iPhone giảm giá tiền triệu, đại lý mở cửa bán hàng xuyên Tết

"Trong khoảng 10 ngày cận Tết, ngành hàng iPhone chiếm hơn 80% doanh số điện thoại cao cấp (mức giá trên 15 triệu đồng) bán ra tại hệ thống.

Đến ngày cận Tết, số lượng khách hàng tìm mua iPhone vẫn có xu hướng tăng so với mặt bằng chung của thị trường điện thoại", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, chia sẻ.

iPhone 16 Pro Max hiện là dòng iPhone bán chạy nhất tại nhiều hệ thống (Ảnh: Thế Anh).

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí tại nhiều hệ thống, sản phẩm được người dùng chọn mua nhiều nhất là iPhone 16 Pro Max phiên bản 128GB. Mẫu máy này chiếm hơn 40% tổng số lượng iPhone bán ra trong dịp Tết Nguyên đán 2025.

Hiện tại, iPhone 16 Pro Max được các đại lý chào bán với mức giá 32,7 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mức giá này giảm 800.000 đồng so với tháng trước và thấp hơn 2,2 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong đó, phiên bản màu titan sa mạc có giá bán thấp nhất.

"Doanh số của các phiên bản iPhone 16 có sự phân hóa rất rõ rệt. Trong đó, iPhone 16 Pro Max đến nay vẫn là mẫu máy bán chạy nhất. So với cùng kỳ năm ngoái, sức mua các sản phẩm cao cấp tăng trưởng khoảng 20% nhờ vào xu hướng nâng cấp thiết bị và mua quà tặng trong dịp Tết", đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile nhận định.

Bên cạnh dòng sản phẩm iPhone 16, những mẫu iPhone đời cũ hơn vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng sau khi được điều chỉnh giá bán.

iPhone 15 phiên bản 128GB có giá bán 18,7 triệu đồng, giảm 4,3 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, iPhone 15 Plus được chào bán với mức giá 22,6 triệu đồng cho bản 128GB, giảm 3,4 triệu đồng so với giá niêm yết.

iPhone 13 và iPhone 14 đang được các đại lý bán ra với mức giá lần lượt từ 12,9 triệu đồng và 15,9 triệu đồng. Trong khi đó, hai mẫu iPhone 11 và iPhone 12 cũng được điều chỉnh giảm sâu về mức giá khởi điểm từ 9 triệu đồng và 10 triệu đồng.

iPhone được xem là dòng sản phẩm chủ lực tại nhiều đại lý trong dịp cận Tết Nguyên đán 2025 (Ảnh: Thế Anh).

"Ở phân khúc giá dưới 15 triệu đồng, iPhone 13 hiện nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng nhờ thiết kế, camera và hiệu suất tốt. Với những người dùng mới chuyển qua hệ điều hành iOS, iPhone 12 sẽ là mẫu máy phù hợp nhờ giá bán dễ tiếp cận trong khi vẫn đảm bảo hiệu suất ổn định", ông Nguyễn Văn Giàu, đại diện hệ thống Di Động Mỹ, chia sẻ.

Năm nay, nhiều hệ thống tiếp tục triển khai chương trình mở bán xuyên Tết để phục vụ khách hàng. Tùy theo từng đại lý và chi nhánh, thời gian mở cửa sẽ khác nhau. Đơn cử, CellphoneS có 17 chi nhánh mở bán xuyên Tết, Hoàng Hà Mobile mở cửa 11 chi nhánh, Minh Tuấn Mobile mở cửa 4 chi nhánh...