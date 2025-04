Nâng cấp từ Galaxy S22 lên Galaxy S25: Người dùng có thêm trợ lý AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần len lỏi vào mọi khía cạnh trong cuộc sống hiện đại, khiến kỳ vọng của người dùng khi nâng cấp thiết bị di động cũng thay đổi. Galaxy S22, ở thời điểm ra mắt, là một chiếc điện thoại mạnh mẽ và đến nay vẫn đủ tốt cho các tác vụ phổ biến.

Tuy nhiên, khi người dùng chuyển sang một chiếc điện thoại AI mạnh mẽ như Galaxy S25 - nơi AI hiện diện xuyên suốt từ phần cứng đến phần mềm - trải nghiệm hằng ngày lập tức trở nên khác biệt khi sở hữu AI thấu hiểu và đồng hành trong mọi tình huống.

Kỷ nguyên của AI, người dùng cần một chiếc điện thoại AI để song hành (Ảnh: Samsung).

"Cánh tay đắc lực AI" mở ra cách làm việc hoàn toàn mới

Với chiến lược đưa AI tới tất cả mọi người, Samsung đã đưa nhiều tính năng Galaxy AI đến những thiết bị đời trước như Galaxy S22, đặc biệt là bản cập nhật One UI 7 sắp tới với giao diện mới và các tính năng AI cải tiến.

Nhờ phần cứng vượt trội và nền tảng hệ điều hành mới, Galaxy S25 không dừng lại ở mức "trợ lý thông minh", mà đã tiến xa hơn khi trở thành "cánh tay đắc lực AI" có thể hiểu, ghi nhớ ngữ cảnh và phản hồi linh hoạt.

Người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói để thực hiện tác vụ liên ứng dụng một cách tự nhiên. Ví dụ, chỉ cần nói "Tìm quán cà phê gần đây rồi gửi địa chỉ cho tôi qua tin nhắn", Galaxy S25 sẽ tự động xử lý yêu cầu, từ tìm kiếm đến nhắn tin, không cần chuyển ứng dụng hay gõ chữ.

Hay khi đang xem video dài trên YouTube, người dùng có thể yêu cầu tóm tắt nội dung và lưu lại trong ứng dụng ghi chú chỉ trong một lệnh ngắn gọn.

Galaxy S25 có thể thực hiện tác vụ liên ứng dụng bằng lời nói (Ảnh: Samsung).

Trợ lý Gemini Live cũng góp phần hoàn thiện trải nghiệm này khi cho phép người dùng đối thoại với AI theo cách thân thiện và tự nhiên, hỏi đáp về mọi vấn đề trong đời sống. Gemini Live còn có khả năng phân tích hình ảnh, ví dụ người dùng có bài toán khó cần giải, hay món ăn đang thiếu công thức, chỉ cần chụp lại và trợ lý ảo sẽ lập tức giải đáp.

Gemini Live là trợ lý toàn năng giải đáp mọi câu hỏi của người dùng (Ảnh: Samsung).

Galaxy S25 vẫn có đầy đủ các tính năng Galaxy AI quen thuộc trên Galaxy S22 như Note Assist, Circle to Search, Sketch to Image, Call Assist, Chat Assist... nhưng mọi thao tác đều trở nên nhanh hơn nhờ vào chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy với NPU (bộ xử lý AI) mạnh hơn gần 13 lần so với Galaxy S22.

Định hình sáng tạo mới: Chụp đẹp, sửa dễ, âm thanh chất lượng

Nếu Galaxy S22 Ultra là chiếc điện thoại có khả năng chụp ảnh chuyên nghiệp, thì Galaxy S25 Ultra không chỉ giúp người dùng chụp ảnh đẹp mà còn dễ dàng chỉnh sửa, hoàn thiện mọi nội dung ngay trên điện thoại.

Generative Edit - công cụ chỉnh ảnh tích hợp AI trên Galaxy S25 - cho phép người dùng xóa, thay đổi vị trí, hay thậm chí là bổ sung thêm vật thể vào bức ảnh. Ngoài ra, tính năng Best Face chọn ra biểu cảm đẹp nhất của từng người trong ảnh nhóm.

Loạt tính năng chỉnh sửa hình ảnh và video chuyên nghiệp trên Galaxy S25 mà ai cũng có thể sử dụng (Ảnh: Samsung).

Không chỉ hình ảnh, Galaxy S25 còn xử lý video ấn tượng với các công cụ như Audio Eraser tinh chỉnh âm thanh theo ý muốn, cùng Auto Trim tự động cắt video.

Bên cạnh loạt công cụ AI, Galaxy S25 Ultra cũng sở hữu cụm camera chất lượng hàng đầu: camera chính 200MP (gấp đôi so với Galaxy S22 Ultra), camera siêu rộng 50MP (gấp 4 lần), và camera zoom 50MP (gấp 5 lần). Công nghệ Nightography thế hệ mới trên Galaxy S25 ứng dụng AI để cải thiện khả năng quay chụp trong điều kiện ánh sáng yếu, đảm bảo hình ảnh rõ ràng và chân thực.

Camera của Galaxy S25 Ultra nhận cải tiến lớn so với thế hệ trước (Ảnh: Samsung).

Hiệu năng và thời lượng pin nâng tầm nhờ chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Theo công cụ đánh giá hiệu năng uy tín Geekbench và AnTuTu, hiệu năng CPU và GPU của Galaxy S25 (với chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy) cao hơn khoảng 2,5 lần so với Galaxy S22 (với chip Snapdragon 8 Gen 1).

Galaxy S25 Ultra sở hữu viên pin 5.000mAh như Galaxy S22 Ultra, nhưng nhờ con chip mới tối ưu điện năng và hệ điều hành One UI mới, thời lượng sử dụng trên Galaxy S25 Ultra thực tế dài hơn đáng kể. Trong khi đó, các sản phẩm như Galaxy S25+ và Galaxy S25 đều được nâng cấp dung lượng pin so với Galaxy S22+ và Galaxy S22.

Người dùng có trải nghiệm khác biệt khi nâng cấp lên Galaxy S25 nhờ Galaxy AI (Ảnh: Samsung).

Dù Galaxy S22 vẫn là chiếc điện thoại được người dùng đánh giá cao, nhưng Galaxy S25 đã mở ra cho người dùng trải nghiệm di động hoàn toàn mới.

Không chỉ mạnh mẽ hơn về hiệu năng, nâng cấp toàn diện về camera, thời lượng pin và sức mạnh của Galaxy AI đã biến Galaxy S25 thành "trợ lý AI" thực thụ - hỗ trợ công việc, sáng tạo và giải trí mỗi ngày. Galaxy S25 còn được Samsung cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm tới 7 năm, giúp người dùng yên tâm sử dụng lâu dài.