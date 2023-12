Giá Bitcoin đột ngột giảm, thị trường tiền điện tử biến động

Sự giảm giá đột ngột này đã chấm dứt chuỗi ngày liên tục tăng trưởng của Bitcoin trong tuần qua. Theo dữ liệu từ CoinGlass, biến động trên đã khiến hơn 270 triệu USD tài sản trên thị trường tiền điện tử bị thanh lý.

Biến động của giá Bitcoin trong khoảng thời gian 24 giờ qua (Ảnh chụp màn hình).

Giá Bitcoin giảm sâu đã khiến tâm lý của toàn bộ thị trường tiền điện tử đi xuống. Hàng loạt đồng tiền điện tử lớn khác như Ethereum, Solana hay ChainLink cũng đồng loạt giảm giá 5-15%.

Bất chấp điều đó, xét trên khoảng thời gian dài hạn, giá Bitcoin đã tăng trưởng 150% kể từ đầu năm đến nay. Phần lớn nhà đầu tư đang tỏ ra lạc quan với thị trường và đặt kỳ vọng giá Bitcoin sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024.

Theo báo cáo từ công ty quản lý tài sản CoinShares, các nhà đầu tư liên tục đổ tiền vào các quỹ tiền mã hóa. Tuần trước, dòng vốn ròng đổ vào thị trường tăng thêm 172 triệu USD. Trong hơn 2 tháng qua, đã có 1,7 tỷ USD ròng đổ vào các quỹ trên.

Trong một báo cáo gần đây, ngân hàng Standard Chartered dự báo giá Bitcoin có thể sẽ chạm mốc 100.000 USD trong năm 2024. Ngân hàng này cho rằng kịch bản trên sẽ được thúc đẩy bởi sự chấp thuận của nhiều quỹ ETF.

Trong khi đó, một số ý kiến khác lại cho rằng thị trường tiền điện tử sẽ cần một động lực lớn để có thể tăng trưởng mạnh như giai đoạn 2020 và 2021.

"Một trong những lý do quan trọng nhất khiến giá Bitcoin tăng mạnh vào năm 2020 và 2021 là do dòng tiền khổng lồ đổ vào hệ thống. Nếu không có một lượng thanh khoản khổng lồ khác, các dự đoán này sẽ chỉ là một giấc mơ viển vông", Matt Maley, chiến lược gia tại Miller Tabak & Co, cho biết.

Giá Bitcoin đã tăng trưởng 150% kể từ đầu năm đến nay (Ảnh: CNBC).

Tháng trước, thị trường tiền điện tử đã đón nhận thông tin chấn động khi tỷ phú Changpeng Zhao (CZ) nhận tội "không tuân thủ quy định chống rửa tiền" và từ chức giám đốc điều hành của sàn giao dịch Binance.

Dù vậy, có vẻ như điều này không ảnh hưởng nhiều đến toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử. Grzegorz Drozdz, nhà phân tích thị trường tại công ty đầu tư Conotoxia Ltd, cho biết rằng đây có thể là một tín hiệu tích cực cho thị trường tiền điện tử bởi vấn đề với các cơ quan quản lý đã có hướng xử lý.

"Thị trường ngày càng kỳ vọng vào việc giảm lãi suất trong năm tới. Các nhà đầu tư cũng đang tỏ ra lạc quan hơn về triển vọng của Bitcoin ETF", Lucy Hu, chuyên gia phân tích cao cấp của Metalpha, cho biết.