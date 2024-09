Dự đoán "chân dung" loạt iPhone 16 trước giờ sản phẩm ra mắt

Sẽ có bao nhiêu biến thể iPhone 16 được ra mắt?

Các thông tin bị rò rỉ cho thấy Apple vẫn sẽ tiếp tục cho ra mắt 4 biến thể khác nhau của iPhone 16, bao gồm iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro và 16 Pro Max.

Theo các thông tin bị rò rỉ, Apple sẽ giữ nguyên kích thước màn hình 6,1-inch và 6,7-inch cho bộ đôi iPhone 16 và 16 Plus. Trong khi đó, bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max sẽ được tăng kích thước màn hình thêm 0,2-inch so với các phiên bản cũ, lên mức 6,3-inch và 6,9-inch.

iPhone 16 được cho là vẫn sẽ ra mắt 4 biến thể khác nhau, trong đó iPhone 16 Pro và 16 Pro Max sẽ được tăng kích thước màn hình (Ảnh: YN).

Nhiều thông tin bị rò rỉ trong thời gian gần đây đã nhắc đến chiếc iPhone Air với thiết kế siêu nhẹ, siêu mỏng của Apple. Tuy nhiên, nhiều khả năng đó sẽ là một biến thể của iPhone 17 và được Apple ra mắt vào năm sau.

Có những thay đổi nào trong thiết kế sản phẩm?

Apple đã hầu như không có sự thay đổi nào trong thiết kế iPhone kể từ thời điểm ra mắt iPhone 11 vào năm 2019. Nhiều khả năng, iPhone 16 cũng không ngoại lệ.

Các thông tin và hình ảnh bị rò rỉ cho biết iPhone 16 Pro và 16 Pro Max hầu như sẽ được giữ nguyên thiết kế so với bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max ra mắt vào năm ngoái. Điểm khác biệt chỉ đến ở tùy chọn màu sắc mới, khi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max được cho là sẽ có thêm tùy chọn màu vàng đồng.

Rò rỉ video mở hộp được cho là iPhone 16 Pro Max tùy chọn màu vàng đồng (Video: TechBoiler).

Điểm khác biệt lớn trong thiết kế sẽ được xuất hiện trên bộ đôi iPhone 16 và 16 Plus, khi sản phẩm vẫn được trang bị cụm camera kép ở mặt sau, nhưng ống kính sẽ được bố trí theo chiều dọc, thay cho dạng so le như trước đây. Cụm đảo chứa ống kính trên iPhone 16 và 16 Plus cũng được thu nhỏ kích cỡ.

Mở hộp sản phẩm được cho là iPhone 16 với cụm camera thiết kế mới (Video: Weibo).

Kiểu thiết kế này sẽ giúp tạo ra sự khác biệt cho bộ đôi iPhone 16 và 16 Plus của Apple, nhưng nhiều người lại cho rằng điều này khiến iPhone 16 trông giống với nhiều mẫu smartphone chạy Android trên thị trường, mất đi những nét đặc trưng của sản phẩm.

Chip A18 thế hệ mới mạnh nhất thế giới cho tất cả các biến thể

Apple có thói quen tận dụng lại chip đời cũ để sử dụng trên các mẫu iPhone đời mới, chẳng hạn iPhone 15 và 15 Plus sử dụng chip A16 Bionic thế hệ cũ trên iPhone 14 Pro. Trước đó, iPhone 14 cũng phải sử dụng lại chip thế hệ cũ A15 Bionic mà Apple đã từng trang bị cho iPhone 13 Pro.

Tuy nhiên, điều này sẽ được thay đổi với loạt iPhone 16 sắp ra mắt.

Loạt iPhone 16 đều được trang bị chip A18 thế hệ mới nhất, trong đó A18 Pro sẽ mạnh mẽ hơn và dành riêng cho bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max (Ảnh: AI).

Theo các thông tin bị rò rỉ, Apple sẽ trang bị cho tất cả các biến thể của dòng iPhone 16 chip A18 thế hệ mới do hãng phát triển. Dù vậy, Apple vẫn tạo ra 2 phiên bản chip khác nhau cho từng dòng sản phẩm.

