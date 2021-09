iPad Mini 6 có giá khởi điểm từ 14 triệu đồng, về Việt Nam cuối tháng 10

So với phiên bản iPad Mini 5 ra mắt năm 2019, màn hình của máy đã được tăng kích thước từ 7,9 inch lên thành 8,3 inch. Máy vẫn sử dụng tấm nền LCD, thay vì Mini LED như một số tin đồn trước đó. Phần cạnh viền đã được làm mỏng hơn so với iPad Mini 5, tuy nhiên vẫn dày hơn đáng kể khi so với dòng sản phẩm cao cấp như iPad Pro hay iPad Air 4.