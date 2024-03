Hướng dẫn dùng smartphone tra cứu những khoản nợ "quên trả" ngân hàng

Làm sao để biết được bản thân đang mang "nợ xấu" hoặc các khoản nợ ngân hàng "quên trả" hay không? Ở bài viết trước, Dân trí đã hướng dẫn bạn cách thức sử dụng trang web miễn phí của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) để tra cứu thông tin này.

Tuy nhiên, do lượng người dùng tăng đột biến khi nhu cầu tra cứu thông tin "nợ xấu" cá nhân tăng cao, hiện trang web tra cứu thông tin tín dụng đã gặp tình trạng quá tải khiến nhiều người không thể đăng ký tài khoản hoặc không thể truy cập trang web để tra cứu thông tin.

Những khoản vay ngân hàng "quên trả" sẽ trở thành "nợ xấu" khó trả và là gánh nặng cho nhiều người (Ảnh minh họa: SF).

Trong trường hợp không thể sử dụng trang web để tra cứu thông tin "nợ xấu" như Dân trí đã hướng dẫn, bạn có thể nhờ đến ứng dụng di động có tên gọi CIC. Đây là ứng dụng cũng do Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam phát triển, với nhiều tính năng hữu ích.

Hướng dẫn cài đặt và cách dùng ứng dụng CIC

Để cài đặt ứng dụng trên smartphone, người dùng Android có thể truy cập vào đây và người dùng iPhone có thể truy cập vào đây. Ngoài ra, bạn có thể tìm "CIC" trên kho ứng dụng Google Play dành cho Android hoặc "iCIC" trên App Store dành cho iPhone/iPad để cài đặt ứng dụng vào thiết bị của mình.

Cách thức dùng ứng dụng CIC để tra cứu thông tin tín dụng trên smartphone chạy Android và iPhone là như nhau, bài viết sẽ minh họa cách thức sử dụng trên Android, người dùng iPhone có thể thực hiện theo.

Đầu tiên, sau khi cài đặt và kích hoạt ứng dụng, bạn nhấn vào nút "Chấp nhận điều khoản", sau đó nhấn nút "Đăng nhập" tại giao diện hiện ra tiếp theo.

Tại giao diện hiện ra, nếu đã có tài khoản CIC, bạn có thể đăng nhập trực tiếp vào ứng dụng. Trong trường hợp chưa có, bạn nhấn nút "Đăng ký", sau đó chọn loại giấy tờ cá nhân muốn sử dụng để xác nhận tài khoản và điền thông tin cá nhân của mình tại giao diện tiếp theo.

Bước tiếp theo, ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng chụp ảnh giấy tờ cá nhân của mình. Nhấn nút "Chụp ảnh" và chụp 2 mặt của loại thẻ mà người dùng đã chọn ở trên.

Sau khi hoàn tất chụp ảnh giấy tờ cá nhân, ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng chụp ảnh chân dung để xác nhận đúng thông tin trên giấy tờ.

Sau khi đã hoàn tất các bước thiết lập và xác nhận, người dùng khai báo thông tin cá nhân chi tiết vào ứng dụng, bao gồm họ, tên, ngày sinh, địa chỉ nhà… Bạn chỉ cần khai báo ở những trường có dấu "*", những trường thông tin còn lại có thể bỏ qua.

Cuối cùng, nhập mã OTP được gửi về số điện thoại đã khai báo để hoàn tất bước xác nhận và đăng ký tài khoản.

Sau khi hoàn tất các bước khai báo và đăng ký tài khoản, bạn phải chờ từ 1 đến 3 ngày để Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc Gia rà soát thông tin và kích hoạt tài khoản của bạn.

Sau khi tài khoản đã được duyệt, bạn kích hoạt ứng dụng CIC trên smartphone, nhấn vào nút "Kiểm tra CIC - Kiểm tra nợ xấu" trên giao diện ứng dụng để kiểm tra xem bản thân có mang khoản nợ ngân hàng nào "quên trả" hay không.

CIC sẽ gửi thông báo phê duyệt tài khoản người dùng thông qua tin nhắn SMS gửi đến số điện thoại hoặc email người dùng đã khai báo. Chỉ khi tài khoản được phê duyệt, người dùng mới có thể sử dụng chức năng kiểm tra nợ xấu. Thời gian phê duyệt tài khoản kéo dài từ 1 đến 3 ngày.

Để đảm bảo tài khoản được phê duyệt, người dùng cần khai báo thông tin chính xác, ảnh chụp giấy tờ cá nhân có chất lượng tốt, rõ chi tiết và khi chụp ảnh, giấy tờ phải để trên bề mặt phẳng, thay vì cầm trên tay.

Tham khảo lãi suất các gói vay ngân hàng theo từng mục đích

Một tính năng hữu ích của ứng dụng CIC đó là cho phép người dùng tham khảo lãi suất vay ngân hàng theo từng mục đích khác nhau, chẳng hạn vay tiêu dùng, vay mua ô tô, vay kinh doanh, mua bất động sản…

Ứng dụng CIC sẽ cung cấp các gói vay của nhiều ngân hàng, với mức lãi suất và thời hạn vay để người dùng có thể tham khảo dễ dàng. Người dùng có thể xem thông tin các gói vay ngân hàng ngay trên giao diện chính của ứng dụng.

Công cụ tính toán số tiền cần trả hàng tháng khi vay tiền ngân hàng

Bên cạnh chức năng cho phép người dùng kiểm tra các khoản vay ngân hàng "quên trả", ứng dụng CIC còn có một tính năng hữu ích khác đó là cho phép người dùng tính toán lãi suất khi vay ngân hàng và số tiền cần trả hàng tháng dựa vào lãi suất và thời gian vay.

Để sử dụng chức năng này, bạn nhấn vào nút "Khác" ở menu phía dưới giao diện ứng dụng, chọn "Công cụ ước tính khoản vay" hiện ra. Tại giao diện tiếp theo, bạn chọn số tiền dự định vay, hình thức vay (trả giảm dần hàng tháng hoặc trả số tiền cố định), thời gian vay dự kiến và lãi suất theo năm.

Dựa vào các thông tin do người dùng cung cấp, ứng dụng CIC sẽ tính toán lãi suất và số tiền phải trả hàng tháng cho người dùng được rõ.

Bạn đọc có thể tham khảo lãi suất các gói vay ngân hàng như đã hướng dẫn ở trên để nhập thông tin, giúp tính toán khoản tiền vay và tiền lãi được chính xác hơn.

Đây là tính năng rất hữu ích cho những ai có dự định vay tiền ngân hàng, giúp bạn có thể nắm rõ số tiền phải trả hàng tháng, từ đó có thể chủ động lựa chọn số tiền cũng như khoảng thời gian vay tiền phù hợp với khả năng thu nhập của bản thân.

Lưu ý

Khi khai báo thông tin để đăng ký tài khoản trên ứng dụng CIC, nhiều người lo ngại rằng chính hành động này sẽ khiến thông tin cá nhân của họ bị rò rỉ ra ngoài và bị kẻ xấu lợi dụng.

Tuy nhiên, ứng dụng CIC do Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam, là một đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, phát triển, do vậy thông tin do người dùng khai báo sẽ luôn được bảo vệ an toàn và đảm bảo không bị rò rỉ ra bên ngoài.