apple cải thiện về khả năng chụp ảnh thiếu sáng.

Huawei Mate 50 Series

Loạt smartphone cao cấp mới của Huawei được ra mắt với 4 biến thể khác nhau, bao gồm Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50E và phiên bản đặc biệt Mate 50 RS Porsche Design.

Dòng sản phẩm này nổi bật với tính năng kết nối vệ tinh, cho phép thiết bị kết nối với hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu do Trung Quốc phát triển. Qua đó, người dùng Mate 50 có thể gửi tin nhắn và vị trí hiện tại của mình cho người khác ngay cả khi không có kết nối mạng di động.

Mate 50 Series sở hữu tính năng kết nối vệ tinh, cho phép thiết bị kết nối với hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu do Trung Quốc phát triển (Ảnh: Huawei).

Mate 50 Pro là phiên bản cao cấp nhất trong loạt sản phẩm vừa ra mắt của Huawei. Thiết bị sở hữu màn hình cong kích thước 6,74 inch, độ phân giải 2K+ cùng tần số quét 120 Hz.

Hệ thống camera của máy bao gồm ống kính chính 50 MP, ống kính telephoto 64 MP (hỗ trợ zoom quang học 3,5x) và ống kính góc siêu rộng 13 MP, kèm theo đó là đèn laser tự động lấy nét.

Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon 8+ Gen 1, tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 256/512 GB. Mate 50 Pro được trang bị viên pin dung lượng 4.700 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 67 W và sạc ngược không dây. Điều đáng tiếc là thiết bị không hỗ trợ mạng 5G.

Sony Xpera 5 IV

Xperia 5 IV là mẫu smartphone cao cấp thứ hai của Sony trong năm nay. Máy sở hữu màn hình nhỏ gọn với kích thước 6,1 inch độ phân giải Full HD+, sử dụng công nghệ OLED, tần số làm tươi 120 Hz.

Sony vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế Omni Balance đặc trưng trên Xperia 5 IV, với viền màn hình dày để bố trí loa ngoài, cảm biến và camera trước, thay vì dạng camera "đục lỗ" hoặc" tai thỏ".

Xperia 5 IV vẫn có thiết kế đặc trưng quen thuộc của các sản phẩm từ Sony (Ảnh: GSMArena).

Máy được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 1, dung lượng RAM 8 GB, đi kèm tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 128/256 GB. Xperia 5 IV cũng là một trong số ít smartphone vẫn còn hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài và giắc cắm phone 3,5mm. Đây là những tính năng đã bị loại bỏ trên hầu hết smartphone hiện nay.

Hệ thống 3 camera của máy được sắp xếp theo chiều dọc, mang thiết kế đặc trưng của Sony. Trong đó, cả 3 ống kính bao gồm camera chính, camera góc siêu rộng và camera telephoto đều có độ phân giải 12 MP. Camera selfie cũng có độ phân giải 12 MP.

Viên pin trang bị theo máy có dung lượng 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 30 W, cho phép sạc từ 0 lên 50% chỉ sau 30 phút. Sản phẩm cũng hỗ trợ sạc không dây và sạc ngược không dây để sạc pin cho các thiết bị khác. Ngoài ra, Xperia 5 IV còn được trang bị tính năng chống nước và bụi theo chuẩn IP68, cho phép ngâm nước ở độ sâu 1,5m trong vòng 30 phút.

Motorola Edge 30 Ultra

Đây là smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu camera có độ phân giải lên đến 200 MP. Thiết bị sử dụng cảm biến máy ảnh Isocell HP1 do Samsung phát triển, với kích thước điểm ảnh 0,64 μm - nhỏ nhất trên thị trường.

Camera chính trên thiết bị hỗ trợ quay video chuẩn 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây hoặc 4K ở tốc độ 60 khung hình/giây, chuẩn Full HD ở tốc độ 960 khung hình/giây.

Motorola Edge 30 Ultra là smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu camera có độ phân giải lên đến 200 MP (Ảnh: GSMArena).

Bên cạnh camera chính 200 MP, Motorola còn trang bị cho sản phẩm này camera góc siêu rộng 50 MP và camera telephoto 12 MP, hỗ trợ zoom quang học 2x. Mặt trước của máy có camera selfie 60 MP, thiết kế dạng "đục lỗ".

Motorola Edge 30 Ultra sở hữu màn hình cong kích thước 6,7 inch, độ phân giải Full HD+, sử dụng công nghệ pOLED cùng tần số làm tươi 144 Hz. Máy được trang bị con chip Snapdragon 8+ Gen 1, dung lượng RAM 8 GB đi kèm tùy chọn bộ nhớ 128GB/256 GB hoặc RAM 12 GB đi kèm bộ nhớ 256GB/512 GB.

Sản phẩm được trang bị viên pin dung lượng 4.610 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 125 W, sạc nhanh không dây 50 W hoặc sạc ngược không dây 10 W. Motorola cho biết chỉ cần cắm sạc 7 phút là có đủ dung lượng để sử dụng máy trong khoảng 12 giờ.