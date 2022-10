Giá iPhone 14 giảm sâu tại Việt Nam

Khoảng 2 tuần sau khi lên kệ tại thị trường Việt Nam, giá bán của iPhone 14 và iPhone 14 Plus đã đồng loạt giảm mạnh. Nguyên nhân được cho là do doanh số của bộ đôi này thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

iPhone 14 và iPhone 14 Plus đồng loạt giảm giá chỉ sau 2 tuần mở bán tại Việt Nam (Ảnh: Engadget).

"Không chỉ riêng tại Việt Nam, mà ngay cả ở thị trường quốc tế, iPhone 14 Plus cũng chưa nhận được nhiều sự quan tâm và có doanh số thấp hơn mong đợi. Lý do chính có thể đến từ giá bán sản phẩm còn khá cao, chưa đủ sức hút với người dùng trong giai đoạn hiện tại", ông Nguyễn Hữu Phúc - Trưởng phòng kinh doanh hệ thống Minh Tuấn Mobile, nhận định.

Hiện tại, bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Plus đang được các đại lý chào bán với mức giá lần lượt từ 20,5 triệu đồng và 23,5 triệu đồng cho phiên bản 128 GB. Mức giá trên thấp hơn 4,5 triệu đồng so với giá bán niêm yết.

Tương tự, các phiên bản với dung lượng bộ nhớ trong cao hơn như 256 GB và 512 GB cũng có mức điều chỉnh dao động khoảng 5-6 triệu đồng. Có thể thấy, đây là mức giảm tương đối lớn, đặc biệt là với những thiết bị chỉ mới ra mắt.

"Từ khi lên kệ đến nay, nhu cầu của người dùng đối với iPhone 14 và iPhone 14 Plus không quá cao. Phần lớn khách hàng đều lựa chọn bỏ thêm chi phí để sở hữu phiên bản iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Do đó, việc giảm giá cho iPhone 14 và iPhone 14 Plus được xem là dấu hiệu kích cầu, giúp người dùng có thể mua sản phẩm với mức giá tốt hơn. Dự kiến, sức bán của 2 mẫu máy này sẽ tăng khoảng 15-20% so với tuần trước", bà Phùng Phương - đại diện truyền thông của hệ thống Di Động Việt, cho biết.

Tại thị trường không chính ngạch, các cửa hàng hay thương lái cũng chỉ tập trung kinh doanh iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Trong khi đó, dòng sản phẩm iPhone 14 tiêu chuẩn hầu như không nhận được sự quan tâm của khách hàng.

Động thái giảm giá dự kiến sẽ giúp doanh số của iPhone 14 tăng khoảng 10-20% trong thời gian tới (Ảnh: TheVerge).

"Tỷ lệ khách hàng quan tâm đến iPhone 14 và iPhone 14 Plus rất thấp. Trong khi đó, dù máy chính hãng đã mở bán, những chiếc iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max xách tay vẫn thu hút được một bộ phận người dùng yêu thích, nhờ có sẵn hàng và mức giá ổn định hơn trước", ông Xà Quế Nguyên - CEO của hệ thống Hnam Mobile, chia sẻ.

Trên thực tế, không chỉ riêng tại thị trường Việt Nam, bộ đôi iPhone 14 và iPhone 14 Plus cũng không thu hút được người dùng toàn cầu. Thậm chí, nguồn tin từ trang Information còn tiết lộ rằng Apple đã bắt đầu cắt giảm sản lượng của iPhone 14 Plus, dù cho mẫu máy này mới chỉ chính thức lên kệ được vài tuần.

Các báo cáo cho biết gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã yêu cầu ít nhất một nhà sản xuất tại Trung Quốc tạm ngừng cung cấp linh kiện cho dòng sản phẩm iPhone 14 Plus. Quyết định trên được đưa ra sau khi công ty đánh giá lại nhu cầu của khách hàng đối với mẫu điện thoại này.