Thống kê cho thấy iPhone 15 Pro Max phiên bản 256GB là chiếc smartphone có khả năng giữ giá tốt nhất trong năm 2023. Cụ thể, trong khoảng thời gian 3 tháng sau khi ra mắt, mẫu máy này chỉ giảm 18,2% giá trị.

iPhone 15 Pro Max là smartphone giữ giá nhất năm 2023 (Ảnh: Thế Anh).

iPhone 15 phiên bản 256GB đứng ở vị trí thứ hai khi chỉ giảm 22% giá trị sau 3 tháng. Các phiên bản khác của iPhone 15, iPhone 15 Plus và iPhone 15 Pro cũng xếp thứ hạng cao trong danh sách này.

Những chiếc Samsung Galaxy S23 có khả năng giữ giá tốt hơn so với phần lớn smartphone Android cao cấp của các nhà sản xuất khác. Tuy nhiên, chúng vẫn kém xa so với các thiết bị từ Apple. Cụ thể, chiếc Galaxy S23 Plus phiên bản 256GB giảm 25,3% giá trị sau 3 tháng.

Trong khi đó, với cùng khoảng thời gian trên, mẫu Google Pixel 8 Pro 1TB giảm 68,1% giá trị, Galaxy S23 FE 128GB giảm 68,1% giá trị hay chiếc OnePlus 11 256GB giảm 49,9% giá trị.

Theo PhoneArena, người dùng iPhone có sự trung thành cao hơn với thương hiệu Apple. Bên cạnh đó, thị trường bán lại các thiết bị iPhone qua sử dụng cũng sôi động hơn. Những yếu tố này góp phần không nhỏ giúp cho sản phẩm của Apple có thể giữ giá tốt trên thị trường.