Cụ thể, iPhone 16 và 16 Plus được cho là sẽ trang bị chip A18 Bionic thông thường, trong khi đó iPhone 16 Pro và 16 Pro Max sẽ được trang bị chip A18 Pro, với số lõi và xung nhịp xử lý tối đa mạnh hơn. Điều này sẽ tạo ra sự khác biệt về mặt hiệu suất và sức mạnh xử lý của iPhone 16 Pro so với phiên bản thông thường.

Cấu hình loạt iPhone 16

Các nguồn tin cho biết Apple sẽ loại bỏ tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 128GB trên iPhone 16 Pro, đồng nghĩa với việc tùy chọn bộ nhớ lưu trữ thấp nhất trên sản phẩm này là 256GB. Trong khi đó, nhiều khả năng iPhone 16 Pro Max sẽ có thêm tùy chọn bộ nhớ lưu trữ lên đến 2TB, thay vì ở mức tối đa 1TB như trên iPhone 15 Pro Max.

Một số nguồn tin cho biết Apple sẽ trang bị ống kính tetraprism trên cả phiên bản iPhone 16 Pro, chứ không chỉ dành riêng cho phiên bản Pro Max như iPhone 15 trước đây.

Ống kính tetraprism là công nghệ ống kính được sử dụng trên các thiết bị di động giúp cải thiện khả năng zoom quang học mà không làm tăng độ dày của điện thoại. Tetraprism là một hệ thống gương và lăng kính được sắp xếp theo hình dạng tứ diện (tetrahedron), từ đó có tên gọi "tetraprism".

Ánh sáng khi đi vào ống kính sẽ được phản xạ và khúc xạ qua hệ thống gương, lăng kính này, tạo ra một đường đi dài hơn so với kích thước vật lý của ống kính. Điều này cho phép tạo ra ống kính zoom quang học với tiêu cự dài trong một không gian nhỏ gọn, phù hợp với kích thước mỏng của smartphone.

Bảng cấu hình chi tiết được cho là của iPhone 16 sắp ra mắt (Ảnh: Apple Hub).

Nếu thông tin kể trên là chính xác, nhiều khả năng iPhone 16 Pro sẽ có tính năng zoom quang học 5x, thay vì chỉ ở mức zoom quang học 3x như trên 15 Pro trước đây.

Ngoài ra, Apple cũng được cho là sẽ nâng cấp toàn bộ 3 ống kính ở mặt sau iPhone 16 Pro và 16 Pro Max lên mức 48 megapixel, thay cho ống kính 12 megapixel ở phiên bản cũ.

Nhiều khả năng nút bấm "Capture" cũng sẽ được xuất hiện trên tất cả các biến thể của iPhone 16, chứ không chỉ dành riêng cho iPhone 16 Pro và 16 Pro Max. Đây được cho là nút bấm cho phép người dùng kích hoạt nhanh tính năng chụp ảnh trên iPhone.

Giá bán và ngày lên kệ

Giới thạo tin cho biết iPhone 16 Pro sẽ có giá tăng thêm 100 USD so với iPhone 15 Pro trước đây, nguyên do bắt nguồn từ việc trang bị thêm camera tele hỗ trợ zoom quang học 5x và mở rộng kích thước màn hình.

Trang công nghệ Apple Hub cho biết iPhone 16 Pro sẽ có giá khởi điểm 1.099 USD. Sản phẩm sẽ có 3 tùy chọn bộ nhớ bao gồm 256/512GB và 1TB. Trong khi đó, iPhone 16 Pro Max vẫn được giữ nguyên mức giá khởi điểm 1.199 USD và các tùy chọn bộ nhớ tương tự iPhone 16 Pro.

Apple cũng giữ nguyên giá bán iPhone 16 và 16 Plus so với phiên bản cũ, với giá khởi điểm lần lượt 799 USD và 899 USD. Bộ đôi sản phẩm vẫn giữ nguyên các tùy chọn bộ nhớ gồm 128/256/512GB.

Nhiều khả năng loạt iPhone 16 sẽ được chính thức bán ra thị trường vào ngày 20/9 tới đây.

***

Dĩ nhiên, mọi thông tin kể trên vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn và chưa hề được xác thực. Sự thật về loạt iPhone 16 sẽ chính thức được Apple hé lộ sau khi sự kiện đặc biệt của hãng diễn ra. Dân trí sẽ tường thuật trực tiếp sự kiện này vào 0h ngày 10/9 theo giờ Việt Nam, mời độc giả theo dõi.