iPhone 14 Plus gây thất vọng

Các báo cáo cho biết gã khổng lồ công nghệ Mỹ đã yêu cầu ít nhất một nhà sản xuất tại Trung Quốc tạm ngừng cung cấp linh kiện cho dòng sản phẩm iPhone 14 Plus. Quyết định trên được đưa ra sau khi công ty đánh giá lại nhu cầu của khách hàng đối với mẫu điện thoại này.

Apple đã giảm sản lượng iPhone 14 Plus sau khi đánh giá lại nhu cầu của người dùng (Ảnh: Bloomberg).

Động thái này diễn ra vào thời điểm thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đang liên tục suy yếu. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Canalys, thị trường smartphone trong quý III/2022 đã giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến, nhu cầu của người dùng sẽ tiếp tục giảm trong 6-9 tháng tới.

Hiện tại, Apple chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về thông tin trên.

Ngay từ thời điểm mở bán, iPhone 14 Plus đã không nhận được nhiều sự chú ý từ phía người dùng. Điều này trái ngược hoàn toàn so với những dự đoán ban đầu.

"Nhìn từ lượng đơn đặt trước, có thể thấy Apple vẫn có rất nhiều khách hàng trung thành và gắn bó, bất chấp tình trạng kinh tế suy thoái. Tuy nhiên, chiến lược phân cấp sản phẩm của Apple đã không thành công đối với dòng sản phẩm tiêu chuẩn trong năm nay", nhà phân tích Ming-Chi Kuo chia sẻ trong một báo cáo gần đây.

Kuo cho biết nhu cầu của người dùng đối với iPhone 14 Pro Max cao vượt trội so với mẫu iPhone 13 Pro Max tiền nhiệm. Đối với phiên bản iPhone 14 Pro, nhu cầu vẫn duy trì ở mức tốt, tương tự iPhone 13 Pro.

Trong khi đó, lượng người dùng quan tâm đến hai phiên bản iPhone 14 và iPhone 14 Plus lại rất thấp. Thậm chí, dữ liệu từ Kuo cũng chỉ ra rằng nhu cầu đối với phiên bản iPhone 14 Plus còn thấp hơn khi so với chiếc iPhone 13 Mini - vốn là một sản phẩm thất bại của Apple về mặt doanh số.