Đọ thời lượng sử dụng pin iPhone 15 Pro Max với loạt smartphone cao cấp

Một trong những điểm nâng cấp đáng chú ý nhất của bộ đôi iPhone 15 Pro và 15 Pro Max đó là được trang bị A17 Pro, chip đầu tiên trên thế giới được xây dựng trên quy trình 3nm. Điều này đồng nghĩa với việc Apple có thể tích hợp được nhiều bóng bán dẫn hơn vào chip, giúp tăng hiệu suất xử lý và đặc biệt sẽ tiết kiệm năng lượng hơn.

Bên cạnh đó, Apple cũng trang bị cho iPhone 15 Pro Max thỏi pin với dung lượng lớn hơn, giúp smartphone này trở thành chiếc iPhone sở hữu pin lớn nhất từ trước đến nay.

Như Dân trí đã đưa tin, iPhone 15 Pro Max bất ngờ bị iPhone 15 Plus "đánh bại" trong bài kiểm tra về thời lượng sử dụng pin. Vậy khi so sánh thời gian sử dụng pin của iPhone 15 Pro Max với các mẫu smartphone cao cấp khác trên thị trường, kết quả sẽ như thế nào?

Để đi tìm câu trả lời, kênh Youtube có tên TechDroider đã thực hiện một bài kiểm tra để so sánh thời lượng sử dụng pin của iPhone 15 Pro Max với loạt smartphone cao cấp hiện nay trên thị trường, bao gồm iPhone 14 Pro Max, Galaxy S23 Ultra, Google Pixel 7 Pro, OnePlus 11 và Xiaomi 13 Ultra.

Dung lượng pin, kích thước và độ phân giải màn hình của các mẫu smartphone được mang ra so sánh (Ảnh chụp màn hình).

Các mẫu smartphone được TechDroider mang ra so sánh đều có kích thước màn hình, dung lượng pin và cấu hình tương đương nhau.

Trong số đó, Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11 và Xiaomi 13 Ultra đều được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 2 của Qualcomm; iPhone 14 Pro Max sử dụng chip A16 Bionic và Pixel 7 Pro dùng chip Tensor G2 do Google tự thiết kế. Ngoài trừ Tensor G2 được xây dựng trên quy trình 5nm, các mẫu chip còn lại đều sử dụng quy trình 4nm.

Mặc dù các sản phẩm đều có màn hình kích thước từ 6,7 đến 6,8-inch và tần số quét 120Hz, bộ đôi iPhone 14 Pro Max và 15 Pro Max có độ phân giải thấp hơn các sản phẩm khác, điều này sẽ giúp tiết kiệm pin hơn khi hoạt động.

Bù lại, bộ đôi iPhone lại chỉ trang bị thỏi pin dung lượng thấp hơn các đối thủ. Trong khi các mẫu smartphone chạy Android đều được trang bị pin 5.000 mAh, iPhone 14 Pro Max chỉ có pin 4.323 mAh và pin trên iPhone 15 Pro Max là 4.422 mAh. Có vẻ như Apple rất tự tin về khả năng tối ưu của nền tảng iOS nên không cần trang bị cho iPhone pin quá lớn.

Để đảm bảo tính công bằng khi so sánh thời lượng sử dụng pin, các mẫu smartphone đều được sạc đầy pin 100%, thiết lập độ sáng màn hình và độ phân giải màn hình ở mức cao nhất, với tần số quét màn hình tối đa.

Sau quá trình thiết lập, TechDroider đã bắt đầu so sánh thời lượng pin sử dụng trên các mẫu smartphone bằng cách cho các sản phẩm này hoạt động liên tục với nhiều tác vụ giống nhau, bao gồm chơi game, xem video, duyệt web… cho đến khi các mẫu smartphone thử nghiệm cạn kiệt pin hoàn toàn.

Có lẽ việc sử dụng chip với quy trình 5nm đã khiến Pixel 7 Pro tiêu tốn nhiều năng lượng khi hoạt động. Chiếc smartphone này đã bị loại bỏ khỏi cuộc đua đầu tiên sau 8 giờ 13 phút hoạt động liên tục. Mức nhiệt cao nhất của sản phẩm khi hoạt động là 40,1 độ C.

Ngay sau đó là OnePlus 11, với thời gian sử dụng liên tục 9 giờ 48 phút. Trong quá trình sử dụng, OnePlus 11 đạt mức nhiệt cao nhất 41,7 độ C.

iPhone 14 Pro Max với chip A16 Bionic đã "rời bỏ cuộc đua" sớm thứ 3, với thời gian sử dụng 9 giờ 59 phút liên tục. Sản phẩm tỏa ra mức nhiệt cao nhất 45,5 độ C trong quá trình sử dụng.

Xiaomi 13 Ultra cũng được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 2 như Galaxy S23 Ultra. Tuy nhiên, chiếc smartphone của Xiaomi lại "gục ngã" sớm hơn đối thủ đến từ Samsung. Xiaomi 13 Ultra trụ được trong 10 giờ, với mức nhiệt cao nhất tỏa ra khi dùng là 41,1 độ C.

Ở 2 vị trí dẫn đầu, chip A17 Pro quy trình 3nm trên iPhone 15 Pro Max đã phát huy tác dụng, khi giúp chiếc smartphone này đánh bại các đối thủ khác về thời lượng sử dụng pin.

Trong bài kiểm tra của TechDroider, iPhone 15 Pro Max đã có thể sử dụng được 10 giờ 31 phút liên tục (mức nhiệt tối đa 43,4 độ C), nhỉnh hơn đôi chút so với Galaxy S23 Ultra (10 giờ 27 phút sử dụng liên tục, mức nhiệt tối đa 41,1 độ C).

Đọ thời lượng sử dụng pin iPhone 15 Pro Max với loạt smartphone cao cấp (Video: TechDroider).

Như vậy, iPhone 15 Pro Max đã đánh bại các mẫu smartphone cao cấp chạy Android và cả phiên bản "đàn anh" iPhone 14 Pro Max, để giành chiến thắng trong bài kiểm tra về thời lượng sử dụng pin.

Lưu ý: kết quả thử nghiệm của TechDroider chỉ mang tính tham khảo, bởi lẽ quá trình sử dụng thực tế của các sản phẩm sẽ có nhiều khác biệt.