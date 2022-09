Bất ngờ về thông số dung lượng pin của iPhone 14 Pro Max

Vẫn như thông lệ hàng năm, Apple không công bố thông tin cụ thể về dung lượng pin của từng thiết bị. Thay vào đó, hãng chỉ nói rằng thời lượng pin đã được cải tiến so với phiên bản tiền nhiệm.

Apple cho biết cả bốn phiên bản iPhone 14 đều có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trong cả ngày dài (Ảnh: SCMP).

Dù vậy, một nguồn tin từ Trung Quốc mới đây đã tiết lộ thông tin chi tiết về dung lượng pin trên thế hệ iPhone 14. Theo MacRumors, các phiên bản iPhone 14 đều được nâng cấp về dung lượng pin, ngoại trừ iPhone 14 Pro Max được trang bị viên pin nhỏ hơn đôi chút.

Cụ thể, trên thế hệ iPhone 13, dung lượng pin của từng phiên bản lần lượt là:

- iPhone 13 mini: 2.406 mAh

- iPhone 13: 3.227 mAh

- iPhone 13 Pro: 3.095 mAh

- iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh

Trong khi đó, viên pin trên dòng sản phẩm iPhone 14 là:

- iPhone 14: 3.279 mAh

- iPhone 14 Plus: 4.325 mAh

- iPhone 14 Pro: 3.200 mAh

- iPhone 14 Pro Max: 4.323 mAh

Theo MacRumors, nguồn tin này từng tiết lộ chính xác về dung lượng pin trên iPhone 13, MacBook Pro 2021 trước khi ra mắt vào năm ngoái. Ngoài ra, những thông tin về dung lượng pin của iPhone 14 cũng trùng khớp với thông tin rò rỉ từ ShrimpApplePro hồi tháng 6.

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm, Apple cho biết cả bốn phiên bản iPhone 14 đều có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng trong cả ngày dài. Theo thông số trên trang web của Apple, thời gian phát video trên cả 3 mẫu iPhone 14, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đều dài hơn 1 giờ so với thế hệ trước. Trong khi đó, phiên bản iPhone 14 Plus không có thế hệ tiền nhiệm để so sánh.