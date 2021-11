iPad Mini 6 lên kệ tại Việt Nam, máy đời cũ đồng loạt giảm giá

Dân trí Tại thị trường Việt Nam, iPad Mini 6 có mức giá khởi điểm từ 15 triệu đồng, trong khi chiếc iPad Gen 9 có giá từ 10 triệu đồng.

Tại sự kiện đặc biệt diễn ra vào 0h ngày 15/9 (theo giờ Việt Nam), bên cạnh những chiếc iPhone 13, Apple còn giới thiệu bộ đôi iPad Mini 6 và iPad Gen 9 (iPad 10,2 inch 2021).

Những chiếc iPhone 13 đã chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 22/10. Tuy nhiên, đến nay, bộ đôi iPad mới được Apple đưa về thị trường trong nước. Bộ đôi này được bán ra với 2 tùy chọn hỗ trợ kết nối Wi-Fi hoặc cả Wi-Fi và 5G, dung lượng bộ nhớ 64 GB hoặc 256 GB.

iPad Mini 6 lên kệ tại Việt Nam với mức giá khởi điểm từ 15 triệu đồng.

Tham khảo tại hàng loạt đại lý như Di Động Việt, FPT Shop, CellphoneS... chiếc iPad Mini 6 có mức giá khởi điểm từ 15 triệu đồng cho phiên bản 64 GB, hỗ trợ kết nối WiFi. Trong khi đó, mẫu iPad Gen 9 có giá bán từ 10 triệu đồng cho bản 64 GB, trang bị kết nối WiFi.

"iPad Mini 6 là mẫu iPad Mini có thiết kế thay đổi nhiều nhất từ trước đến nay. Đây sẽ là một sản phẩm đáng giá nếu người dùng yêu thích một chiếc máy tính bảng mạnh mẽ cùng kích thước vừa phải", ông Nguyễn Ngọc Đạt, CEO của hệ thống Di Động Việt chia sẻ.

Ngoại hình tổng thể của iPad Mini 6 mang khá nhiều điểm tương đồng với chiếc iPad Air 4 ra mắt năm ngoái. Các cạnh bên được làm dạng vuông vức, trong khi đó phần mặt trước đã được loại bỏ phím home vật lý.

So với mẫu iPad Mini 5 ra mắt năm 2019, màn hình của máy đã được tăng kích thước từ 7,9 inch lên thành 8,3 inch. Phần cạnh viền đã được làm mỏng hơn so với iPad Mini 5, nhưng vẫn dày hơn đáng kể khi so với dòng sản phẩm cao cấp như iPad Pro hay iPad Air 4. iPad Mini 6 cũng được trang bị bộ xử lý A15 mạnh mẽ, tương tự iPhone 13.

Trong khi đó, chiếc iPad Gen 9 lại không có nhiều khác biệt so với phiên bản ra mắt năm 2020. Máy sở hữu màn hình kích thước 10,2 inch, sử dụng con chip A13 Bionic. Apple cho biết dù chỉ sử dụng bộ xử lý đời cũ nhưng hiệu suất của máy vẫn sẽ mạnh hơn gấp 6 lần chiếc máy tính bảng chạy Android khác trên thị trường.

Tương tự iPhone 13, một số đại lý cũng yêu cầu người dùng mở hộp và kích hoạt bảo hành thiết bị ngay tại cửa hàng.

Trao đổi với Dân trí, một số cửa hàng cho biết vẫn sẽ áp dụng chính sách bán hàng tương tự iPhone 13 đối với những sản phẩm mới của Apple.

"Khi mua các thiết bị như iPad Mini 6, iPad Gen 9 và Apple Watch Series 7, khách hàng cũng sẽ được yêu cầu mở hộp và kích hoạt bảo hành tại cửa hàng, tương tự chính sách áp dụng với iPhone 13", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS chia sẻ.

Sau khi những chiếc iPad thế hệ mới lên kệ tại Việt Nam, một số đại lý cũng đã điều chỉnh giảm giá các mẫu máy đời cũ. Theo đó, mẫu iPad Pro M1 đã được giảm giá 1 triệu đồng, xuống còn 22 triệu đồng cho phiên bản 11 inch. Những thiết bị đời cũ hơn như iPad Mini 4, iPad Gen 7 cũng được giảm giá khoảng 500.000 đồng.

Thế Anh