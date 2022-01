Google tham vọng bắt kịp hệ sinh thái của Apple trong năm 2022

Dân trí Tại CES 2022, Google đã giới thiệu 13 tính năng phần mềm mới trên các nền tảng hệ điều hành của hãng, từ việc hỗ trợ ghép nối nhanh các thiết bị không dây đến quét trực tiếp văn bản.

Đây là một phần trong sáng kiến "Better Together" (cùng nhau tốt hơn) của Google. Tuy nhiên, trang The Verge nhận định động thái của Google cho thấy nỗ lực của công ty trong việc bắt kịp hệ sinh thái của Apple.

"Better Together" là sáng kiến mới của Google nhằm cạnh tranh với hệ sinh thái của Apple (Ảnh: The Verge).

Một trong những tính năng đáng chú ý nhất được Google giới thiệu là "Fast Pair". Tính năng mới này cho phép người dùng Android có thể ghép nối với những chiếc tai nghe Bluetooth dễ dàng hơn. Google được cho là sẽ mở rộng tính năng này để nó có thể tự động chuyển đổi giữa các thiết bị khác như Android TV hay Google TV.

Ngoài ra, Fast Pair cũng sẽ hỗ trợ ghép nối với các thiết bị nhà thông minh sử dụng tiêu chuẩn Matter. Điều này đồng nghĩa việc thiết lập bóng đèn hoặc khóa cửa thông minh mới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Google cũng sẽ cho phép đồng hồ thông minh chạy hệ điều hành Wear OS 3 có thể mở khóa điện thoại Android hoặc máy tính Chromebook đã được ghép nối. Tính năng này tương tự cách Apple Watch có thể mở khóa iPhone.

Tất cả tính năng mà Google vừa công bố sẽ được phát hành lần lượt trong vào tuần tới và kéo dài đến cuối năm. Trước tiên, Google sẽ cập nhật các tính năng mới cho điện thoại Android thông qua một số bản nâng cấp phần mềm, tiếp theo là Chromebook, Android TV và một số máy tính xách tay Windows của Acer và HP.

Bên cạnh đó, HP, Acer và Intel cũng đang hợp tác với Google để hỗ trợ một số tính năng "Better Together" trên máy tính xách tay của họ. Người dùng sẽ có thể sử dụng Fast Pair để đồng bộ hóa tin nhắn văn bản hoặc dùng tính năng Nearby Share của Android (chia sẻ lân cận) để chia sẻ tệp với máy tính Windows.

Windows 11 đã bắt đầu hỗ trợ chạy một số ứng dụng Android (Ảnh: The Verge).

Trước đó, Google cũng tiết lộ rằng công ty sẽ đưa các tựa game trên nền tảng Android lên hệ điều hành Windows vào năm 2022. Cụ thể, phần mềm Google Play Games do Google phát triển sẽ được giới thiệu vào năm 2022, cho phép các trò chơi trên kho ứng dụng Google Play có thể chạy được trên máy tính bảng, máy tính xách tay và PC Windows.

Chưa dừng lại, Google cho biết công ty sẽ tạo ra một hệ thống để bất kỳ ứng dụng nhắn tin nào trên điện thoại của người dùng đều có thể được sao chép trên Chromebook. Điều này cho phép người dùng có thể sử dụng mọi ứng dụng nhắn tin thông qua các thiết bị Chromebook.

Có thể thấy, những tính năng mới mà Google giới thiệu mang khá nhiều nét tương đồng với các tính năng trong hệ sinh thái của Apple. Thách thức lớn nhất hiện nay của Google là thu hút được nhiều nhà sản xuất khác cùng nhau hỗ trợ tất cả tính năng này. Chắc chắn, đây sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng với Google trong năm 2022.

Thế Anh

Theo The Verge