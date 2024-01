Galaxy S24 Ultra đọ thời gian sử dụng pin với S23 Ultra, iPhone 15 Pro Max

Samsung đã nâng cấp cấu hình đáng kể cho phiên bản Galaxy S24 Ultra mới được ra mắt, bao gồm con chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy thế hệ mới do Qualcomm thiết kế, bộ nhớ RAM tối thiểu 12GB… tuy nhiên, dung lượng pin trên sản phẩm vẫn được giữ nguyên 5.000mAh như phiên bản Galaxy S23 Ultra ra mắt vào năm ngoái.

Vậy thời lượng sử dụng pin của Galaxy S24 Ultra như thế nào so với Galaxy S23 Ultra? Đặc biệt, thời gian dùng pin của Galaxy S24 Ultra có thể đánh bại được iPhone 15 Pro Max và Pixel 8 Pro, những mẫu smartphone cao cấp trên thị trường, hay không?

4 mẫu smartphone cao cấp được @XeeTechCare mang ra để so sánh về thời gian sử dụng pin. Từ trái qua phải: Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max, Pixel 8 Pro, Galaxy S23 Ultra (Ảnh chụp màn hình).

Để đi tìm câu trả lời, kênh Youtube công nghệ @XeeTechCare đã thực hiện một đoạn clip so sánh về thời gian sử dụng pin của 4 mẫu smartphone cao cấp, bao gồm Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max và Pixel 8 Pro. Đây đều là những sản phẩm nổi bật trên phân khúc smartphone cao cấp hiện nay.

Trong số các mẫu smartphone được mang ra so sánh, iPhone 15 Pro Max là sản phẩm sở hữu pin dung lượng khiêm tốn nhất, chỉ ở mức 4.441mAh, nhưng bù lại, chiếc smartphone này cũng có độ phân giải màn hình thấp nhất (2796x1290) và khả năng tối ưu phần mềm tốt nhất. Ở chiều ngược lại, Pixel 8 Pro sở hữu thỏi pin lớn nhất, với dung lượng 5.050mAh.

Trong khi iPhone 15 Pro Max sử dụng chip A17 Pro do Apple tự thiết kế, Pixel 8 Pro dùng chip Tensor G3 do Google tự thiết kế, thì bộ đôi Galaxy S24 Ultra và S23 Ultra sử dụng chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy và 8 Gen 2 for Galaxy, được Qualcomm thiết kế riêng cho loạt sản phẩm của Samsung.

Để đảm bảo tính cân bằng khi so sánh thời lượng sử dụng pin, các mẫu smartphone đều được sạc đầy pin 100%, thiết lập độ phân giải màn hình ở mức cao nhất, với tần số quét màn hình 120Hz.

Sau khi thực hiện các bước thiết lập, @XeeTechCare đã bắt đầu quá trình so sánh thời lượng pin sử dụng trên các mẫu smartphone, bằng cách cho các thiết bị này hoạt động liên tục trên các tác vụ giống nhau, bao gồm chơi game, xem video, duyệt web, quay video… cho đến khi các mẫu smartphone thử nghiệm cạn kiệt pin hoàn toàn.

Galaxy S24 Ultra đọ thời gian sử dụng pin với S23 Ultra, iPhone 15 Pro Max (Video: @XeeTechCare).

Dù có màn hình và thỏi pin giống Galaxy S24 Ultra, phiên bản Galaxy S23 Ultra lại "từ bỏ cuộc chơi" sớm nhất, với thời gian sử dụng liên tục chỉ được 8 giờ 10 phút. Sản phẩm tiếp theo bị "gục ngã" là Pixel 8 Pro của Google, với thời gian sử dụng trong 10 giờ đồng hồ liên tục.

Dù có thỏi pin nhỏ nhất, iPhone 15 Pro Max vẫn cho thời gian sử dụng ấn tượng lên đến 10 giờ 20 phút. Trong khi đó, Galaxy S24 Ultra cho thấy sự vượt trội của một sản phẩm mới được ra mắt, khi đạt thành tích 10 giờ 59 phút sử dụng liên tục, đánh bại các đối thủ trong bài kiểm tra này.

Lưu ý: kết quả thử nghiệm của @ XeeTechCare chỉ mang tính tham khảo, bởi lẽ quá trình sử dụng thực tế của các sản phẩm sẽ có nhiều khác biệt.

Theo XeeTechCare