Hướng dẫn tra cứu thông tin tránh mang khoản nợ tiền tỷ từ ngân hàng

Bất ngờ mang khoản nợ tiền tỷ từ ngân hàng vì "quên trả"

Mạng xã hội những ngày gần đây đang xôn xao thông tin về một người đàn ông sống tại Quảng Ninh sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng thương mại và nợ hơn 8,5 triệu đồng vào năm 2013 nhưng "quên trả". Đến cuối tháng 10/2023, khoản nợ này đã tăng lên thành 8,83 tỷ đồng.

Đại diện ngân hàng cho biết khoản nợ của người đàn ông này đã kéo dài gần 11 năm, tuy nhiên, khách hàng vẫn chưa có phương án xử lý nợ.

Thông tin người đàn ông nợ thẻ tín dụng 8,5 triệu đồng từ năm 2013 nhưng chưa trả, khiến khoản nợ tăng lên thành hơn 8,83 tỷ đồng khiến dân mạng xôn xao (Ảnh: MXH).

Sau khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đã phải đặt ra câu hỏi liệu bản thân có đang mang khoản nợ nào với ngân hàng và các tổ chức tín dụng mà "quên" chưa trả hay không?

Bên cạnh đó, nhiều người cũng vô tình mang phải những khoản nợ "trên trời rơi xuống" mà mình không hề hay biết, nguyên do bắt nguồn từ việc thông tin cá nhân của họ bị kẻ xấu chiếm đoạt và sử dụng để vay nợ các tổ chức tín dụng.

Cụ thể, dịch vụ vay tiêu dùng cá nhân từ các ngân hàng và tổ chức tín dụng xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó có không ít dịch vụ vay tiền cho phép giải ngân ngay khi người dùng cung cấp đủ các thông tin cá nhân như ảnh chụp thẻ Căn cước Công dân, số điện thoại, địa chỉ nhà riêng…

Nhiều dịch vụ vay tiền giải ngân nhanh chóng ngay khi người dùng chụp ảnh thẻ CCCD, cung cấp thông tin cá nhân… (Ảnh minh họa: Facebook).

Bên cạnh những lợi ích như rút ngắn thời gian giải ngân hay loại bỏ các thủ tục phức tạp, điều này cũng có những tác hại, chẳng hạn nếu một người vô tình làm mất thông tin cá nhân, kẻ xấu có thể sử dụng các thông tin này để vay tiền, khiến cho nhiều người bỗng dưng phải mang những khoản nợ "trên trời rơi xuống".

Trang web giúp kiểm tra những khoản nợ "quên trả" và nợ "trên trời rơi xuống"

Vậy làm sao để biết được bản thân có đang mang "nợ xấu" hay không, bao gồm những khoản nợ "quên trả" hoặc các khoản nợ "trên trời rơi xuống"?

Để tìm lời giải đáp, bạn có thể tra cứu thông tin điểm tín dụng của mình thông qua trang web của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam (thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Đầu tiên, bạn truy cập vào trang web tại đây, điền thông tin cá nhân để đăng ký tài khoản, bao gồm họ, tên, ngày sinh, số CCCD (hoặc chứng minh nhân dân)… để đăng ký tài khoản.

Trong quá trình đăng ký, người dùng cũng cần phải đính kèm thêm 3 ảnh, bao gồm ảnh chụp mặt trước, mặt sau của giấy tờ cá nhân (chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân) và một ảnh chụp chân dung đang cầm giấy tờ cá nhân. Những thông tin này sẽ giúp hệ thống định danh được chính xác thông tin người đăng ký.

Lưu ý: trang web khuyến nghị người dùng nên sử dụng trình duyệt Chrome để hoạt động ổn định nhất.

Quá trình duyệt thông tin và cấp tài khoản cho người dùng sẽ mất từ 2 đến 3 ngày. Sau khi tài khoản được duyệt, người dùng sẽ nhận được thông báo qua email.

Sau khi có được tài khoản, người dùng truy cập vào trang web tại địa chỉ https://cic.gov.vn/#/report, điền thông tin đăng nhập tài khoản vào hộp thoại hiện ra (hoặc nhấn nút "Đăng nhập" tại menu phía trên) để đăng nhập vào hệ thống.

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, bạn chọn mục "Khai thác báo cáo" ở menu phía trên.

Tại giao diện trang web hiện ra, bạn có thể tra cứu các thông tin về lịch sử nợ xấu (nếu có), lịch sử vay tiền, điểm tín dụng, mức độ rủi ro tín dụng… của cá nhân. Dựa vào đây, bạn sẽ biết được thông tin cá nhân của mình có bị kẻ xấu lợi dụng để vay tiền hay không và liệu bản thân có khoản nợ nào mà bạn "quên trả" hay không.

Lưu ý

Khi khai báo thông tin để đăng ký tài khoản trang web kể trên, nhiều người lo ngại rằng chính hành động này sẽ khiến thông tin cá nhân của họ bị rò rỉ ra ngoài và bị kẻ xấu lợi dụng.

Tuy nhiên, Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia Việt Nam là một đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, do vậy, thông tin do người dùng khai báo sẽ luôn được bảo vệ an toàn và đảm bảo không bị rò rỉ.

Trên thực tế, đã có nhiều trường hợp người dùng bị mạo danh hoặc bị đánh cắp thông tin cá nhân để vay tiền ngân hàng và tổ chức tín dụng mà họ không hề hay biết. Chỉ đến khi có nhu cầu vay tiền thực sự, nhiều người mới phát hiện ra mình đang phải mang nợ.

Do vậy, bạn nên thực hiện theo hướng dẫn kể trên để kiểm tra thông tin vay nợ của cá nhân, từ đó có phương án xử lý kịp thời.